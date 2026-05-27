Экскурсия в замки — один из самых популярных туристических маршрутов в Беларуси. Здесь готика Мира переплетается с барокко Несвижа, а залы хранят тайны рода Радзивиллов.
Вы прогуляетесь по паркам с английским ландшафтом, заглянете в фамильные каплицы, увидите коллекцию оружия и быта. Узнаете историю края через судьбы его владельцев и проникнитесь атмосферой старины.
Описание экскурсии
Замок Несвиж
- Вы увидите образец ренессансной архитектуры с элементами барокко. Скульптуры и орнаменты на фасаде делают ансамбль визуально выразительным.
- Посетите Большой зал, где проходили встречи и торжества. Потолки с лепниной и золочением и антикварная мебель впечатляют.
- Заглянете в каплицу в неоготическом стиле. Здесь находятся могилы князей Радзивиллов.
- Погуляете по парку — образцу английского ландшафтного дизайна. Вы насладитесь природой и атмосферой спокойствия.
Замок Мир
- Вы посмотрите на ансамбль в стиле готики и ренессанса. Массивные стены и башни рассказывают о военной истории региона.
- Посетите экспозиции внутри замка:
— В кабинете князя предметы быта и личные вещи помогут понять образ жизни и статус владельцев
— На выставке артефактов — коллекция оружия, доспехов и других предметов военной истории Беларуси.
- Увидите каплицу святого Михаила, которая известна фресками и интерьером.
- Отдохнёте в парке с видами на замок и окружающую природу. Здесь можно сделать фотографии и насладиться атмосферой старины.
Ориентировочный тайминг:
- 1,5 ч — дорога из Минска в Несвиж.
- 3 ч — замок Несвиж.
- 30 мин — дорога из Несвижа в Мир.
- 2 ч — замок Мир.
- 1 ч — возвращение в Минск.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на Volkswagen Passat, BMW 5-Series, Skoda Octavia и аналогах. Детские кресла — по запросу.
- Для групп от 3 человек мы предлагаем трансфер на минивенах и микроавтобусах до 19 мест. Все детали — в переписке.
- Дополнительно оплачиваются: билет в Несвижский замок — 17 бел. руб. /взрослый, 8,5 бел. руб. /детский, экскурсия в Несвижском замке (по желанию) — 24 бел. руб. /чел., аудиогид (по желанию) — 4 бел. руб. /чел., билет в Мирский замок — 18 бел. руб. /взрослый, 9 бел. руб. /детский, экскурсия в Мирском замке (по желанию) — 24 бел. руб. /чел., аудиогид (по желанию) — 6 бел. руб. /чел., обед — от 20 бел. руб.
- Экскурсии в музеях проводит местный гид. Мы расскажем вам об истории и культуре — вне стен музея.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 103 туристов
С 2017 года я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов по историческим и познавательным местам нашей страны. Сотрудничаю с профессиональными и опытными водителями. Мы гарантируем безопасность и комфорт на протяжении всей поездки.
