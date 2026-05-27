Мои заказы

Сокровища Беларуси: замки Несвиж и Мир из Минска

Увидеть два объекта ЮНЕСКО, погулять по паркам и узнать о влиятельном магнатском роде
Экскурсия в замки — один из самых популярных туристических маршрутов в Беларуси. Здесь готика Мира переплетается с барокко Несвижа, а залы хранят тайны рода Радзивиллов.

Вы прогуляетесь по паркам с английским ландшафтом, заглянете в фамильные каплицы, увидите коллекцию оружия и быта. Узнаете историю края через судьбы его владельцев и проникнитесь атмосферой старины.
Сокровища Беларуси: замки Несвиж и Мир из Минска
Сокровища Беларуси: замки Несвиж и Мир из Минска
Сокровища Беларуси: замки Несвиж и Мир из Минска

Описание экскурсии

Замок Несвиж

  • Вы увидите образец ренессансной архитектуры с элементами барокко. Скульптуры и орнаменты на фасаде делают ансамбль визуально выразительным.
  • Посетите Большой зал, где проходили встречи и торжества. Потолки с лепниной и золочением и антикварная мебель впечатляют.
  • Заглянете в каплицу в неоготическом стиле. Здесь находятся могилы князей Радзивиллов.
  • Погуляете по парку — образцу английского ландшафтного дизайна. Вы насладитесь природой и атмосферой спокойствия.

Замок Мир

  • Вы посмотрите на ансамбль в стиле готики и ренессанса. Массивные стены и башни рассказывают о военной истории региона.
  • Посетите экспозиции внутри замка:
    — В кабинете князя предметы быта и личные вещи помогут понять образ жизни и статус владельцев
    — На выставке артефактов — коллекция оружия, доспехов и других предметов военной истории Беларуси.
  • Увидите каплицу святого Михаила, которая известна фресками и интерьером.
  • Отдохнёте в парке с видами на замок и окружающую природу. Здесь можно сделать фотографии и насладиться атмосферой старины.

Ориентировочный тайминг:

  • 1,5 ч — дорога из Минска в Несвиж.
  • 3 ч — замок Несвиж.
  • 30 мин — дорога из Несвижа в Мир.
  • 2 ч — замок Мир.
  • 1 ч — возвращение в Минск.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на Volkswagen Passat, BMW 5-Series, Skoda Octavia и аналогах. Детские кресла — по запросу.
  • Для групп от 3 человек мы предлагаем трансфер на минивенах и микроавтобусах до 19 мест. Все детали — в переписке.
  • Дополнительно оплачиваются: билет в Несвижский замок — 17 бел. руб. /взрослый, 8,5 бел. руб. /детский, экскурсия в Несвижском замке (по желанию) — 24 бел. руб. /чел., аудиогид (по желанию) — 4 бел. руб. /чел., билет в Мирский замок — 18 бел. руб. /взрослый, 9 бел. руб. /детский, экскурсия в Мирском замке (по желанию) — 24 бел. руб. /чел., аудиогид (по желанию) — 6 бел. руб. /чел., обед — от 20 бел. руб.
  • Экскурсии в музеях проводит местный гид. Мы расскажем вам об истории и культуре — вне стен музея.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 103 туристов
С 2017 года я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов по историческим и познавательным местам нашей страны. Сотрудничаю с профессиональными и опытными водителями. Мы гарантируем безопасность и комфорт на протяжении всей поездки.
читать дальшеуменьшить

Наш автопарк состоит из современных и надёжных транспортных средств, что позволяет нам удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. Предлагаем широкий спектр экскурсионных программ, разработанных с учетом ваших интересов и предпочтений. От посещения древних замков и крепостей до знакомства с уникальной природой Беларуси — мы поможем вам создать незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Сокровища Беларуси: замки Несвиж и Мир из Минска»

Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
2489 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
4650 ₽ за человека
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
На машине
9 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
На машине
8 часов
206 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
Узнайте о жизни рода Радзивиллов, посетив замки Мира и Несвижа. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и насладитесь красотой белорусских пейзажей
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
Увидеть сразу три знаковые достопримечательности за один день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 28 000 ₽ за экскурсию