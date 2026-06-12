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Трансфер из Минска: улиточная ферма и Несвижский замок

Попробовать Helix Aspersa Muller и прогуляться под гулкими сводами средневековых построек
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Беларусь за пределами стандартных путеводителей.

Вы побываете на уникальной улиточной ферме, где всё устроено с любовью к природе, и погрузитесь в атмосферу экологичного производства.

А в резиденции Радзивиллов почувствуете дух истории самой могущественной династии Великого княжества Литовского.
5
3 отзыва
Трансфер из Минска: улиточная ферма и Несвижский замок
Трансфер из Минска: улиточная ферма и Несвижский замок
Трансфер из Минска: улиточная ферма и Несвижский замок

Описание трансфер

Улиточная ферма — удивительный мир вкусов

  • Мы отправимся на уютную ферму, где выращивают средиземноморских улиток Helix Aspersa Muller. Вы увидите, как они живут и чем питаются.
  • Узнаете секреты и философию этого необычного бизнеса от самих владельцев или смотрителя.
  • Попробуете улиток по-белорусски и, возможно, другую фермерскую продукцию. Это гастрономический опыт, который сложно получить где-либо ещё!
  • И в заключении вас ждёт одно из самых популярных развлечений Великобритании — улиточные бега.

Несвижский замок — путешествие в эпоху Радзивиллов

  • После камерной атмосферы фермы вас ждут размах и величие. Вы прогуляетесь по одному из самых красивых замков Беларуси — самостоятельно или с местным гидом.
  • Осмотрите величественную архитектуру, мощные бастионы и живописные парки.
  • В городе Несвиж увидите уникальные въездные городские ворота 16 века — Слуцкую Браму, дом ремесленника начала 18 века и ратушу — самую старую из сохранившихся в Беларуси.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Peugeot 508 или аналогичной модели, посещение улиточной фермы с экскурсией от его представителя, дегустация продукции на ферме.
  • По запросу предоставим детское кресло/бустер.
  • Остаток суммы принимаем в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день проведения экскурсии.
  • Поездку можно организовать для группы до 7 чел. Доплата за более вместительный транспорт — 130 бел. Руб.
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды.

Дополнительные расходы (рекомендуем иметь наличные):

  • входные билеты в музеи Несвижского замка — ~17 бел. руб. за взрослого, 8,5 бел. руб. за ребёнка.
  • экскурсия с местным гидом в Несвижском замке — 24 бел. руб. за чел.
  • аудиогид — 4 бел. руб. за чел.
  • обед — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 282 туристов
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
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поездка с погружением в историю или маршруты, которые раскрывают Беларусь с неожиданных сторон. Это страна, в которую невозможно не влюбиться. Я с радостью помогаю гостям почувствовать её характер. Каждая поездка — это маленькое приключение, тёплое и запоминающееся!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Всё было отлично! Светлана очень милая девушка, везла нас налегке с позитивом. Мы вообще не заметили, как пролетело время! Улиточная ферма- необычное, интересное место! Замок поразил красотой! Отлично провели время, всем рекомендую!
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Е
У нас получилась отличная поездка! С организатором Светланой связывались заранее, все обсудили, на вопросы нам все подробно ответили. Водитель Руслан также накануне связался, был вежлив, пунктуален, приятен в общении, очень
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аккуратно вел автомобиль, вообще никаких нареканий, только положительные впечатления. По самой поездке также очень хорошее впечатление. Улиточная ферма - чудесное место. Очаровательные хозяйка и ее муж все подробно рассказали, показали, угостили. В качестве сувенира увезли улиточный муцин! Хочется туда вернуться. Понравилось и взрослым, и даже подросткам, а им сложно угодить. Несвижский замок красив, ухожен. Сами погуляли, внутр брали аудиогида. Нам было достаточно. Уложились ровно в 6 часов по поездке, вполне достаточно. Поезжайте - не пожалеете! Светлане и Руслану большой привет из Питера!

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Екатерина, огромное спасибо за такой подробный и душевный отзыв! Нам очень приятно, что поездка оставила только положительные эмоции, для нас это лучшая награда! Будем ждать вас снова в гости в Беларусь! 😊
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В
Алеся отлично нас возила по всем местам — всё было комфортно и организовано. Заранее списались, согласовали точное время, всё было очень информативно и понятно. Очень приятная беседа, время в дороге пролетело незаметно. Машина хорошая, чистая и удобная. Остались только приятные впечатления, большое спасибо! 😊
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Нам очень приятно 😊 Рады, что экскурсия оставила хорошие впечатления. Будем рады видеть вас снова!
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