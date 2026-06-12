Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Беларусь за пределами стандартных путеводителей.
Вы побываете на уникальной улиточной ферме, где всё устроено с любовью к природе, и погрузитесь в атмосферу экологичного производства.
А в резиденции Радзивиллов почувствуете дух истории самой могущественной династии Великого княжества Литовского.
Вы побываете на уникальной улиточной ферме, где всё устроено с любовью к природе, и погрузитесь в атмосферу экологичного производства.
А в резиденции Радзивиллов почувствуете дух истории самой могущественной династии Великого княжества Литовского.
Описание трансфер
Улиточная ферма — удивительный мир вкусов
- Мы отправимся на уютную ферму, где выращивают средиземноморских улиток Helix Aspersa Muller. Вы увидите, как они живут и чем питаются.
- Узнаете секреты и философию этого необычного бизнеса от самих владельцев или смотрителя.
- Попробуете улиток по-белорусски и, возможно, другую фермерскую продукцию. Это гастрономический опыт, который сложно получить где-либо ещё!
- И в заключении вас ждёт одно из самых популярных развлечений Великобритании — улиточные бега.
Несвижский замок — путешествие в эпоху Радзивиллов
- После камерной атмосферы фермы вас ждут размах и величие. Вы прогуляетесь по одному из самых красивых замков Беларуси — самостоятельно или с местным гидом.
- Осмотрите величественную архитектуру, мощные бастионы и живописные парки.
- В городе Несвиж увидите уникальные въездные городские ворота 16 века — Слуцкую Браму, дом ремесленника начала 18 века и ратушу — самую старую из сохранившихся в Беларуси.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Peugeot 508 или аналогичной модели, посещение улиточной фермы с экскурсией от его представителя, дегустация продукции на ферме.
- По запросу предоставим детское кресло/бустер.
- Остаток суммы принимаем в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день проведения экскурсии.
- Поездку можно организовать для группы до 7 чел. Доплата за более вместительный транспорт — 130 бел. Руб.
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды.
Дополнительные расходы (рекомендуем иметь наличные):
- входные билеты в музеи Несвижского замка — ~17 бел. руб. за взрослого, 8,5 бел. руб. за ребёнка.
- экскурсия с местным гидом в Несвижском замке — 24 бел. руб. за чел.
- аудиогид — 4 бел. руб. за чел.
- обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 282 туристов
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Всё было отлично! Светлана очень милая девушка, везла нас налегке с позитивом. Мы вообще не заметили, как пролетело время! Улиточная ферма- необычное, интересное место! Замок поразил красотой! Отлично провели время, всем рекомендую!
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Е
У нас получилась отличная поездка! С организатором Светланой связывались заранее, все обсудили, на вопросы нам все подробно ответили. Водитель Руслан также накануне связался, был вежлив, пунктуален, приятен в общении, очень
Светлана
Ответ организатора:
Екатерина, огромное спасибо за такой подробный и душевный отзыв! Нам очень приятно, что поездка оставила только положительные эмоции, для нас это лучшая награда! Будем ждать вас снова в гости в Беларусь! 😊
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В
Алеся отлично нас возила по всем местам — всё было комфортно и организовано. Заранее списались, согласовали точное время, всё было очень информативно и понятно. Очень приятная беседа, время в дороге пролетело незаметно. Машина хорошая, чистая и удобная. Остались только приятные впечатления, большое спасибо! 😊
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв! Нам очень приятно 😊 Рады, что экскурсия оставила хорошие впечатления. Будем рады видеть вас снова!
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