Это удобный трансфер с возможностью добавить в программу экскурсии. Вы доедете до Бреста и Беловежской пущи в комфортном темпе и сами решите, где задержаться дольше — в городе, крепости или на природе. Поездка подстраивается под вас и ваш ритм.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 30 000 ₽ за экскурсию

Описание трансфер

8:00 — выезд из Минска

Отправимся в сторону Бреста. Дорога займёт около 3,5–4 часов — можно отдохнуть, а при желании обсудить маршрут и варианты программы.

11:40 — прибытие в Брест (по желанию — экскурсия с гидом)

13:00–15:00 — Брестская крепость (по желанию — с гидом)

15:00–16:00 — обед

Можно сделать остановку в одном из ресторанов города и отдохнуть перед продолжением поездки.

16:00–17:00 — переезд в Беловежскую пущу

18:30 — выезд в Минск

22:00 — возвращение в Минск

Организационные детали