Это удобный трансфер с возможностью добавить в программу экскурсии.
Вы доедете до Бреста и Беловежской пущи в комфортном темпе и сами решите, где задержаться дольше — в городе, крепости или на природе. Поездка подстраивается под вас и ваш ритм.
Описание трансфер
8:00 — выезд из Минска
Отправимся в сторону Бреста. Дорога займёт около 3,5–4 часов — можно отдохнуть, а при желании обсудить маршрут и варианты программы.
11:40 — прибытие в Брест (по желанию — экскурсия с гидом)
13:00–15:00 — Брестская крепость (по желанию — с гидом)
15:00–16:00 — обед
Можно сделать остановку в одном из ресторанов города и отдохнуть перед продолжением поездки.
16:00–17:00 — переезд в Беловежскую пущу
18:30 — выезд в Минск
22:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (AUDI A6, Mercedes E-класс или аналогичные). В салоне есть вода. Возможно организовать трансфер для большего количества человек (до 8). Подробности уточняйте в переписке
- Экскурсии с гидом в Бресте и Брестской крепости организуются за дополнительную плату — по вашему желанию
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- C вами будет водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 427 туристов
Я представляю команду опытных водителей, знающих город как свои пять пальцев. Довезём вас в целости и сохранности из любой точки Минска в любую точку Республики Беларусь.
