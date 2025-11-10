Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно

Предлагаем трансфер из Минска до «Сулы» — места, где вы сможете прикоснуться к истории Беларуси в увлекательном интерактивном формате. Мы довезём вас за час и подождём на месте три часа. Этого времени хватит, чтобы исследовать комплекс.
Вы познакомитесь со славянскими культами, варягами, белорусской шляхтой и местными традиционными ремёслами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание трансфер
Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера. Мы довезём вас на комфортабельном авто, подождём и доставим обратно в город.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим
- Стартуем в любое удобное вам время, но рекомендуем выезжать не позже 11
- Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах: Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Renault Trafic, Volkswagen Caddy Long, Volkswagen Multivan или аналогичном
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в черте МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
