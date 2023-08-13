Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу

Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра

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На пешеходной экскурсии вы откроете самобытные места, хранящие память о давно ушедших веках. Услышите легенды древнего Менска. Познакомитесь с насыщенной историей средневековых храмов и их архитектурным разнообразием. А также оцените колорит Троицкого предместья и прогуляетесь по набережной Свислочи.
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
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Описание

Что вас ожидает

Минская ратуша (внешний осмотр). В старинном сквере на площади Свободы вы полюбуетесь одним из красивейших зданий Минска. Вы узнаете об особом статусе города, позволившем построить ратушу. И перенесётесь во времена, когда здесь принимались решения о судьбе города и его жителей.

Комплекс бывшего Свято-Духова базилианского монастыря (внешний осмотр). В самом сердце столицы вы увидите шедевр, сочетающий элементы готики, ренессанса и барокко. Узнаете о важной роли, которую играл монастырь в жизни города. И поймёте, что его насыщенное прошлое — один из ключей к истории всего Минска.

Комплекс зданий монастыря бернардинцев (внешний осмотр). Не обойдём вниманием и комплекс, ведущий свою историю с середины 18 века. Вы узнаете о событиях, из-за которых обитель действовала всего 10 лет, и рассмотрите экстерьеры восстановленных зданий.

Свято-Духов кафедральный собор (внешний осмотр). На высоком холме над площадью Свободы перед вами предстанет красивый храм, стоящий особняком среди окружающих зданий. Этот собор — словно музыка, воплотившаяся в камне!

Кафедральный костёл Пречистой Девы Марии (внешний осмотр). На одной из улиц исторического центра вы увидите костёл монастыря иезуитов, возведённый в начале 18 века. Гид расскажет о его святыне, переданной Римом, и о том, как благодаря «маскировке» под сталинский ампир сохранились исконные элементы архитектуры и фрески.

Минское замчище (внешний осмотр). Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии.

Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. Вы рассмотрите сохранившиеся самобытные домики, а также стилизованные кофейни и музеи.

Остров мужества и скорби. По пути мы также посетим мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Проспект Независимости. От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.

Дом Правительства (внешний осмотр). Также в программе памятник конструктивизма и крупнейшее сооружение в белорусской архитектуре в межвоенный период.

Костёл Святых Симеона и Елены (внешний осмотр). Второе название — «Красный» — костёл получил неслучайно. Вы осмотрите впечатляющие фасады здания, выполненные из красного кирпича. Познакомитесь с образцом неороманской архитектуры и узнаете о реликвиях храма. А возле «Колокола Нагасаки» услышите трагическую историю, связанную с этим местом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 25,5 BYN для взрослых и детей. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:
    — по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу
    — по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора

в воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Верхний город
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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