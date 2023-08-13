На пешеходной экскурсии вы откроете самобытные места, хранящие память о давно ушедших веках. Услышите легенды древнего Менска. Познакомитесь с насыщенной историей средневековых храмов и их архитектурным разнообразием. А также оцените колорит Троицкого предместья и прогуляетесь по набережной Свислочи.

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Описание

Что вас ожидает

Минская ратуша (внешний осмотр). В старинном сквере на площади Свободы вы полюбуетесь одним из красивейших зданий Минска. Вы узнаете об особом статусе города, позволившем построить ратушу. И перенесётесь во времена, когда здесь принимались решения о судьбе города и его жителей.

Комплекс бывшего Свято-Духова базилианского монастыря (внешний осмотр). В самом сердце столицы вы увидите шедевр, сочетающий элементы готики, ренессанса и барокко. Узнаете о важной роли, которую играл монастырь в жизни города. И поймёте, что его насыщенное прошлое — один из ключей к истории всего Минска.

Комплекс зданий монастыря бернардинцев (внешний осмотр). Не обойдём вниманием и комплекс, ведущий свою историю с середины 18 века. Вы узнаете о событиях, из-за которых обитель действовала всего 10 лет, и рассмотрите экстерьеры восстановленных зданий.

Свято-Духов кафедральный собор (внешний осмотр). На высоком холме над площадью Свободы перед вами предстанет красивый храм, стоящий особняком среди окружающих зданий. Этот собор — словно музыка, воплотившаяся в камне!

Кафедральный костёл Пречистой Девы Марии (внешний осмотр). На одной из улиц исторического центра вы увидите костёл монастыря иезуитов, возведённый в начале 18 века. Гид расскажет о его святыне, переданной Римом, и о том, как благодаря «маскировке» под сталинский ампир сохранились исконные элементы архитектуры и фрески.

Минское замчище (внешний осмотр). Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии.

Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. Вы рассмотрите сохранившиеся самобытные домики, а также стилизованные кофейни и музеи.

Остров мужества и скорби. По пути мы также посетим мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Проспект Независимости. От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.

Дом Правительства (внешний осмотр). Также в программе памятник конструктивизма и крупнейшее сооружение в белорусской архитектуре в межвоенный период.

Костёл Святых Симеона и Елены (внешний осмотр). Второе название — «Красный» — костёл получил неслучайно. Вы осмотрите впечатляющие фасады здания, выполненные из красного кирпича. Познакомитесь с образцом неороманской архитектуры и узнаете о реликвиях храма. А возле «Колокола Нагасаки» услышите трагическую историю, связанную с этим местом.

Организационные детали