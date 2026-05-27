Приглашаем вас увидеть живые страницы истории Великого княжества Литовского. Вы узнаете, как князь Гедемин противостоял крестоносцам и построил Лидский замок. Услышите о столице контрабандистов и многоконфессиональном городе Ивье. Пройдёте с экскурсией по старинному Гродно. А мы позаботимся, чтобы насыщенная поездка была не только интересной, но и комфортной.
Описание экскурсии
По пути в Лиду:
- вы познакомитесь с историей приграничных территорий
- услышите о контрабандистах, раввинах и шляхтичах
- разберётесь, как в одном городке веками соседствуют разные конфессии
- выясните, как всё устроено в одном из важнейших центров еврейского религиозного образования
Лида, замок Гедимина и жизнь за крепостными стенами
- Мы расскажем, почему князь Гедемин выбрал это место для постройки крепости и какое место она занимала в системе обороны Великого княжества Литовского
- Вы узнаете, как возводили каменные стены и башни, как жили обитатели замка в мирное время, как проходили осады и сражения у его стен. И многое другое!
- В городе вы осмотрите Крестовоздвиженский костёл и представите, как Лида менялась от средневекового пограничного пункта до современного города
Гродно — город королей и калейдоскоп храмов
- Старый замок 16 века
- Новый замок 18 века
- Синагога 16 века — одну из старейших в Беларуси
- Костёл Святого Франциска Ксаверия — барочный символ города
- Коложская церковь 12 века — редкий памятник древнего зодчества на высоком берегу Немана
- Покровский собор
Мы поговорим о Стефане Батории, первом анатомическом вскрытии и о том, какой след в архитектуре города оставили иезуиты.
Примерный тайминг поездки:
- 8:30 — 10:30 — переезд в Лидский замок
- 10:30 — 11:30 — осмотр Лидского замка
- 11:30 — 13:00 — переезд в Гродно
- 13:00 — 17:00 — экскурсия по Гродно и обед
- 17:00 — 20:30 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Оплата оставшейся части экскурсии гиду — в белорусских рублях по курсу ЦБ РБ на день проведения
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Volkswagen Passat, Volkswagen Touran, Ford Mondeo или аналогичного класса. По запросу установим детское кресло или бустер. Также возможен трансфер из / в аэропорт за доплату
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — условия обсудим в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- входные билеты в Лидский замок: 14 бел. руб. за взрослого (~373 ₽), 10 бел. руб. за студента (~267 ₽), 7 бел. руб. за ребёнка (~190 ₽)
- в замок Гродно: 14 бел. руб. за взрослого (~373 ₽), 12 бел. руб. за студента (~320 ₽), 10 бел. руб. за ребёнка (~267 ₽)
- обед — по желанию, не входит в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
