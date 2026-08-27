Два знаменитых белорусских замка — за один день и без спешки. В Несвиже вы познакомитесь с наследием могущественных Радзивиллов и легендой о Чёрной панне. А в Мире увидите средневековые башни и услышите истории о сокровищах и подземных ходах.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Минска
11:30 — Несвижский замок
Вы познакомитесь с бывшей резиденцией Радзивиллов — одного из самых богатых и влиятельных родов Великого княжества Литовского.
13:30 — обед
14:30 — переезд в Мир
15:00 — Мирский замок
Сможете сравнить две знаменитые цитадели и увидеть, как менялась архитектура на протяжении веков. А ещё узнаете о легендах Мирского замка — подземных ходах, спрятанных сокровищах и загадочных знаках.
17:00-18:00 — возвращение в Минск
На экскурсии вы узнаете:
- как Радзивиллы жили, чем управляли и почему их влияние распространялось далеко за пределы Беларуси
- как одна семья превратила обычный городок в культурный центр Европы
- как менялась мода в архитектуре — от суровой готики и оборонительных башен до пышного барокко и роскошных интерьеров, где принимали монархов
- чей призрак, по легенде, до сих пор бродит по коридорам дворца
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Kia Carnival, Hongqi, Volkswagen Passat, Kia Optima или аналогичной модели. Есть детское кресло или бустер
- Вход в замки оплачивается дополнительно: Несвижский замок — 28 BYN (≈ 760 ₽) за чел., Мирский замок — 22 BYN (≈ 600 ₽) за чел.
- Можем организовать экскурсию для большей группы. Подробности в переписке
- Остаток стоимости можно внести любым способом и любой валютой, включая перевод на российскую карту
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5605 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Я живу в прекрасном городе Минске и организовываю экскурсии по всей Беларуси. Проконсультирую и подберу под ваш отдых лучший индивидуальный трансфер. В нашей команде работают профессиональные водители. Есть большой автопарк автомобилей, оснащённых всем для комфортной поездки. Я люблю свою страну и хочу показать её красоту вам!
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