Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь

Великое княжество Сула
Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится. Здесь говорят на родном языке и показывают, как жили наши предки: от простых людей до знати. Приехав сюда, гости прокладывают и укрепляют связь с прошлым Беларуси.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание мастер-класса

Во время интерактивной экскурсии мы увидим:• Сло­жен­ный из тесаного бутового кам­ня Сульский за­мок, по­стро­енный по всем фортификационным правилам средних ве­ков.
  • Ору­жей­ную ма­стер­скую — ков­ка хо­лод­но­го ору­жия и де­мон­стра­ция са­бель­но­го боя.
  • В ярком зда­нии иезу­ит­ско­го коллегиума — экс­по­зи­ция ис­то­рии, об­ра­зо­ва­ния и просвещения на бе­ло­рус­ских зем­лях.
  • Ве­ли­че­ствен­ное здание «Ко­ро­лев­ской Ас­сам­блеи».
  • Также со­вер­ши­м свой импровизированный путь «из варяг в греки» на ладье викингов — сульском ДРАККАРЕ.
  • Покатаемся на бричке или санях, запряженными породистыми ло­шадь­ми, продегустируем брендовый спиртной напиток старка «Сула Запольская» и многое другое.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стоимость за группу 1-2 человека640 Br
Стоимость за группу 3-7 человека700 Br
Стоимость за группу 8-18 человека1 000 Br
Для больших организованных групп — по запросу1 000 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение по всему маршруту
  • Экскурсионное обслуживание аттестованным гидом по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются отдельно (35 BYN / чел.)
Место начала и завершения?
Любая точка в черте г. Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Экскурсия индивидуальная. Сообщите в переписке желаемое время и место начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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