Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится. Здесь говорят на родном языке и показывают, как жили наши предки: от простых людей до знати. Приехав сюда, гости прокладывают и укрепляют связь с прошлым Беларуси.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание мастер-класса
Во время интерактивной экскурсии мы увидим:• Сложенный из тесаного бутового камня Сульский замок, построенный по всем фортификационным правилам средних веков.
- Оружейную мастерскую — ковка холодного оружия и демонстрация сабельного боя.
- В ярком здании иезуитского коллегиума — экспозиция истории, образования и просвещения на белорусских землях.
- Величественное здание «Королевской Ассамблеи».
- Также совершим свой импровизированный путь «из варяг в греки» на ладье викингов — сульском ДРАККАРЕ.
- Покатаемся на бричке или санях, запряженными породистыми лошадьми, продегустируем брендовый спиртной напиток старка «Сула Запольская» и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стоимость за группу 1-2 человека
|640 Br
|Стоимость за группу 3-7 человека
|700 Br
|Стоимость за группу 8-18 человека
|1 000 Br
|Для больших организованных групп — по запросу
|1 000 Br
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение по всему маршруту
- Экскурсионное обслуживание аттестованным гидом по всему маршруту
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются отдельно (35 BYN / чел.)
Место начала и завершения?
Любая точка в черте г. Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная. Сообщите в переписке желаемое время и место начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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