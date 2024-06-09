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Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится. Здесь говорят на родном языке и показывают, как жили наши предки: от простых людей до знати. Приехав сюда, гости прокладывают и укрепляют связь с прошлым Беларуси.