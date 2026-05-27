За один день перед вами развернётся несколько эпох Беларуси.
Вы увидите средневековые крепости и образцы готики и Ренессанса, осмотрите интерьеры замков и попробуете представить, как жили представители шляхты.
А мы позаботимся о трансфере — доставим вас из Минска и обратно, чтобы вы могли наслаждаться путешествием без забот.
- Несвижский замок. Вы побываете в одном из самых известных дворцово-замковых комплексов Беларуси. Прогуляетесь по территории, где разбит парк с прудами, и познакомитесь с архитектурой Ренессанса
- Мирский замок. Затем отправитесь в Мир и посетите наиболее сохранившийся замок страны. Осмотрите фасады, сочетающие готический стиль и ренессансные детали, а также сможете изучить экспозиции, посвящённые истории замка
- Новогрудский замок. Мы отвезём вас к руинам одной из древнейших крепостей Беларуси. Вы увидите остатки башен, крепостных стен и фортификационные сооружения
- Лидский замок. Завершится маршрут в Лиде — у стен средневековой крепости 14 века. Осмотрите мощные стены, башни замка и внутренний двор крепости
Тайминг маршрута
8:00 — выезд из Минска
9:00–12:00 — Несвижский замок
12:30–14:30 — Мирский замок
15:00–16:00 — Новогрудский замок
15:30-17:30 — Лидский замок
17:30–18:30 — выезд в Минск, возвращение
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобилях Skoda Octavia, Volkswagen Passat. Если нужно, предоставим детское кресло
- Возможен вариант прогграммы без посещения Лидского замка (16 000 ₽)
- Входные билеты в замки оплачиваются отдельно:
— Мирский замок: взрослые — 22 бел. руб., школьники — 11 бел. руб.
— Несвижский замок: взрослые — 19 бел. руб., школьники — 9,50 бел. руб.
- Если захотите, сделаем остановку на обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 45 туристов
Занимаюсь организацией экскурсий с гидом, трансферов по Беларуси и за её пределами. Предлагаю интересные маршруты, индивидуальный подход и комфортное путешествие. Мои услуги помогут вам легко и удобно открыть для себя красоты и достопримечательности региона. Работаю с командой.
