Встретим вас по прибытии в Минск и покажем белорусскую столицу. Вы узнаете город как главный хозяйственный, политический и культурный центр страны. Увидите знаковые достопримечательности, памятники прошлого и настоящего, архитектуру. Познакомитесь с историей, этапами развития, современной жизнью.

По завершении обзорной экскурсии — заселение в отель посреди хвойного леса. Летом тут можно позагорать на пляже, пройтись по тропе под зеленью деревьев, проехать по троллейной трассе или канатной дороге. Зимой — покататься на лыжах, сноуборде, ватрушке.