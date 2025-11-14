Друг с другом нежно: выходные вдвоём. Отдых с бассейном, банями, SPA и романтическим ужином
Перезагрузиться за городом, накупаться и напариться, сходить на массаж и увидеть Минск
Хотите вдвоём сбежать от мира и добавить в отношения романтики? Или у вас запланировано важное событие? Берите вечерние наряды, купальник и плавки, а остальное мы возьмём на себя! Встретим вашу читать дальше
пару на авто бизнес-класса Mercedes-Benz и покажем Минск, а затем отвезём за город. Здесь, на круглогодичном горнолыжном курорте, в окружении хвойного леса расположен уединённый отель. Для вас подготовят уютный номер и программу релаксации на целый день.
Вы отдохнёте в бассейне с гейзером, водопадом, джакузи и расслабитесь в финской сауне, фито-арома парной, хаммаме.
Спа-процедуры для неё включают расслабляющий массаж и талассо-уход для шелковистой кожи, для него — ванну с морской солью и массаж спины. Прекрасным завершением приватных выходных станет ужин, который накроют для вашей пары в ресторане.
Встретим вас по прибытии в Минск и покажем белорусскую столицу. Вы узнаете город как главный хозяйственный, политический и культурный центр страны. Увидите знаковые достопримечательности, памятники прошлого и настоящего, архитектуру. Познакомитесь с историей, этапами развития, современной жизнью.
По завершении обзорной экскурсии — заселение в отель посреди хвойного леса. Летом тут можно позагорать на пляже, пройтись по тропе под зеленью деревьев, проехать по троллейной трассе или канатной дороге. Зимой — покататься на лыжах, сноуборде, ватрушке.
После завтрака вашу пару ждёт полный релакс. Облачайтесь в купальник и плавки и отправляйтесь в аквазону. Тут расположен крытый бассейн с гейзером, водопадом, джакузи, гидромассажными установками. Рядом находится банный комплекс с сухой финской сауной, фито-арома парной и хаммамом.
Запланированы и спа-процедуры. Для неё — расслабляющий массаж и талассо-уход для шелковистой кожи. Для него — ванна с морской солью и массаж спины. Также можно сходить на пневмокомпрессионную терапию, которая улучшает кровообращение и лимфодренаж, уменьшает отёчность и гипертонус мышц.
Вечером в ресторане для вас накроют романтический ужин — прекрасное завершение дня вдвоём!
3 день
Возвращение домой
Освободить номер необходимо до полудня. На этом романтические выходные завершены.
Посещение аквазоны с бассейном и банным комплексом
Пневмокомпрессионная терапия
Что не входит в цену
Билеты в Минск и обратно в ваш город
Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу в 3-й день
Обеды, ужины вне программы
Курортный сбор - около 1400 ₽
Доплата за повышение категории номера - 2-этажный сьют 1500 ₽, деревянный коттедж 6500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минска, по времени прибытия
Завершение: Отель, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Минске
Мы с командой единомышленников и профессионалов работаем с 1991 года. В нашем портфолио — тысячи успешных кейсов с путешествиями по Беларуси как русскоязычных, так и англоязычных гостей. Наша задача — читать дальше
интерес и комфорт путешественников! Предлагаем отдых в санаториях: наши специалисты самостоятельно инспектируют все программы и отбирают только лучшие предложения. Также мы индивидуально подбираем отели с учётом ваших личных предпочтений, состава отдыхающих и необходимых процедур.