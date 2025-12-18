Индивидуальный автотур по Гродно и Лиде со стартом в Минске
Увидеть Старый, Новый и Лидский замки и погрузиться в атмосферу уютных белорусских городов
Отправляемся в мини-путешествие по городам западной Беларуси! В Гродно вы увидите величественные замки, древние костёлы, православные храмы и старую синагогу — редкое сочетание архитектурных традиций, отражающее культурное многообразие.
Прогуливаясь по уютным
кварталам, сможете почувствовать атмосферу старого европейского города с богатым прошлым.
На следующий день вас ждёт встреча с легендарным Лидским замком 14 века — мощной крепостью князя Гедимина, ставшей свидетелем средневековых сражений.
Здесь при желании узнаете о жизни рыцарей и примете участие в интерактивных программах и мастер-классах.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную обувь, головной убор и воду для прогулок.
Программа тура по дням
1 день
Минск - Гродно
Утром отправляемся из Минска в Гродно — один из самых красивых и самобытных городов Беларуси. По прибытии — свободное время или, по желанию, обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии вы сможете увидеть Старый и Новый замки, величественные костёлы и православные церкви, а также главную синагогу — одну из старейших в стране. Прогулка по историческим кварталам Гродно позволит ощутить атмосферу старинного города, где переплетаются белорусские, польские и литовские традиции.
Вечером предусмотрено свободное время: можно прогуляться по уютным улицам, заглянуть в кафе с национальной кухней или поужинать в одном из ресторанов старого центра.
2 день
Лидский замок
После завтрака отправляемся в город Лида. Здесь находится знаменитый Лидский замок 14 века, возведённый князем Гедимином.
Крепость поражает масштабом и историей: её стены не раз выдерживали осады, а сегодня она открыта для туристов, которые могут пройтись по внутреннему двору и башням. По желанию можно принять участие в анимационных программах: посмотреть рыцарские бои, посетить мастер-классы или дегустации напитков, приготовленных по старинным рецептам.
К вечеру возвращаемся в Минск.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до Минска
Трансфер по маршруту
Экскурсия по Гродно
Экскурсия по Лидскому замку
Прохладительные напитки в пути
Что не входит в цену
Проживание (от 3000 ₽ за номер)
Питание
Входные билеты в Лидский замок и музеи (≈ 300-500 ₽ с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 9:00 (или по договорённости)
Завершение: Минск, точное место - по договорённости, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.