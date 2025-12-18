Утром отправляемся из Минска в Гродно — один из самых красивых и самобытных городов Беларуси. По прибытии — свободное время или, по желанию, обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии вы сможете увидеть Старый и Новый замки, величественные костёлы и православные церкви, а также главную синагогу — одну из старейших в стране. Прогулка по историческим кварталам Гродно позволит ощутить атмосферу старинного города, где переплетаются белорусские, польские и литовские традиции.

Вечером предусмотрено свободное время: можно прогуляться по уютным улицам, заглянуть в кафе с национальной кухней или поужинать в одном из ресторанов старого центра.