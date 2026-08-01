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Путешествие сквозь века только для вас: Минск, Хатынь, Мир и Несвиж

Увидеть контрасты столицы и полюбоваться средневековыми замками
За 2 дня мы покажем вам максимум: главные достопримечательности Минска, в котором сочетается древность, советское наследие и современные черты, мемориальный комплекс «Хатынь» на месте сожжённой немцами деревни и роскошные замки Несвижа и Мира.

Вы познакомитесь с историей Беларуси, её героическими и трагическими страницами, представите себя знатными особами, прогуливаясь по дворцовой территории, и сделаете эффектные снимки на фоне сказочных средневековых построек.
Путешествие сквозь века только для вас: Минск, Хатынь, Мир и Несвиж
Путешествие сквозь века только для вас: Минск, Хатынь, Мир и Несвиж
Путешествие сквозь века только для вас: Минск, Хатынь, Мир и Несвиж

Описание тура

Организационные детали

Выбирайте одежду по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»

Встретим вас и начнём обзорную экскурсию по Минску. Посетим исторический центр, проедем по величественным проспектам и площадям, познакомимся с историей и современной жизнью столицы. Затем отправимся в мемориальный комплекс «Хатынь» — это бывшая деревня, ставшая символом трагедии мирного населения во время Великой Отечественной войны. На месте домов теперь стоят обелиски в виде печных труб с колоколами, которые звонят каждые 30 секунд.

Вечером вернёмся в Минск.

Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»Экскурсия по Минску и мемориальный комплекс «Хатынь»
2 день

Несвижский и Мирский замки

Отправимся в Несвижский замок — резиденцию Радзивиллов, некогда одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского. Вы погуляете по дворцово-парковому комплексу и сделаете красивые снимки. Затем побываете в Мирском замке — памятнике средневековой архитектуры, включённом в список ЮНЕСКО. Здесь легко почувствовать себя знатной особой и услышать стук каблучков по брусчатке.

После экскурсии вернёмся в Минск. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Несвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Обзорные экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Минск, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша цель — показать страну живо, интересно и комфортно, без спешки и шаблонных маршрутов. Мы организуем экскурсии и туры «под ключ»: продумываем логистику, маршрут и тайминг, чтобы вы могли сосредоточиться на
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впечатлениях и отдыхе. В дороге делимся историческими фактами, легендами и любопытными деталями, которые помогают лучше почувствовать атмосферу мест. Работаем с индивидуальными путешественниками и небольшими группами, подбираем формат поездки под ваши интересы. Ценим внимание к деталям, безопасность и человеческий подход. Будем рады познакомить вас с Беларусью и сделать ваше путешествие запоминающимся.

Тур входит в следующие категории Минска

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