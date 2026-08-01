Отправимся в Несвижский замок — резиденцию Радзивиллов, некогда одного из самых влиятельных родов Великого княжества Литовского. Вы погуляете по дворцово-парковому комплексу и сделаете красивые снимки. Затем побываете в Мирском замке — памятнике средневековой архитектуры, включённом в список ЮНЕСКО. Здесь легко почувствовать себя знатной особой и услышать стук каблучков по брусчатке.

После экскурсии вернёмся в Минск. На этом наш тур завершён, до новых встреч!