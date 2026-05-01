5 белорусских городов индивидуально: Мир, Несвиж, Брест, Гродно и Лида

Изучить замки, костёлы, Брестскую крепость, увидеть зубров Беловежской пущи и легендарного фонарщика
Здесь архитектура стала хроникой прошлого: дворцовые залы видели пышные балы, стрельчатые арки костёлов слышали шёпот молитв, а брусчатка застала немало битв. Шаг за шагом вы пролистнёте страницы истории.

В Мире, Несвиже,
Гродно изучите не только культовые замки, но и другие локации — ратушу, усыпальницу Радзивиллов, синагогальный двор, пожарную каланчу.

Вспомните героический подвиг защитников Брестской крепости и увидите местную знаменитость — единственного в Европе фонарщика. Узнаете, какую роль сыграла Лида для Литовского княжества, Речи Посполитой и Беларуси.

А также понаблюдаете за заповедными обитателями Беловежской пущи — тарпанами, лосями, кабанами и, конечно, зубрами.

Описание тура

Организационные детали

Проживание и питание не входят в стоимость. Можем скорректировать программу по вашему желанию.

Программа тура по дням

1 день

Несвиж, Мир

Несвиж. Увидим главные достопримечательности: ратушу — яркий образец барочной архитектуры, Слуцкую браму — бывшие городские ворота, костёл Божьего Тела — родовую усыпальницу Радзивиллов. Посетим замок — княжескую резиденцию с нарядными башнями, богатыми интерьерами, пейзажным парком.

Мир. Изучим замок, сочетающий готические, ренессансные и барочные стили. Здесь можно подняться на сторожевые башни или спуститься в подземную тюрьму. Осмотрим костёл Святого Николая со старинными иконами, фресками, резьбой и центр еврейской общины с синагогой, хедерой (школой), кладбищем.

Вечером прибудем в Брест.

2 день

Брест, Беловежская пуща

Брест. Исследуем мемориальные сооружения крепости: скульптуру «Жажда», памятник «Мужество», «Штык-обелиск», руины укреплений. Можно посетить Музей обороны в восстановленной казарме. Познакомимся с историей Свято-Николаевского гарнизонного собора, в котором раньше находилось белорусское кафедральное братство. Также пройдём по улицам и посмотрим, как фонарщик зажигает керосиновые фонари.

Беловежская пуща. Погуляем по реликтовому лесу, где растут 600-летний дуб и 350-летняя сосна. Понаблюдаем за обитателями вольеров — тарпанами, лосями, кабанами и, конечно, зубрами.

По завершении экскурсии приедем в Гродно.

3 день

Гродно, Лида

Гродно. Сегодня наш маршрут включает: Старый замок — резиденцию литовских князей, Новый замок — дворец польских королей, синагогу с элементами ренессанса и барокко, костёл Святого Ксаверия со скульптурами и рокайль-алтарём. Также увидим Коложскую церковь, пожарную каланчу, Покровский собор.

Лида. Посетим замок короля Гедимина — знаковое место как минимум для трёх государств.

Вечером вернёмся в Минск.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсии с гидом по Гродно и Брестской крепости
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Экскурсия по замкам Мира и Несвижа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, место по договорённости, 7:00
Завершение: Минск, место по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Я оказываю услуги в сфере туризма с 2015 года. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный обширный автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять — мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке.

от 91 500 ₽ за тур