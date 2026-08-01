Полоцк — уютный и ухоженный город со славной историей. Отсюда берёт начало белорусская государственность. Здесь родился составитель проекта устава Московской славяно-греко-латинской академии. А ещё тут жила девушка-основательница монастыря, который стал духовным сердцем страны. Сравним улицы со старыми фотографиями и поговорим об обычаях, кухне и легендах Полотчины.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По страницам истории древнего Полоцка

Начнём прогулку на площади Свободы и продолжим по старому городу, где сохранилась планировка 18 века. По пути увидим памятники, посвящённые событиям войны 1812 года и Великой Отечественной войны, а затем выйдем к оборонительному валу Ивана Грозного — напоминанию о Ливонской войне и завоевании Полоцка.

Софийский собор и Верхний замок

Поднимемся к одному из старинных храмов Восточной Европы. Вы узнаете, почему здесь решались не только церковные, но и государственные дела Полоцкого княжества, рассмотрите древний памятник письменности и полюбуетесь панорамой Западной Двины.

По следам просветителей и князей

Остановимся у бывшего иезуитского коллегиума — старейшего учебного заведения Беларуси. А также у Богоявленского монастыря, где преподавал Симеон Полоцкий, и у памятников Франциску Скорине, князю Андрею Ольгердовичу и Евфросинии Полоцкой. По дороге поговорим о людях, благодаря которым город стал одним из крупнейших духовных и образовательных центров своего времени.

История в городских деталях

Пройдём по старинным улицам и площадям мимо дома, где останавливался Пётр I, и знака «Полоцк — географический центр Европы». И сравним современный город с изображениями и гравюрами из прошлого.

Я расскажу:

какие легенды рассказывают о Западной Двине и как её мистический флёр связан с янтарём

как Евфросиния, внучка Всеслава Чародея, в 12 лет ушла в монастырь и стала одной из самых образованных женщин своего времени

каким город был на гравюрах, рисунках и чертежах разных веков и что изменилось со времён первого путеводителя по Полоцку

где в городе стоит попробовать блюда белорусской кухни

Организационные детали

По запросу дополним пешеходную программу поездкой в Спасо-Евфросиниевский монастырь — подробности в переписке.