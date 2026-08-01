Пройти по улицам города-патриарха и исследовать его богатое историко-культурное наследие
Полоцк — уютный и ухоженный город со славной историей. Отсюда берёт начало белорусская государственность. Здесь родился составитель проекта устава Московской славяно-греко-латинской академии. А ещё тут жила девушка-основательница монастыря, который стал духовным сердцем страны. Сравним улицы со старыми фотографиями и поговорим об обычаях, кухне и легендах Полотчины.
Описание экскурсии
По страницам истории древнего Полоцка
Начнём прогулку на площади Свободы и продолжим по старому городу, где сохранилась планировка 18 века. По пути увидим памятники, посвящённые событиям войны 1812 года и Великой Отечественной войны, а затем выйдем к оборонительному валу Ивана Грозного — напоминанию о Ливонской войне и завоевании Полоцка.
Софийский собор и Верхний замок
Поднимемся к одному из старинных храмов Восточной Европы. Вы узнаете, почему здесь решались не только церковные, но и государственные дела Полоцкого княжества, рассмотрите древний памятник письменности и полюбуетесь панорамой Западной Двины.
По следам просветителей и князей
Остановимся у бывшего иезуитского коллегиума — старейшего учебного заведения Беларуси. А также у Богоявленского монастыря, где преподавал Симеон Полоцкий, и у памятников Франциску Скорине, князю Андрею Ольгердовичу и Евфросинии Полоцкой. По дороге поговорим о людях, благодаря которым город стал одним из крупнейших духовных и образовательных центров своего времени.
История в городских деталях
Пройдём по старинным улицам и площадям мимо дома, где останавливался Пётр I, и знака «Полоцк — географический центр Европы». И сравним современный город с изображениями и гравюрами из прошлого.
Я расскажу:
какие легенды рассказывают о Западной Двине и как её мистический флёр связан с янтарём
как Евфросиния, внучка Всеслава Чародея, в 12 лет ушла в монастырь и стала одной из самых образованных женщин своего времени
каким город был на гравюрах, рисунках и чертежах разных веков и что изменилось со времён первого путеводителя по Полоцку
где в городе стоит попробовать блюда белорусской кухни
Организационные детали
По запросу дополним пешеходную программу поездкой в Спасо-Евфросиниевский монастырь — подробности в переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Франциска Скорины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Полоцке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Родился в городе Полоцке, получил высшее образование в Полоцком государственном университете по специальности «Историк. Преподаватель истории и исторических дисциплин». Профессиональный гид, краевед Полоцкого региона и его соседних районов.
Был руководителем музея, читать дальшеуменьшить
и уже более 20 лет работаю учителем истории и обществоведения, занимаюсь поисково-исследовательской работой краеведческого характера, провожу увлекательные индивидуальные и групповые экскурсии.
Расскажу вам об истории Полоцкой земли, тайнах, легендах, традициях и этнографических находках нашего края.