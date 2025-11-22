Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Примерить на себя роль детектива в поисках секретов древнего города - и пропавшего гида
Начало: В районе площади Свободы
12 дек в 14:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 ноября 2025Большое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым и печальным прошлым. Отдельное спасибо за рекомендации по посещению музеев и мест. Где можно хорошо поесть.
- ННадежда17 ноября 2025Очень цельная, содержательная экскурсия. Ирина иллюстрировала рассказ фотографиями, схемами, картами, которые помогли лучше структурировать информацию от древности до наши дней. Порекомендовала достопримечательности и места общепита для самостоятельного посещения.
- ЕЕлена5 ноября 2025Спасибо большое экскурсовода Ирине, очень довольны! Интересный рассказ, все самое главное четко и емко.
Спасибо большое!
- ССветлана4 ноября 2025Спасибо большое Ирине за интересную и содержательную экскурсия. Полтора часа пролетели незаметно и удалось посетить много значимых и интересных мест прекрасного Витебска.
- NNatalia2 ноября 2025Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.
- ААфиногенова21 октября 2025Ирина очень хороший гид. Рассказывает интересно и по делу 🙂 1,5-2 часа на холоде в Витебске пролетели незаметно. Может бы
- ААнастасия15 октября 2025Гид Ирина-профессионал своего дела!!! Нам очень повезло познакомится с городом именно с ней! Маршрут исторически грамотно построен и насыщен интересными фактами о городе! Приятным бонусом стали фото, сделанные Ириной в красивых локациях))
- ВВалерий15 октября 2025Всё супер спасибо очень понравилось.
- ИИрина30 сентября 2025Экскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории Витебска и Пскова, где мы живём, немного созвучны. Нам было интересно послушать и посмотреть, 1,5 часа пролетели на одном дыхании. Благодарим Ирину за профессионализм!
- ННаталья18 сентября 2025Спасибо большое Ирине за интересный рассказ!! Приятный, вниматеный экскурсовод. Очень понравилось, рекомендую!!
- ААлексей17 сентября 2025Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!
- ММаргарита15 сентября 2025Ирина, организатор и экскурсовод, отлично знает историю своего города и своей страны. Полное погружение в эпохи, отличный рассказчик - эмоции
- ТТатьяна6 сентября 2025Отличная познавательная и динамичная экскурсия. Время прошло очень быстро. Витебск очень понравился. Обязательно вернёмся!
- ЮЮлия3 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию! Наш гид Ирина настоящий профессионал блестяще разбирается в теме. Чувствовалась глубокая подготовка- это увлекательные исторические и современные факты. Остались самые приятные впечатления и желание вернуться снова! Однозначно рекомендую!
- ММарина2 сентября 2025Замечательная экскурсия. Витебск встретил нас холодным августовским дождем, но экскурсия состоялась и украсила этот день.
Ирина грамотно планировала маршрут, где погреться,
- ДДмитрий29 августа 2025Отличный гид с лёгкой и понятной подачей материала. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
- ДДмитрий28 августа 2025Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплата за человека. Время пролетело
- ЁЁкатерина26 августа 2025Витебск и перекресток веков! Авторская экскурсия от Ирины была очень интересная и познавательная! Нам не повезло с погодой, но Ирина
- ВВера23 августа 2025Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную экскурсию.
Все было понятно, доступно и в комфортном темпе)
- ЮЮрий23 августа 2025Обзорная экскурсия в г. Витебске прошла хорошо. Наша гид Ирина показала все основные достопримечательности, ответила на все доп. вопросы после
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Духовский круглик»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Духовский круглик" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1290 до 7500. Туристы уже оставили гидам 520 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Витебске на 2025 год по теме «Духовский круглик», 520 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль