Мои заказы

Духовский круглик – экскурсии в Витебске

Найдено 9 экскурсий в категории «Духовский круглик» в Витебске, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
1290 ₽ за человека
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Пешая
3 часа
13 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Примерить на себя роль детектива в поисках секретов древнего города - и пропавшего гида
Начало: В районе площади Свободы
12 дек в 14:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Витебск губернский
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 ноября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Большое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым и печальным прошлым. Отдельное спасибо за рекомендации по посещению музеев и мест. Где можно хорошо поесть.
    Большое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым иБольшое спасибо Ирине за великолепную экскурсию по городу, видно, что любимому и с очень непростым и
  • Н
    Надежда
    17 ноября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Очень цельная, содержательная экскурсия. Ирина иллюстрировала рассказ фотографиями, схемами, картами, которые помогли лучше структурировать информацию от древности до наши дней. Порекомендовала достопримечательности и места общепита для самостоятельного посещения.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Спасибо большое экскурсовода Ирине, очень довольны! Интересный рассказ, все самое главное четко и емко.
    Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Спасибо большое Ирине за интересную и содержательную экскурсия. Полтора часа пролетели незаметно и удалось посетить много значимых и интересных мест прекрасного Витебска.
  • N
    Natalia
    2 ноября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо.
    Ирина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибоИрина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибоИрина интересный рассказчик, всё понравилось, спасибо
  • А
    Афиногенова
    21 октября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Ирина очень хороший гид. Рассказывает интересно и по делу 🙂 1,5-2 часа на холоде в Витебске пролетели незаметно. Может бы
    читать дальше

    я еще добавила в экскурсию хотя бы коротенькие заходы в ратушу, соборы (буквально на 5 минут). Но я была в понедельник, музеи не работали.
    А так мне все очень понравилось. И Ирина тоже 🙂

  • А
    Анастасия
    15 октября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Гид Ирина-профессионал своего дела!!! Нам очень повезло познакомится с городом именно с ней! Маршрут исторически грамотно построен и насыщен интересными фактами о городе! Приятным бонусом стали фото, сделанные Ириной в красивых локациях))
    Гид Ирина-профессионал своего дела!!! Нам очень повезло познакомится с городом именно с ней! Маршрут исторически грамотно
  • В
    Валерий
    15 октября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Всё супер спасибо очень понравилось.
  • И
    Ирина
    30 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Экскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории Витебска и Пскова, где мы живём, немного созвучны. Нам было интересно послушать и посмотреть, 1,5 часа пролетели на одном дыхании. Благодарим Ирину за профессионализм!
    Экскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории ВитебскаЭкскурсия, проведенная Ириной, нам с мужем понравилась. Были вдвоем, поэтому получилось такое дружеское общение. Истории Витебска
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Спасибо большое Ирине за интересный рассказ!! Приятный, вниматеный экскурсовод. Очень понравилось, рекомендую!!
  • А
    Алексей
    17 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!
    Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!Благодарим Ирину за отличную экскурсию, нам всё понравилось!
  • М
    Маргарита
    15 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Ирина, организатор и экскурсовод, отлично знает историю своего города и своей страны. Полное погружение в эпохи, отличный рассказчик - эмоции
    читать дальше

    и чувства, которые передаются слушателям и позволяют ярче представить события давно минувших дней. Если бы задержалась в Витебске подольше, то обязательно посетила бы другие экскурсии, которые организует Ирина! Больше ей спасибо!

  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Отличная познавательная и динамичная экскурсия. Время прошло очень быстро. Витебск очень понравился. Обязательно вернёмся!
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию! Наш гид Ирина настоящий профессионал блестяще разбирается в теме. Чувствовалась глубокая подготовка- это увлекательные исторические и современные факты. Остались самые приятные впечатления и желание вернуться снова! Однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    2 сентября 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Замечательная экскурсия. Витебск встретил нас холодным августовским дождем, но экскурсия состоялась и украсила этот день.
    Ирина грамотно планировала маршрут, где погреться,
    читать дальше

    где скрыться от дождя, как максимально познавательно донести до нас информацию. Узнали много нового и влюбились в Витебск. Ирина, благодарим Вас!

  • Д
    Дмитрий
    29 августа 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Отличный гид с лёгкой и понятной подачей материала. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплата за человека. Время пролетело
    читать дальше

    незаметно - узнали много нового о Витебске, без лишних дат и цифр, информация в простой, понятной форме, дочке 13 лет было интересно, всё запомнила. Ирина посоветовала, что ещё посмотреть в городе, куда ещё съездить. Посетили все те места, которые она рекомендовала, благо время позволяло. В конце экскурсии было приятной неожиданностью получить купон на бесплатный кофе в хорошей кофейне. Спасибо Ирине за экскурсию! Очень рекомендую 👍

    Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплатаЗамечательная экскурсия, хороший экскурсовод. Удобный формат экскурсий - пешая прогулка с возможностью присоединиться к группе, оплата
  • Ё
    Ёкатерина
    26 августа 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Витебск и перекресток веков! Авторская экскурсия от Ирины была очень интересная и познавательная! Нам не повезло с погодой, но Ирина
    читать дальше

    нашла возможность гармонично и очень грамотно нас провести по значимым местам Витебска, сумела договориться в храме (это не входило в экскурсию) чтобы мы могли переждать дождь и услышать все что касалось его истории, очень профессиональный гид, одновременно рекомендую! Большое спасибо!

  • В
    Вера
    23 августа 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную экскурсию.
    Все было понятно, доступно и в комфортном темпе)
  • Ю
    Юрий
    23 августа 2025
    Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
    Обзорная экскурсия в г. Витебске прошла хорошо. Наша гид Ирина показала все основные достопримечательности, ответила на все доп. вопросы после
    читать дальше

    экскурсии и даже раздала купоны на кофе с 50% скидкой, куда мы потом сходили в кофейню возле Ратуши. Полтора часа пролетели незаметно на экскурсии, вся информация была изложена быстро, доступна и по существу. Мы получили краткую информацию о тех местах, куда нужно ещё сходить.

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Духовский круглик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Обзорная прогулка «Витебские истории»
  2. Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
  3. Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
  4. Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
  5. Витебск губернский
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Успенский Собор
  2. Воскресенская церковь
  3. Благовещенская церковь
  4. Самое главное
  5. Ратуша
  6. Художественный Музей
  7. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Духовский круглик" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1290 до 7500. Туристы уже оставили гидам 520 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Витебске на 2025 год по теме «Духовский круглик», 520 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль