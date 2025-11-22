читать дальше экскурсии и даже раздала купоны на кофе с 50% скидкой, куда мы потом сходили в кофейню возле Ратуши. Полтора часа пролетели незаметно на экскурсии, вся информация была изложена быстро, доступна и по существу. Мы получили краткую информацию о тех местах, куда нужно ещё сходить.

Обзорная экскурсия в г. Витебске прошла хорошо. Наша гид Ирина показала все основные достопримечательности, ответила на все доп. вопросы после