75 отзывов

Индивидуальная до 8 чел.

Витебск: яркие краски старого города Вас ждет путешествие сквозь века в Витебске, где каждая улица хранит свои тайны. Узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях Начало: В районе Площади Свободы