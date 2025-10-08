Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Завтра в 12:00
11 окт в 13:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Вас ждет путешествие сквозь века в Витебске, где каждая улица хранит свои тайны. Узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: В районе Площади Свободы
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
6050 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Прогулка по Витебску откроет для вас уникальные архитектурные шедевры и исторические места, сохранившие дух веков. Ощутите атмосферу древнего города
Начало: У Благовещенской церкви
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
4850 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1300 ₽ за человека
