Парк Победителей – экскурсии в Витебске

Найдено 8 экскурсий в категории «Парк Победителей» в Витебске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск губернский
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск: история, написанная красками
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На УЛ.М. Шагала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5250 ₽ за всё до 5 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 ноября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Олеся провела замечательную, интересную экскурсию по Витебску. Мы многое узнали интересного о городе, два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно. Мы, действительно, влюбились в Витебск и хотим вернуться сюда еще раз. Сергей, г. Москва
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Экскурсия очень понравилась, 2,5 часа пролетели как один миг! Узнали очень много интересного про Витебск и сделали классные фотки! Большое спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    1 ноября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Очень интересная экскурсия, Алеся - очень приятный экскурсовод, внимательная. Учитывала наличие огромной компании (нас было 16 человек, включая много детей))
    Рассказала
    читать дальше

    нам много интересных исторических фактов, дети участвовали в заданиях, а по окончании экскурсии всем подарили небольшие сувениры - приятно)

    Благодарим Вас за подаренное время)
    Нам всем очень понравилось)

  • О
    Ольга
    5 октября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Олеся очень приятна в общении, интересно описывала исторические события, развернуто отвечала на любые вопросы. Спасибо за приятную и познавательную прогулку
  • М
    Марина
    15 сентября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    И, мы, действительно влюбились! И в Витебск, и в Олесю! Время пролетело незаметно. Олеся рассказывала о родном городе с такой любовью, что порою у нас наворачивались слезы на глазах! Олеся - чудесная! Витебск - прекрасен!!! Благодарим от всей души!
  • Л
    Любовь
    8 сентября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Действительно за 2,5 часа влюбились в Витебск с первого взгляда и в этом нам помогла потрясающая Олеся! В повествовании ей
    читать дальше

    нет равных, она с первых минут заинтересовывает, захватывает все твое внимание и держит этот интерес все эти 2,5 часа. Шикарный маршрут по знаковым местам Витебска, захватывающие истории и легенды! Остались очень довольны! Спасибо, Олеся! Рекомендуем

  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Мы много путешествуем и стараемся в новом городе взять экскурсию от местного жителя, чтобы увидеть город его глазами. Спасибо Олесе
    читать дальше

    за интересный рассказ, за посещение знаковых мест, за искреннюю любовь к своему городу. Всегда приятно слушать человека, горящего своим делом, искреннего и с хорошим чувством юмора!

  • В
    Виктория
    28 августа 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Было очень интересно! Наш гид Олеся была очень открытой, бывает, что смотришь в галаза собеседнику, но не удобно задерживать взгляд,
    читать дальше

    но ей очень хотелось смотреть прямо в глаза и не отводить взгляд, потому-что её глаза горели тем что она делает и что она любит свою работу, добрые и какими-то уютные, что повысило в разы восприятие информации.
    Спасибо, рекомендую гуда Олесю.

    Привет ей большой от двух Викторий и их семей)

  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Огромное спасибо экскурсоводу Олесе за замечательную экскурсии по городу Витебску. Мы влюбились в этот уютный, красивый город. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Великолепно проведённое время в компании замечательной Олеси - еще один вклад в нашу любовь к чудесной стране. Время экскурсии пролетело
    читать дальше

    незаметно, на одном дыхании. Любящая и отлично знающая свой город, Олеся передала нам любовь к нему и желание вернуться. Однозначно екомендуем данный формат и гида!

  • А
    Анастасия
    10 августа 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Экскурсия по Витебску очень понравилась. Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    2 августа 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Добрый день! Спасибо Олесе за чудесную прогулку по Витебску, за интересный рассказ о городе и за замечательные совместные фото🌸🌸🌸
  • А
    Анатолий
    2 августа 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Очень интересная экскурсия! Олеся сумела заразить нас интересом к истории Витебска, архитектуре и людям, которые здесь жили или работали. Время
    читать дальше

    пролетело незаметно, слушали практически « открыв рот». Заметно, что Олеся любит город, в котором живет. Очень довольны и рекомендуем Олесю как отличного знатока города!

  • Е
    Елена
    31 июля 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Очень душевная у нас с Олесей получилась экскурсия, огромное ей спасибо! Олеся прекрасный рассказчик, хорошо знает историю своего города, и
    читать дальше

    чувствуется, что очень любит его, знает много интересных фактов, подробностей о зданиях, улицах, знаменитых людях, 2,5 часа пролетели незаметно, настолько интересно было ее слушать, Олеся, еще раз - большое спасибо, удачи и успехов Вам!

  • В
    Валентина
    28 июля 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!
    Отдельная благодарность за оперативную организацию!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Экскурсия прошла великолепно даже несмотря на проливной дождь. 2,5 часа пролетели незаметно. Очень интересный рассказ, много новой информации. И маршрут построен так, что перепады высот в центре города практически незаметны.
  • Л
    Леонид
    23 июля 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Олеся была в оговоренном месте вовремя. Рассказывала интересно, отвечала на возникающие вопросы. Маршрут понравился.
    Экскурсия планировалась на 2,5 часа, на
    читать дальше

    самом деле продолжалась 3 часа 15 мин. Правда, мы минут 15 прятались под навесом от ливня, но Олеся и в это время продолжала нагружать нас интересной информацией.
    Рекомендую!

  • М
    Мария
    10 июля 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Наш большой белорусский трип начался именно с Витебска, времени в городе мы запланировали не слишком много, и чтобы его (время)
    читать дальше

    не терять зря, я заранее забронировала эту экскурсию на самый вечер приезда.

    На границе мы задержались из-за очереди, не успевали к назначенному времени - и ОГРОМНОЕ человеческое спасибо Олесе, что пошла навстречу и согласилась перенести время начала!

    Теперь о самой экскурсии.
    Это восторг!!
    Олеся очень интересно и информативно рассказала нам об истории города, показала все самые главные достопримечательности, а главное спланировала маршрут экскурсии так, что мы логично и последовательно обошли их все в комфортном темпе.
    И даже внезапно начавшийся дождь не испортил нам прогулку! Мы просто прятались под деревьями или перебегали от козырька к козырьку, не прерывая экскурсии:)

    Время пролетело незаметно, и вот уже наша экскурсия-прогулка подошла к концу, и Витебск из нового незнакомого города превратился в хорошего знакомого, с которым состоялась долгожданная встреча!

    Название экскурсии полностью себя оправдывает: мы действительно влюбились в Витебск!! И собираемся приехать сюда еще - и не раз!

    Спасибо, Олеся, что подружили нас с этим чудесным уютным городом!

  • В
    Валентина
    5 июля 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Мы с удовольствием прошли по маршруту, предложенного Олесей.
    Рассказ был яркий, эмоциональный, познавательный. Олеся профессионально отвечала на наши вопросы, делилась своим мнением.
    Мы обязательно порекомендуем друзьям этого экскурсовода.
  • О
    Ольга
    25 июня 2025
    Влюбиться в Витебск за 2 часа
    Олеся прекрасный рассказчик и приятный собеседник! Много подробностей не просто из истории города, но и его жизни сейчас, традиций, мероприятий.
    читать дальше

    Даже не думала, что можно столько ходить по центру Витебска, с легкостью и удовольствием, наслаждаясь видами и беседой. И мне, и мужу, и дочери, хоть она и подустала, экскурсия очень понравилась и запомнилась, мы правда влюбились 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Парк Победителей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Обзорная прогулка «Витебские истории»
  2. Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
  3. Витебск губернский
  4. По Витебску с улыбкой
  5. Обзорная прогулка по Витебску
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Успенский Собор
  2. Воскресенская церковь
  3. Благовещенская церковь
  4. Самое главное
  5. Ратуша
  6. Художественный Музей
  7. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Парк Победителей" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1600 до 7500. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Витебске на 2025 год по теме «Парк Победителей», 476 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль