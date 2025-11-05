читать дальше

не терять зря, я заранее забронировала эту экскурсию на самый вечер приезда.



На границе мы задержались из-за очереди, не успевали к назначенному времени - и ОГРОМНОЕ человеческое спасибо Олесе, что пошла навстречу и согласилась перенести время начала!



Теперь о самой экскурсии.

Это восторг!!

Олеся очень интересно и информативно рассказала нам об истории города, показала все самые главные достопримечательности, а главное спланировала маршрут экскурсии так, что мы логично и последовательно обошли их все в комфортном темпе.

И даже внезапно начавшийся дождь не испортил нам прогулку! Мы просто прятались под деревьями или перебегали от козырька к козырьку, не прерывая экскурсии:)



Время пролетело незаметно, и вот уже наша экскурсия-прогулка подошла к концу, и Витебск из нового незнакомого города превратился в хорошего знакомого, с которым состоялась долгожданная встреча!



Название экскурсии полностью себя оправдывает: мы действительно влюбились в Витебск!! И собираемся приехать сюда еще - и не раз!



Спасибо, Олеся, что подружили нас с этим чудесным уютным городом!