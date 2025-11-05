Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На УЛ.М. Шагала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5250 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 ноября 2025Олеся провела замечательную, интересную экскурсию по Витебску. Мы многое узнали интересного о городе, два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно. Мы, действительно, влюбились в Витебск и хотим вернуться сюда еще раз. Сергей, г. Москва
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, 2,5 часа пролетели как один миг! Узнали очень много интересного про Витебск и сделали классные фотки! Большое спасибо!
- ДДмитрий1 ноября 2025Очень интересная экскурсия, Алеся - очень приятный экскурсовод, внимательная. Учитывала наличие огромной компании (нас было 16 человек, включая много детей))
Рассказала
- ООльга5 октября 2025Олеся очень приятна в общении, интересно описывала исторические события, развернуто отвечала на любые вопросы. Спасибо за приятную и познавательную прогулку
- ММарина15 сентября 2025И, мы, действительно влюбились! И в Витебск, и в Олесю! Время пролетело незаметно. Олеся рассказывала о родном городе с такой любовью, что порою у нас наворачивались слезы на глазах! Олеся - чудесная! Витебск - прекрасен!!! Благодарим от всей души!
- ЛЛюбовь8 сентября 2025Действительно за 2,5 часа влюбились в Витебск с первого взгляда и в этом нам помогла потрясающая Олеся! В повествовании ей
- ТТатьяна2 сентября 2025Мы много путешествуем и стараемся в новом городе взять экскурсию от местного жителя, чтобы увидеть город его глазами. Спасибо Олесе
- ВВиктория28 августа 2025Было очень интересно! Наш гид Олеся была очень открытой, бывает, что смотришь в галаза собеседнику, но не удобно задерживать взгляд,
- ООльга23 августа 2025Огромное спасибо экскурсоводу Олесе за замечательную экскурсии по городу Витебску. Мы влюбились в этот уютный, красивый город. Рекомендуем!
- ТТатьяна12 августа 2025Великолепно проведённое время в компании замечательной Олеси - еще один вклад в нашу любовь к чудесной стране. Время экскурсии пролетело
- ААнастасия10 августа 2025Экскурсия по Витебску очень понравилась. Всем рекомендую!
- ААнна2 августа 2025Добрый день! Спасибо Олесе за чудесную прогулку по Витебску, за интересный рассказ о городе и за замечательные совместные фото🌸🌸🌸
- ААнатолий2 августа 2025Очень интересная экскурсия! Олеся сумела заразить нас интересом к истории Витебска, архитектуре и людям, которые здесь жили или работали. Время
- ЕЕлена31 июля 2025Очень душевная у нас с Олесей получилась экскурсия, огромное ей спасибо! Олеся прекрасный рассказчик, хорошо знает историю своего города, и
- ВВалентина28 июля 2025Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!
Отдельная благодарность за оперативную организацию!
- ТТатьяна28 июля 2025Экскурсия прошла великолепно даже несмотря на проливной дождь. 2,5 часа пролетели незаметно. Очень интересный рассказ, много новой информации. И маршрут построен так, что перепады высот в центре города практически незаметны.
- ЛЛеонид23 июля 2025Олеся была в оговоренном месте вовремя. Рассказывала интересно, отвечала на возникающие вопросы. Маршрут понравился.
Экскурсия планировалась на 2,5 часа, на
- ММария10 июля 2025Наш большой белорусский трип начался именно с Витебска, времени в городе мы запланировали не слишком много, и чтобы его (время)
- ВВалентина5 июля 2025Мы с удовольствием прошли по маршруту, предложенного Олесей.
Рассказ был яркий, эмоциональный, познавательный. Олеся профессионально отвечала на наши вопросы, делилась своим мнением.
Мы обязательно порекомендуем друзьям этого экскурсовода.
- ООльга25 июня 2025Олеся прекрасный рассказчик и приятный собеседник! Много подробностей не просто из истории города, но и его жизни сейчас, традиций, мероприятий.
