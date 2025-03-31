Мои заказы

Активности – экскурсии в Витебске

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Витебске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Пешая
3 часа
13 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Примерить на себя роль детектива в поисках секретов древнего города - и пропавшего гида
Начало: В районе площади Свободы
12 дек в 14:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.

  • Г
    Галина
    31 марта 2025
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Очень рекомендую Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске». Катерина просто молодец!!!! Очень познавательно и интересно! Время пролетело незаметно!! Спасибо Катерине!
  • К
    Костя
    10 февраля 2025
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Очень увлекательная и необычная прогулка, Катерина замечательный рассказчик
  • И
    Ирина
    6 февраля 2025
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Добрый вечер! Екатерина замечательный человек и экскурсовод! Первый раз приехали в Витебск, и естественно забронировали экскурсию! Поскольку группа была в
    читать дальше

    основном из детей, выбор пал на экскурсию-квест. Продумана экскурсия замечательно. Экскурсия состоит не только из исторических фактов, но и из интересных заданий, не замечаешь как проходит время. Мы не только узнали об истории города, но и о жизни великих художников, таких как Шагал, Пен, Малевич, Репин.
    Отдельное спасибо за маленький презент в конце экскурсии.
    Обязательно советуем при посещения Витебска взять данную экскурсию, будете в восторге от мала до велика☺️

    Добрый вечер! Екатерина замечательный человек и экскурсовод! Первый раз приехали в Витебск, и естественно забронировали экскурсию!Добрый вечер! Екатерина замечательный человек и экскурсовод! Первый раз приехали в Витебск, и естественно забронировали экскурсию!
  • И
    Ирина
    12 августа 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия очень понравилась нам всем. Столько интересного ущнали о городе в ходе необычного расследования. Экскурсовод - супер!!! Влюбила нас в свой город.
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Мы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишки 13 и 16 лет)
    читать дальше

    впервые в этом чудесном городе. Выбираю экскурсию-ориентировалась, чтобы детям было интересно. Сказать, что мы в восторге-не сказать ничего. Младший-сказал, что эта была самая лучшая экскурсия, а путешествием мы много и экскурсий у нас за плечами тоже очень много. Гид Екатерина-отличный рассказчик, знающий и любящий свой город. Да и в целом очень эрудированный человек, с которым очень легко общаться, а главное получать новые знания. Маршрут экскурсии построен очень удачно-по основным достопримечательностями, и так, что никто не устал. В начале экскурсии муж действительно поверил, что экскурсовод, который должен был проводить экскурсию пропал 🤣. Мы все (да и взрослые тоже) искали конверты с подсказками и отгадывались ребусы. Отдельно хочется отметить, что Екатерина по ходу маршрута рассказывала о домах, людях и достопримечательностях, которые мы проходили. Мы с мужем узнали много нового, хотя думали, что уж знаем о городе практически всё. Ещё отдельная благодарность Екатерина за чудесный рассказ о Марке Шагале. Да, эта не тема экскурсии, но как действительно отличный экскурсовод Екатерина рассказала нам об этом действительно значимом для Витебска художнике. Наша семья благодарит Екатерину за это замечательное приключение, за интересные беседы, за новые знания, которые мы получили. Я всем рекомендую эту замечательную экскурсию.

    Мы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишкиМы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишкиМы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишкиМы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишкиМы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишкиМы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишки
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Добрый день! Были на квест-экскурсии в Витебске 15.07.2024. В целом экскурсия очень понравилась. Было предложено много интересных заданий, из которых
    читать дальше

    узнали историю города, прогулялись по красивым старинным улочкам в центре Витебска. Екатерина приятный человек и хороший рассказчик. С нами было двое детей 6 и 12 лет, и было сомнительно, что в жару им понравиться экскурсия. Но когда, экскурсовод вынула из сумки конверты с заданиями и предложила поискать, всю усталость у детей как рукой смело. Задания составлены интересно, иногда приходилось поломать голову. Три часа прошли незаметно. Хотелось бы отметить, что экскурсовод может подстроиться под потребности и ситуацию и сократить при необходимости количество заданий. Спасибо!

  • А
    Андрей
    9 июля 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия, которую должен посетить каждый. Возможность взглянуть на город чуть глубже, пройти все красивые и самые уютные места, послушать интересные истории об известных жителях города.
  • T
    Tanya
    4 июля 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Огромная благодарность Екатерине за проведение квест-тура для нашей компании с тремя подростками. Все остались в полном восторге! Было очень увлекательно
    читать дальше

    и динамично. Благодаря такому формату город раскрылся с удивительной стороны, а чудесные истории сохранятся в памяти надолго. Очень рекомендуем! Интересно и подросткам, и взрослым.

  • Р
    Ремма
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
    читать дальше

    Екатериной и разгадывав квест. Сразу хотим отметить очень продуманный и разнообразный квест (причем задания встречаются интересные и заставляющие «шевелить извилинами» даже взрослых), где нужно искать подсказки по городу, сопоставлять исторические факты и даже вспомнить основы шифрования! Были с ребенком 10 лет - удовольствие получили как взрослые, так и ребенок, который весь вечер после квеста делился впечатлениями о том, что это был лучший квест-экскурсия за всю поездку по Белоруссии. При этом мы достаточно «опытные» путешественники, которые посетили достаточно много экскурсий, в том числе в формате квестов. Отдельно хотим отметить, что помимо интересного квеста вся прогулка сопровождается рассказом от гида. Екатерина очень знающий, эрудированный гид, которую крайне приятно слушать. Каждое задание квеста сопровождается погружением в исторический контекст, знакомством с историей города, а сами задания позволяют лучше запомнить исторические факты. Екатерина нашла оптимальное соотношение между экскурсией и интерактивной составляющей, видно, что на формирование программы потрачено много времени и сил, чтобы сделать ее максимально качественно. Однозначно рекомендуем данный формат для всех путешественников, при этом считаем, что цена данной программы должна быть значительно выше.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Очень интересный и необычный формат экскурсии с элементами квеста. Детям очень понравилось искать конверты с подсказками и слушать интересные истории.
    читать дальше

    Первая экскурсия, из которой они много что запомнили и теперь рассказывают друзьям. Катерина - отличный экскурсовод и очень душевный человек, прекрасно знает город и при необходимости, с радостью даст любые рекомендации. Однозначно рекомендуем! Будете в Витебске обязательно найдите время для экскурсии с Катериной. Ну а мы обязательно вернемся еще раз!

  • Ю
    Юлия
    17 декабря 2023
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Прекрасно провели время с друзьями! Катерина- чудесный экскурсовод, прекрасное повествование, логично выстроенный маршрут, увлекательно и познавательно! Очень остались довольны! Рекомендуем всем и каждому!!
  • А
    Александра
    31 октября 2023
    Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
    Катерина, огромное спасибо за экскурсию! Все было замечательно: рассказ, интересные факты, динамика. Квест составлен таким образом, что он интересен людям
    читать дальше

    всех возрастов. Ребенку семи лет он очень понравился. Вы замечательный рассказчик и, самое главное, любите свой город и делитесь этой любовью и знаниями с нами.

    Катерина, огромное спасибо за экскурсию! Все было замечательно: рассказ, интересные факты, динамика. Квест составлен таким образомКатерина, огромное спасибо за экскурсию! Все было замечательно: рассказ, интересные факты, динамика. Квест составлен таким образомКатерина, огромное спасибо за экскурсию! Все было замечательно: рассказ, интересные факты, динамика. Квест составлен таким образом

