Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Примерить на себя роль детектива в поисках секретов древнего города - и пропавшего гида
Начало: В районе площади Свободы
12 дек в 14:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина31 марта 2025Очень рекомендую Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске». Катерина просто молодец!!!! Очень познавательно и интересно! Время пролетело незаметно!! Спасибо Катерине!
- ККостя10 февраля 2025Очень увлекательная и необычная прогулка, Катерина замечательный рассказчик
- ИИрина6 февраля 2025Добрый вечер! Екатерина замечательный человек и экскурсовод! Первый раз приехали в Витебск, и естественно забронировали экскурсию! Поскольку группа была в
- ИИрина12 августа 2024Экскурсия очень понравилась нам всем. Столько интересного ущнали о городе в ходе необычного расследования. Экскурсовод - супер!!! Влюбила нас в свой город.
- ТТатьяна2 августа 2024Мы с мужем уже 4 раз посещаем Витебск, поэтому знакомы с его основными достопримечательности. Дети (мальчишки 13 и 16 лет)
- ТТатьяна20 июля 2024Добрый день! Были на квест-экскурсии в Витебске 15.07.2024. В целом экскурсия очень понравилась. Было предложено много интересных заданий, из которых
- ААндрей9 июля 2024Экскурсия, которую должен посетить каждый. Возможность взглянуть на город чуть глубже, пройти все красивые и самые уютные места, послушать интересные истории об известных жителях города.
- TTanya4 июля 2024Огромная благодарность Екатерине за проведение квест-тура для нашей компании с тремя подростками. Все остались в полном восторге! Было очень увлекательно
- РРемма13 мая 2024Экскурсия замечательная, очень много интересной информации, которая подаётся в простой и понятной форме. Катерина все прекрасно придумала и организовала. Есть дополнительный материал, фотографии и т. д. Очень знающий и образованный человек. Время пролетело совершенно незаметно. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
- ИИгорь11 мая 2024Великолепная экскурсия-квест, которую однозначно рекомендуем для посещения! Не смотря на проливной дождь провели больше 3 часов, гуляя по городу с
- ЕЕкатерина10 мая 2024Очень интересный и необычный формат экскурсии с элементами квеста. Детям очень понравилось искать конверты с подсказками и слушать интересные истории.
- ЮЮлия17 декабря 2023Прекрасно провели время с друзьями! Катерина- чудесный экскурсовод, прекрасное повествование, логично выстроенный маршрут, увлекательно и познавательно! Очень остались довольны! Рекомендуем всем и каждому!!
- ААлександра31 октября 2023Катерина, огромное спасибо за экскурсию! Все было замечательно: рассказ, интересные факты, динамика. Квест составлен таким образом, что он интересен людям
