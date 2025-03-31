читать дальше

впервые в этом чудесном городе. Выбираю экскурсию-ориентировалась, чтобы детям было интересно. Сказать, что мы в восторге-не сказать ничего. Младший-сказал, что эта была самая лучшая экскурсия, а путешествием мы много и экскурсий у нас за плечами тоже очень много. Гид Екатерина-отличный рассказчик, знающий и любящий свой город. Да и в целом очень эрудированный человек, с которым очень легко общаться, а главное получать новые знания. Маршрут экскурсии построен очень удачно-по основным достопримечательностями, и так, что никто не устал. В начале экскурсии муж действительно поверил, что экскурсовод, который должен был проводить экскурсию пропал 🤣. Мы все (да и взрослые тоже) искали конверты с подсказками и отгадывались ребусы. Отдельно хочется отметить, что Екатерина по ходу маршрута рассказывала о домах, людях и достопримечательностях, которые мы проходили. Мы с мужем узнали много нового, хотя думали, что уж знаем о городе практически всё. Ещё отдельная благодарность Екатерина за чудесный рассказ о Марке Шагале. Да, эта не тема экскурсии, но как действительно отличный экскурсовод Екатерина рассказала нам об этом действительно значимом для Витебска художнике. Наша семья благодарит Екатерину за это замечательное приключение, за интересные беседы, за новые знания, которые мы получили. Я всем рекомендую эту замечательную экскурсию.