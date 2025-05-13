Мои заказы

Усадьба Репина – экскурсии в Витебске

Найдено 9 экскурсий в категории «Усадьба Репина» в Витебске, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск губернский
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск: история, написанная красками
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На УЛ.М. Шагала
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5250 ₽ за всё до 5 чел.
Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
На автобусе
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
17 дек в 13:15
18 дек в 13:15
2700 ₽ за человека
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
1 час
-
10%
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал в галерее «Стена»
Откройте для себя культурное наследие Витебска через призму творчества Малевича и Шагала. Погрузитесь в атмосферу искусства и вдохновения
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
720 ₽800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Все четко, информация от сопровождающего экскурсовода была интересная. Жалко только все время себя останавливал: «Это вам расскажут в музее…, не буду повторяться».
  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Просто чудо экскурсия!
  • М
    Мария
    7 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Поездка 2.05.2025 в музей-усадьбу Здравнево. Прекрасное место, с погодой повезло. Доехали быстро, без экскурсии не добраться до усадьбы, только на
    читать дальше

    машине. По дороге слушали рассказ гида, не заметили как доехали. Расстроила информация о добыче доломита взрывным способом, который разрушает камень….. но это была важная для меня информация. Усадебный дом воссоздан, исторический не сохранился, подробнее об этом и истории услышите на экскурсии, но атмосфера присутствует. Обстановка воссоздана в соответствии с историей, рассказ в доме насыщен фактами. Судьба семьи Репина и трагическая судьба усадьбы - все это останется в памяти.

  • S
    Sergey
    4 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Очень приятное место. Местный экскурсовод провела живую и интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Усадьба Репина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
  2. Витебск губернский
  3. По Витебску с улыбкой
  4. Обзорная прогулка по Витебску
  5. Влюбиться в Витебск за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Успенский Собор
  2. Воскресенская церковь
  3. Благовещенская церковь
  4. Самое главное
  5. Ратуша
  6. Художественный Музей
  7. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Усадьба Репина" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 720 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Витебске на 2025 год по теме «Усадьба Репина», 463 ⭐ отзыва, цены от 720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль