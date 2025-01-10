Музей Марка Шагала – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Марка Шагала» в Витебске, цены от 170 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Начало: Площади Свободы
Завтра в 10:00
4 апр в 10:00
3300 ₽ за всё до 4 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
170 Br за экскурсию
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Увидеть ключевые локации и поговорить о великих творцах
Начало: В центре города
1 мая в 10:00
2 мая в 09:00
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    10 января 2025
    Квест без гида «Наедине с Витебском»
    Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после поезда). Во-первых, было здорово,
    читать дальше

    что Катерина сама передавала материалы (в праздничный день!), сказала нам напутственное слово и дала несколько гастрономических рекомендаций.) Во-вторых, очень профессиональная подача: задания квеста поделены на пять частей, каждая часть в своём конверте, а эти конверты лежат в шоппере - ничего не потеряется. К заданиям прилагается интересная раздатка: копии старинных фотографий, запечатанные сургучом письма, открытки. Интересно не только искать ответы на вопросы, но и разглядывать наполнение конвертов. На маршруте у нас пару раз были затруднения, но нас выручили подсказки (и подсказки, и ответы также есть в наборе). А в последнем конверте ждали милые сюрпризы и поздравление с удачным завершением квеста.) Я думаю, квест здорово нам помог, потому что погода была совсем не праздничная (проливной дождь), а квест мотивировал гулять и смотреть новое. Ну и в таком формате гораздо больше запоминается, чем если бы мы просто ходили по городу. Спасибо за такое приятное знакомство с Витебском!)

    Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали послеПроходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Витебску
    Удивительный, город на холмах. Красивый, спокойный было ощущение радости и праздника. Сама экскурсия очень интересная, доступная, по воприятию, даже с наглядными пособиям. Наблюдая обьекты зрительно, мысленно переносишься в разные эпохи. ПОЭТОМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  • В
    Вячеслав
    4 августа 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Витебску
    Отлично, с любовью представлен город…. его положительные черты… на улицах много красивых, молодых людей…
  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Витебску
    Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Нашу экскурсию сопровождала Экскурсовод Оксана - очень грамотная опытная, знающая не только историю
    читать дальше

    своего города Витебска, но и Белоруссии в целом, историю России, мировую историю. Оксана в очень интересной и доступной для понимания людьми разного уровня знания истории излагала информацию о Витебске, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Эти несколько часов, отведенные на экскурсию, пролетели на одном дыхании! Благодарим Оксану и организатора Александра!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Музей Марка Шагала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест без гида «Наедине с Витебском»
  2. Классическая обзорная экскурсия по Витебску
  3. Обзорная прогулка по Витебску
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Успенский Собор
  2. Благовещенская церковь
  3. Самое главное
  4. Воскресенская церковь
  5. Ратуша
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в апреле 2025
Сейчас в Витебске в категории "Музей Марка Шагала" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 3300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2025 год по теме «Музей Марка Шагала», 31 ⭐ отзыв, цены от 170₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь