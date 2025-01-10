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что Катерина сама передавала материалы (в праздничный день!), сказала нам напутственное слово и дала несколько гастрономических рекомендаций.) Во-вторых, очень профессиональная подача: задания квеста поделены на пять частей, каждая часть в своём конверте, а эти конверты лежат в шоппере - ничего не потеряется. К заданиям прилагается интересная раздатка: копии старинных фотографий, запечатанные сургучом письма, открытки. Интересно не только искать ответы на вопросы, но и разглядывать наполнение конвертов. На маршруте у нас пару раз были затруднения, но нас выручили подсказки (и подсказки, и ответы также есть в наборе). А в последнем конверте ждали милые сюрпризы и поздравление с удачным завершением квеста.) Я думаю, квест здорово нам помог, потому что погода была совсем не праздничная (проливной дождь), а квест мотивировал гулять и смотреть новое. Ну и в таком формате гораздо больше запоминается, чем если бы мы просто ходили по городу. Спасибо за такое приятное знакомство с Витебском!)