Квест
до 4 чел.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Витебску, решая головоломки и открывая тайны. Этот квест подходит для всех возрастов и не требует специальных знаний
Начало: Площади Свободы
Завтра в 10:00
4 апр в 10:00
3300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
170 Br за экскурсию
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Увидеть ключевые локации и поговорить о великих творцах
Начало: В центре города
1 мая в 10:00
2 мая в 09:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья10 января 2025Проходили квест 31 декабря и 1 января (в один день не успели, потому что устали после поезда). Во-первых, было здорово,
- ТТатьяна11 сентября 2024Удивительный, город на холмах. Красивый, спокойный было ощущение радости и праздника. Сама экскурсия очень интересная, доступная, по воприятию, даже с наглядными пособиям. Наблюдая обьекты зрительно, мысленно переносишься в разные эпохи. ПОЭТОМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
- ВВячеслав4 августа 2024Отлично, с любовью представлен город…. его положительные черты… на улицах много красивых, молодых людей…
- ННаталья3 августа 2024Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Нашу экскурсию сопровождала Экскурсовод Оксана - очень грамотная опытная, знающая не только историю
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Музей Марка Шагала»
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