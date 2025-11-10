читать дальше

самые значимые и важные здания города. Экскурсия была в смешанном формате - отчасти автомобильная, что позволило увидеть и Собор Св. Варвары, и синагогу, и старый еврейский квартал, а далее - пешая. Прекрасно, что Алексей обратил наше внимание не только на памятники истории, но и на современные «изюминки» города, скрытые «жемчужины». Очень интересно и с любовью рассказал нам о прошлом Витебска.

Большое спасибо! Рекомендуем!