Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
- ММарина10 ноября 2025Хочу сказать, огромное спасибо, Алексею, за экскурсию. Было очень интересно, познавательно. Посетили такие места, в которые самостоятельно никогда бы не
- ААндрей28 октября 2025Алексей очень хороший гид, отлично знает историю города, увлекательно рассказывает о самых интересный местах в нем. Советую, это лучшая экскурсия в Витебске.
- ААлександр1 октября 2025Огромная благодарность Алексею за интересную экскурсию по Витебску! На автомобиле и пешком. Солнечная осенняя погода благоприятствовала прогулке по очень красивому
- ООльга23 августа 2025Наша прогулка по Витебску с Алексеем началась у древнейшей церкви города - Храма Благовещения Пресвятой Богородицы и постепенно мы увидели
- ВВалерия30 июля 2025Экскурсия с Алексеем очень понравилась. Рассказывал все по существу, без лишней не нужной информации, которая все равно не запоминается, но отнимает время. А главное, у Алексея хороший русский язык, без беканий, меканий. Большое спасибо за приятную прогулку по Витебску
- ВВладимир20 июля 2025Экскурсия понравилась, поездили по некоторым отдаленным (относительно) местам, к которым самостоятельно вряд ли бы добрались. Алексей рассказывал все интересно, без занудства.
- ССветлана18 июля 2025Экскурсия замечательная, оставила только позитивные эмоции. Рекомендую
- ЕЕлена15 июля 2025Спасибо большое Алексею!
Провел для нас четверых личную экскурсию по Витебску.
Посмотрели и послушали про места, которые бы сами, навряд ли увидели.
Очень
- ААнна17 июня 2025Замечательная экскурсия с профессионалом высокого класса. Очень хорошо разработана программа, по которой передвигаемся по городу, Алексей- приятный собеседник, с удовольствием провели время.
- ЕЕлена15 июня 2025Очень понравилась экскурсия, очень интересно, начиная с самого основания города Витебска и старейшего храма и заканчивая современной историей. 3 часа
- ННаталья26 мая 2025Алексей прекрасный экскурсовод! Всем экскурсия понравилась! Но лучше бы начать было экск. с пешеходной зоны(тогда не было дождя еще),а потом прокатиться по прекрасному Витебску!
- ММаксим21 апреля 2025Спасибо Алесею за очень интересную экскурсию! Три часа пролетели незаметно. Показал и рассказал много интересных фактов, на которые сами даже не обратили внимание во время прогулки.
