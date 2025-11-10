Мои заказы

Костёл Святой Варвары – экскурсии в Витебске

Найдено 8 экскурсий в категории «Костёл Святой Варвары» в Витебске, цены от 1290 ₽.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
1290 ₽ за человека
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск губернский
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Витебску
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Хочу сказать, огромное спасибо, Алексею, за экскурсию. Было очень интересно, познавательно. Посетили такие места, в которые самостоятельно никогда бы не
    читать дальше

    попали. Хочется отметить большую любовь Алексея к своему городу, это чувствовалось в каждом слове, в каждом факте, в каждом жесте. После экскурсии мы влюбились в Витебск ещё больше. ❤️

  • А
    Андрей
    28 октября 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Алексей очень хороший гид, отлично знает историю города, увлекательно рассказывает о самых интересный местах в нем. Советую, это лучшая экскурсия в Витебске.
  • А
    Александр
    1 октября 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Огромная благодарность Алексею за интересную экскурсию по Витебску! На автомобиле и пешком. Солнечная осенняя погода благоприятствовала прогулке по очень красивому
    читать дальше

    городу. Набережная Западной Двины, Благовещенская Церковь, Католический храм Святой Варвары, Большая Любавичская синагога, Губернаторский дворец и многое другое, включая тихие городские дворики с необычными граффити. Отличная подача информации. Незабываемые впечатления. Делимся ими с друзьями. Всем рекомендуем поездку в Витебск и Алексея в качестве гида.

  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Наша прогулка по Витебску с Алексеем началась у древнейшей церкви города - Храма Благовещения Пресвятой Богородицы и постепенно мы увидели
    читать дальше

    самые значимые и важные здания города. Экскурсия была в смешанном формате - отчасти автомобильная, что позволило увидеть и Собор Св. Варвары, и синагогу, и старый еврейский квартал, а далее - пешая. Прекрасно, что Алексей обратил наше внимание не только на памятники истории, но и на современные «изюминки» города, скрытые «жемчужины». Очень интересно и с любовью рассказал нам о прошлом Витебска.
    Большое спасибо! Рекомендуем!

  • В
    Валерия
    30 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Экскурсия с Алексеем очень понравилась. Рассказывал все по существу, без лишней не нужной информации, которая все равно не запоминается, но отнимает время. А главное, у Алексея хороший русский язык, без беканий, меканий. Большое спасибо за приятную прогулку по Витебску
  • В
    Владимир
    20 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась, поездили по некоторым отдаленным (относительно) местам, к которым самостоятельно вряд ли бы добрались. Алексей рассказывал все интересно, без занудства.
  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Экскурсия замечательная, оставила только позитивные эмоции. Рекомендую
  • Е
    Елена
    15 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Спасибо большое Алексею!
    Провел для нас четверых личную экскурсию по Витебску.
    Посмотрели и послушали про места, которые бы сами, навряд ли увидели.
    Очень
    читать дальше

    образованный и интеллигентный экскурсовод, с душой поведавший нам о ключевых местах и событиях в истории Витебска.
    Остались удовлетворены и довольны на все 100%!
    Рекомендуем обязательно воспользоваться услугами Алексея.
    PS. Не смотря на то,что ПО НАШЕЙ вине,экскурсия началась на 40 минут позже,Алексей честно отработал полные 3 часа)))))

  • А
    Анна
    17 июня 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия с профессионалом высокого класса. Очень хорошо разработана программа, по которой передвигаемся по городу, Алексей- приятный собеседник, с удовольствием провели время.
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Очень понравилась экскурсия, очень интересно, начиная с самого основания города Витебска и старейшего храма и заканчивая современной историей. 3 часа
    читать дальше

    пролетело незаметно, Алексей рассказывал про Витебск с большой любовью и увлекательно. С удовольствием сходили бы с ним на другую экскурсию, буду рекомендовать друзьям. Спасибо большое! 😊🤝

  • Н
    Наталья
    26 мая 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Алексей прекрасный экскурсовод! Всем экскурсия понравилась! Но лучше бы начать было экск. с пешеходной зоны(тогда не было дождя еще),а потом прокатиться по прекрасному Витебску!
  • М
    Максим
    21 апреля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Спасибо Алесею за очень интересную экскурсию! Три часа пролетели незаметно. Показал и рассказал много интересных фактов, на которые сами даже не обратили внимание во время прогулки.

Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Костёл Святой Варвары" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1290 до 7500. Туристы уже оставили гидам 507 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Витебске на 2025 год по теме «Костёл Святой Варвары», 507 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль