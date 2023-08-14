1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой - автомобильный тур
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €138 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
13 июня в 12:00
1 июля в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по северному побережью
Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Начало: Иван Вазов, 1, Бургас
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
Начало: Я подъеду к вашему отелю или аппартаментам
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард14 августа 2023Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
- ООльга28 июля 2023Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
- ВВладислав9 июля 2023Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
- ААнтон11 мая 2022хорошая занимательная поездка. посмотрел половину побережья страны. гид хорошо знает материал. легок в общении. подстраивает маршрут под клиента. из пожеланий: хотелось бы машину поновее и покомфортнее. все таки почти 10 часов в дороге.
- AAurika28 сентября 2021Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- ЛЛариса15 августа 2021Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды,древние руины,обворожительный ботанический сад,загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
- ИИгорь9 октября 2019Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «На весь день»
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