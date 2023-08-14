Экскурсии на 1 день в Бургасе

Найдено 8 экскурсий в категории «На весь день» в Бургасе на русском языке, цены от €138. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре стихии Странджи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой - автомобильный тур
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 138 за всё до 8 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
13 июня в 12:00
1 июля в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Путешествие по северному побережью
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие по северному побережью
Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Начало: Иван Вазов, 1, Бургас
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Индивидуальная
11 часов
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Индивидуальная
9 часов
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
Индивидуальная
9 часов
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
Начало: Я подъеду к вашему отелю или аппартаментам
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    14 августа 2023
    Четыре стихии Странджи
    Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
  • О
    Ольга
    28 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
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    в стране - лучше сначала посмотрите Бекликташ или Ропотамо. А если любите горы и фракийские памятники, то этот маршрут как раз для вас. Экскурсоводу большое спасибо за отлично проведенный день. Начитавшись предыдущих комментариев, я ожидала встретить немого проводника на жигулях. К счастью все оказалось гораздо лучше. Нормальная машина и хороший, грамотный гид.

  • В
    Владислав
    9 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • А
    Антон
    11 мая 2022
    Путешествие по северному побережью
    хорошая занимательная поездка. посмотрел половину побережья страны. гид хорошо знает материал. легок в общении. подстраивает маршрут под клиента. из пожеланий: хотелось бы машину поновее и покомфортнее. все таки почти 10 часов в дороге.
  • A
    Aurika
    28 сентября 2021
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Л
    Лариса
    15 августа 2021
    Путешествие по северному побережью
    Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды,древние руины,обворожительный ботанический сад,загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике
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    автомобиля. На парковке каменного леса украли наши сумки со сменной одеждой и обувью. Хорошо, что всё ценное носили с собой! И ещё, учтите, что для 4 человек машина тесновата. Спасибо за экскурсию и новые впечатления!

  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

  • И
    Игорь
    9 октября 2019
    Путешествие по северному побережью
    Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе
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    дороги она рассказывала не только о тех местах, которые мы проезжает, но и в целом об истории Болгарии, это происходило, когда на участках дороги смотреть было нечего. По пути заезжали перекусить в ресторанчик с национальной кухней, все вкусно и недорого, после захватывающее экскурсии по Варне зашли в кафе - пекарню, гид посоветовала, что можно попробовать из национальной выпечки, все понравилось. Юля спасибо за прекрасную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в июне 2024
Сейчас в Бургасе в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 138 до 280. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
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