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Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву
Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На автобусе»
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