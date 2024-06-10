Найдено 3 экскурсии в категории « На автобусе » в Софии на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 500 за экскурсию 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 500 за экскурсию 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов Начало: В районе храма-памятника Александра Невского Расписание: ежедневно в 09:00 € 40 за человека Другие экскурсии Софии

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На автобусе»

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