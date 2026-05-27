Приглашаю вас в поездку к духовному сердцу Болгарии — в Рильский монастырь. Вы узнаете о святом Иване Рильском, увидите его пещеру и удивитесь аскетичному образу жизни.
Дополним впечатления от путешествия природными красотами — полюбуемся загадочными Стобскими пирамидами, хранящими легенды древней Болгарии.
Дополним впечатления от путешествия природными красотами — полюбуемся загадочными Стобскими пирамидами, хранящими легенды древней Болгарии.
Описание экскурсии
- Мы восхитимся видами самого высокого горного хребта страны. В его лоне небесный покровитель Болгарии Иван Рильский основал монастырь
- Поговорим о том, как более 10 веков сохраняется духовность и история Болгарии в самом масштабном монастырском комплексе — Рильском монастыре
- Прогуляемся по лесу до пещеры Ивана Рильского. Вы познакомитесь с жизненным путём самого почитаемого святого в Болгарии и на несколько мгновений окажетесь в атмосфере его отшельнической жизни
- Посетим уникальные Стобские пирамиды. Вы услышите красивые легенды о создании скальных образований. Пустимся с вами в увлекательный поиск невесты и целой свадебной процессии
- На обед остановимся в живописном месте под водопадом
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — отправление из Софии
10:00–11:30 — Стобские пирамиды
12:00–13:00 — обед
13:30–15:00 — Рильский монастырь
15:30–17:00 — пещера Ивана Рильского
19:00 — возвращение в Софию
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Škoda Octavia
- Дополнительно оплачиваются: вход на Стобские пирамиды — 5 левов за чел., обед — по желанию
- Экскурсия рассчитана на участников от 12 лет
- В рамках программы есть пешие прогулки в рамках 2 часов
- Могу провести экскурсию для группы 4–7 человек на микроавтобусе Hyundai H1. Стоимость составит €320
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Зовут меня Екатерина, но предпочитаю Катюша, как обращаются ко мне близкие и друзья. И моя цель, чтобы после моих экскурсий у вас возникло желание обращаться ко мне именно так 🥰.
Входит в следующие категории Софии
Похожие экскурсии на «Из Софии - в Рильский монастырь»
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Софии
Понять Софию и софиянцев на пешеходной экскурсии по центру города
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от €130 за человека
Индивидуальная
София - жемчужина Балкан
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
от €100 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
30 мая в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от €100 за человека
от €240 за экскурсию