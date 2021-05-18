Полезная информация о Сараево
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Местное время в Сараево
21:1810
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇦 Босния и Герцеговина
|Название города
|Сараево
|По-английски
|Sarajevo
|Это столица
|Сараево является столицей Боснии и Герцеговины
|Население города
|696 731 чел.
|Аэропорт
|Батмир SJJ
|Часовой пояс
|Europe/Sarajevo
|Средняя высота
|509 м. от уровня моря
Где находится Сараево на карте
Сараево