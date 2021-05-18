Полезная информация о Сараево

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Местное время в Сараево
21:1810
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇦 Босния и Герцеговина
Название городаСараево
По-английскиSarajevo
Это столицаСараево является столицей Боснии и Герцеговины
Население города696 731 чел.
АэропортБатмир SJJ
Часовой поясEurope/Sarajevo
Средняя высота509 м. от уровня моря

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