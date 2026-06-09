От лучших смотровых до визитных карточек исторического центра
Впервые в Рио-де-Жанейро и хотите сложить цельное впечатление о нём за один день? Эта экскурсия — хороший старт. За 8 часов я покажу вам ключевые символы города и объясню его характер.
Маршрут выстроен так, чтобы рассмотреть Рио с разных сторон: с высоты топовых смотровых площадок, в историческом центре и жилых районах.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля (Копакабана, Ипанема, Леблон). Для отелей района Барра да Тижука добавляем 40 мин — 1 час.
8:30 — статуя Христа Искупителя на горе Корковаду
Одна из главных смотровых площадок города. Панорама Рио, океана и гор помогает сразу понять масштаб и географию города.
10:30 — смотровая площадка «Миранте Дона Марта»
Предлагает один из самых удачных ракурсов на Рио: статуя Христа, центр города и залив Гуанабара — в одном кадре.
11:30–13:30 — исторический центр
Здесь хорошо прослеживается история Рио-де-Жанейро и его развитие от колониального периода до наших дней. Вы увидите:
Арки Лапы — монументальный акведук и символ богемного Рио
Лестницу Селарона — самую яркую в городе
Кафедральный собор Святого Себастьяна — футуристический храм в центре мегаполиса
Площадь Синеландия и Муниципальный театр — тропический Париж, он же Рио начала 20 века
Королевский португальский читальный зал — одну из красивейших библиотек мира
Монастырь Святого Бенедикта — один из старейших и самых атмосферных храмов города
Портовую зону Рио (если позволяет время)
14:00–15:30 — гора Сахарная Голова
Подъём на фуникулёрах с видами на залив Гуанабара, центр города и Атлантическое побережье. Эффектное завершение маршрута.
16:00 — возвращение в отель
Тайминг и последовательность осмотра объектов могут корректироваться.
Мы говорим не только об истории Рио и Бразилии, но и о современной жизни города: районах и безопасности, местном ритме и культуре, музыке и еде, повседневных привычках и особенностях бразильского менталитета.
Я поделюсь и более практическими вещами: местами, которые люблю сама, хорошими кафе, идеями для самостоятельных прогулок и рекомендациями по другим регионам Бразилии.
Организационные детали
Перемещаемся на автомобиле Toyota Corolla, Toyota Yaris, Mitsubishi Outlander или минивэне Mercedes Vito
Дополнительно оплачиваются входные билеты на статую Христа ($27) и Сахарную Голову (от $41), а также питание
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля или порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мне кажется, выбор гида — это всегда больше, чем просто выбор экскурсии. Это выбор и человека, в компании которого вы проведёте целый день в незнакомом месте, и настроения, которое у читать дальшеуменьшить
вас останется.
Чем больше я работаю — и как гид в Рио, и как турлидер в путешествиях по Латинской Америке — тем больше понимаю, насколько ценно, когда ты находишь «своего» человека, который тебя сориентирует.
Я живу в Рио уже несколько лет и люблю показывать не только известные места, но и саму жизнь города — его ритм, детали, атмосферу и какие-то вещи, мимо которых вы сами просто прошли бы мимо. Рио — это тот город, который нужно и стоит прочувствовать:)
Мне всегда очень приятно, когда после экскурсии люди говорят, что им было спокойно, легко, интересно, а сам Рио стал понятнее, ближе и раскрылся совсем по-другому.
Я — лицензированный гид в Бразилии, провожу индивидуальные экскурсии, работаю с парами, семьями с детьми и группами.
Если вам откликается — пишите, обсудим маршрут и детали.
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