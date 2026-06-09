Впервые в Рио-де-Жанейро и хотите сложить цельное впечатление о нём за один день? Эта экскурсия — хороший старт. За 8 часов я покажу вам ключевые символы города и объясню его характер. Маршрут выстроен так, чтобы рассмотреть Рио с разных сторон: с высоты топовых смотровых площадок, в историческом центре и жилых районах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $520 за экскурсию

Ваш гид в Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля (Копакабана, Ипанема, Леблон). Для отелей района Барра да Тижука добавляем 40 мин — 1 час.

8:30 — статуя Христа Искупителя на горе Корковаду

Одна из главных смотровых площадок города. Панорама Рио, океана и гор помогает сразу понять масштаб и географию города.

10:30 — смотровая площадка «Миранте Дона Марта»

Предлагает один из самых удачных ракурсов на Рио: статуя Христа, центр города и залив Гуанабара — в одном кадре.

11:30–13:30 — исторический центр

Здесь хорошо прослеживается история Рио-де-Жанейро и его развитие от колониального периода до наших дней.

Вы увидите:

Арки Лапы — монументальный акведук и символ богемного Рио

Лестницу Селарона — самую яркую в городе

Кафедральный собор Святого Себастьяна — футуристический храм в центре мегаполиса

Площадь Синеландия и Муниципальный театр — тропический Париж, он же Рио начала 20 века

Королевский португальский читальный зал — одну из красивейших библиотек мира

Монастырь Святого Бенедикта — один из старейших и самых атмосферных храмов города

Портовую зону Рио (если позволяет время)

14:00–15:30 — гора Сахарная Голова

Подъём на фуникулёрах с видами на залив Гуанабара, центр города и Атлантическое побережье. Эффектное завершение маршрута.

16:00 — возвращение в отель

Тайминг и последовательность осмотра объектов могут корректироваться.

Мы говорим не только об истории Рио и Бразилии, но и о современной жизни города: районах и безопасности, местном ритме и культуре, музыке и еде, повседневных привычках и особенностях бразильского менталитета.

Я поделюсь и более практическими вещами: местами, которые люблю сама, хорошими кафе, идеями для самостоятельных прогулок и рекомендациями по другим регионам Бразилии.

Организационные детали