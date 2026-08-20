Предлагаю вам покорить гору-монолит Педра-да-Гавеа! Вы пройдёте 8 км по джунглям нацпарка «Тижука», любуясь головокружительными панорамами и слушая захватывающие истории.
Маршрут довольно сложный, не для новичков, включающий скальный участок, где понадобится страховочная верёвка. Награда — 360° панорамы Рио-де-Жанейро, пляжей и гор.
Маршрут довольно сложный, не для новичков, включающий скальный участок, где понадобится страховочная верёвка. Награда — 360° панорамы Рио-де-Жанейро, пляжей и гор.
Описание экскурсии
Маршрут начинается от южного входа нацпарка «Тижука» и пролегает через густой тропический лес. Большая часть пути проходит в тени деревьев.
Сложность: продвинутый уровень (5 из 5). Есть крутые участки. Ближе к вершине — скальный участок Carrasqueira длиной около 30 м, где могут потребоваться страховочные верёвки.
Длина маршрута — около 8 км туда-обратно. Набор высоты — примерно 800 м.
Время в пути: 2,5 часа подъём и 2,5 часа спуск + 1 час наверху
Во время треккинга я расскажу о повседневной жизни и традициях Рио. Поделюсь адресами аутентичных мест, дам практические советы и отвечу на все ваши вопросы.
Организационные детали
- В стоимость входят: инструктаж, снеки и питьевая вода
- Страховочные верёвки на маршруте оплачиваются дополнительно — опционально, около $15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк «Тижука»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Рио уже с 2023 года и больше года работаю, показывая этот город гостям со всего мира. Знаю лучшие виды, тропы, пляжи и места, куда не доходит туристический поток. Веду
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
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