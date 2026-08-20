Предлагаю вам покорить гору-монолит Педра-да-Гавеа! Вы пройдёте 8 км по джунглям нацпарка «Тижука», любуясь головокружительными панорамами и слушая захватывающие истории. Маршрут довольно сложный, не для новичков, включающий скальный участок, где понадобится страховочная верёвка. Награда — 360° панорамы Рио-де-Жанейро, пляжей и гор.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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от $142 за человека

Ваш гид в Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

Маршрут начинается от южного входа нацпарка «Тижука» и пролегает через густой тропический лес. Большая часть пути проходит в тени деревьев.

Сложность: продвинутый уровень (5 из 5). Есть крутые участки. Ближе к вершине — скальный участок Carrasqueira длиной около 30 м, где могут потребоваться страховочные верёвки.

Длина маршрута — около 8 км туда-обратно. Набор высоты — примерно 800 м.

Время в пути: 2,5 часа подъём и 2,5 часа спуск + 1 час наверху

Во время треккинга я расскажу о повседневной жизни и традициях Рио. Поделюсь адресами аутентичных мест, дам практические советы и отвечу на все ваши вопросы.

Организационные детали