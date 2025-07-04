Дрезден, столица Саксонии (федеральной земли ФРГ), раскинулся на берегах Эльбы.
От этого города до чешских границ каких-то сорок километров, поэтому любители путешествий и оглянуться не успеют, как очутятся здесь.
Каким образом? Уж
От этого города до чешских границ каких-то сорок километров, поэтому любители путешествий и оглянуться не успеют, как очутятся здесь.
Каким образом? Уж
Описание экскурсии
Уникальность Дрездена
В мире туристических направлений, которые притягивают внимание своей уникальностью, город Дрезден занимает особое место. Это место, где история и культура переплетаются, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.
Популярность экскурсий
Экскурсия в Дрезден из Праги пользуется огромным интересом. Это связано с тем, что город изобилует красотами, которые радуют глаз. Прогулки по его улицам наполняют сердце вдохновением, а знакомство с историческими фактами и легендами проходит легко и увлекательно.
Что ожидает туристов в Дрездене?
- Великолепная архитектура, которая впечатляет своим разнообразием.
- Музеи и галереи, где можно узнать больше о культуре и искусстве.
- Уютные улочки и парки, идеальные для прогулок и отдыха.
Дрезден: идеальное направление для экскурсий
После экскурсионных программ в Праге, Дрезден занимает одно из первых мест по популярности среди выездных экскурсий. Это не просто поездка, а возможность погрузиться в атмосферу одного из самых красивых городов Европы.
Вт, Пт, Сб
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
- Экскурсионное обслуживание гидом
- Обзорная экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Вход в картинную галерею = 14 евро + аудиогид = 3 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на
Завершение: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на коне (Václavské náměstí, pomnik sv. Václava)
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, Пт, Сб
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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