  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

Дрезден — индивидуальная экскурсия

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Прага — Дрезден — это тур, который подойдет всем любителям выдающейся архитектуры.

Мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие — здания в стиле барокко выполнены с замысловатым шармом, а улицы города еще помнят топот скакунов рыцарей Средневековья…
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 10.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €280 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Дрезден — индивидуальная экскурсия
Дрезден — индивидуальная экскурсия

Что вы увидите

  • Хофкирхе
  • Опера Земпера
  • Новая ратуша
  • Дрезденский замок-резиденция
  • Дрезденская галерея
  • Собор Фрауен Кирхе
  • Терраса Брюля
  • Цвингер
  • Церковь Кройцкирхе
Дрезден называют «северной Венецией», сравнивают с Флоренцией, он возникает на берегу Эльбы еще в VI веке как рыбацкое поселение славян, которые называли себя драждянами, отсюда и название города — Дрезден.

Что Вас ожидает:

  • Особая архитектура — саксонское барокко — с XVIII века приносит славу Дрездену. Во время прогулки Вы увидите знаменитые церковь ⛪ Фрауэнкирхе, католическую церковь, оперный театр, королевский дворец, бюргерские дома, «шествие курфюрстов» на стене конюшенного двора и, конечно же, Цвингер, где находится Сикстинская Мадонна Рафаэля. Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи 🖼, галереи с уникальными произведениями искусства. После экскурсии 🧭 в свободное время Вы можете посетить знаменитую картинную галерею Старые Мастера, сокровищницу Зеленые Своды или прогуляться 👣 по торговой улице Prager strasse, где Вы можете найти магазины с известными марками одежды.
  • Дрезден — город 🏙️, о достопримечательностях 🏛️ которого можно рассуждать довольно долго. Однако лучше один раз посетить их, чем тысячу раз услышать об их величии.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • В назначенное вами время Вас будет ожидать комфортабельный автомобиль с гидом;
  • Во время экскурсии Вас сопровождает лицензированный гид;
  • Экскурсия проходит на русском языке;
  • По пути предусмотрены технические остановки по требованию туристов;
  • Дорога до Дрездена занимает 2 часа;
  • Пешеходная экскурсия ⛳ по Дрездену с экскурсоводом — 1. 5 часа;
  • Свободное время после экскурсии в Дрездене 4 часа;
  • Продолжительность экскурсии 10. 5 часов.
Что входит
  • Услуги лицензированного гида (экскурсия на русском языке)
  • Транспортное обслуживание на комфортабельный автомобиль с гидом.
Что не входит
  • Билеты в экскурсионные объекты
  • Личные расходы (обед, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дрезден — индивидуальная экскурсия
Дрезден — индивидуальная экскурсия
Дрезден — индивидуальная экскурсия
Дрезден — индивидуальная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
19
4.5 часов
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
1153 отзыва
В Дрезден из Праги в мини-группе
35
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
584 отзыва
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
40
11 часов
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
381 отзыв
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
29
10 часов
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
320 отзывов
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
13
2 часа
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
269 отзывов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
60
15 часов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
242 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Праге

Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
20
3 часа
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
337 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
150
4 часа
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
233 отзыва
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
Пражские истории
78
2.5 часа
Пражские истории
215 отзывов
Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
19
2.5 часа
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
212 отзывов
Автомобильно-пешая прогулка по центру чешской столицы после заката: всё самое главное и романтичное
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
23
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
202 отзыва
Знакомство с городом в игровой форме
Прага глазами местного жителя
От 70
3 часа
Прага глазами местного жителя
182 отзыва
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям