Eurotour G. – Гид из Праги

Прага — Дрезден — это тур, который подойдет всем любителям выдающейся архитектуры.



Мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие — здания в стиле барокко выполнены с замысловатым шармом, а улицы города еще помнят топот скакунов рыцарей Средневековья…