Дрезден называют «северной Венецией», сравнивают с Флоренцией, он возникает на берегу Эльбы еще в VI веке как рыбацкое поселение славян, которые называли себя драждянами, отсюда и название города — Дрезден.
Что Вас ожидает:
Особая архитектура — саксонское барокко — с XVIII века приносит славу Дрездену. Во время прогулки Вы увидите знаменитые церковь ⛪ Фрауэнкирхе, католическую церковь, оперный театр, королевский дворец, бюргерские дома, «шествие курфюрстов» на стене конюшенного двора и, конечно же, Цвингер, где находится Сикстинская Мадонна Рафаэля. Дрезден прежде всего — это всемирно известные музеи 🖼, галереи с уникальными произведениями искусства. После экскурсии 🧭 в свободное время Вы можете посетить знаменитую картинную галерею Старые Мастера, сокровищницу Зеленые Своды или прогуляться 👣 по торговой улице Prager strasse, где Вы можете найти магазины с известными марками одежды.
Дрезден — город 🏙️, о достопримечательностях 🏛️ которого можно рассуждать довольно долго. Однако лучше один раз посетить их, чем тысячу раз услышать об их величии.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
В назначенное вами время Вас будет ожидать комфортабельный автомобиль с гидом;
Во время экскурсии Вас сопровождает лицензированный гид;
Экскурсия проходит на русском языке;
По пути предусмотрены технические остановки по требованию туристов;
Дорога до Дрездена занимает 2 часа;
Пешеходная экскурсия ⛳ по Дрездену с экскурсоводом — 1. 5 часа;
Свободное время после экскурсии в Дрездене 4 часа;
Продолжительность экскурсии 10. 5 часов.
Что входит
Услуги лицензированного гида (экскурсия на русском языке)
Транспортное обслуживание на комфортабельный автомобиль с гидом.
Что не входит
Билеты в экскурсионные объекты
Личные расходы (обед, сувениры).
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.