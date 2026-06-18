Martin проводит ещё 11 экскурсий

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Экскурсия из Праги в баварский Пассау

Побывать в старинном городе на слиянии трех рек
Городов, которые называют «какой-то Венецией» на свете много, и в случае Пассау это звание оправдано — «Баварская Венеция» расположилась на живописной стрелке рек.

Вы прикоснетесь одновременно к Дунаю и Инну, полюбуетесь темными водами Ильца и панорамами, изучите уютные улочки с гидом и насладитесь звучанием крупнейшего в Европе органа.
5
1 отзыв
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау

Описание экскурсии

Путешествие из Чехии в Германию

Прагу и Пассау разделяют 220 км, но дорога не покажется вам тяжелой: вы отправитесь в поездку на комфортабельных микроавтобусах и по пути узнаете о проезжаемых землях — южной Чехии, Шумавских горах, Нижней Баварии и долине Дуная. Подъезжая к Пассау, вы полюбуетесь городом и тремя реками, образующими, пожалуй, самую известную в Европе стрелку.

Пассау — город Нибелунгов на трех реках

Кто и когда основал Пассау? Чем славится этот город? Вы узнаете его историю без скучных фактов и услышите о связанных с Пассау людях. А фоном станут все главные достопримечательности. Вы зайдете в готический храм апостола Павла, увидите Кафедральный собор Св. Стефана и старинную ратушу. Найдете барочный фонтан Виттельсбахов, погуляете по набережной Дуная с видом на замок и вдоль реки Инн.

Свободное время для прогулок

После экскурсии вы сможете поплавать на кораблике по Дунаю (в теплое время года) и посетить органный концерт в Кафедральном соборе. Местный орган — самый большой в Европе! Гид подскажет, с какой пристани отправиться на речную прогулку, где купить билет на концерт и что привезти на память из Пассау, покажет музей стекла и даже собачий музей.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону займет около 3 часов, прогулка с гидом — около часа, свободное время в Пассау — минимум 3 часа
  • Экскурсия проводится в мини-группе на микроавтобусах. Это экономит время в пути в пользу прогулок по городу.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€89
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин
Мартин — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия прошла увлекательно. Мартин был а высоте. Всем рекомендую это путешествие.
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