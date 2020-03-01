Martin проводит ещё 11 экскурсий

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Побывать в старинном городе на слиянии трех рек

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Городов, которые называют «какой-то Венецией» на свете много, и в случае Пассау это звание оправдано — «Баварская Венеция» расположилась на живописной стрелке рек.

Вы прикоснетесь одновременно к Дунаю и Инну, полюбуетесь темными водами Ильца и панорамами, изучите уютные улочки с гидом и насладитесь звучанием крупнейшего в Европе органа.
86 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 8 человек
Встреча на площади Республики
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Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау

Что вас ожидает

Путешествие из Чехии в Германию
Прагу и Пассау разделяют 220 км, но дорога не покажется вам тяжелой: вы отправитесь в поездку на комфортабельных микроавтобусах и по пути узнаете о проезжаемых землях — южной Чехии, Шумавских горах, Нижней Баварии и долине Дуная. Подъезжая к Пассау, вы полюбуетесь городом и тремя реками, образующими, пожалуй, самую известную в Европе стрелку.

Пассау — город Нибелунгов на трех реках
Кто и когда основал Пассау? Чем славится этот город? Вы узнаете его историю без скучных фактов и услышите о связанных с Пассау людях. А фоном станут все главные достопримечательности. Вы зайдете в готический храм апостола Павла, увидите Кафедральный собор Св. Стефана и старинную ратушу. Найдете барочный фонтан Виттельсбахов, погуляете по набережной Дуная с видом на замок и вдоль реки Инн.

Свободное время для прогулок
После экскурсии вы сможете поплавать на кораблике по Дунаю (в теплое время года) и посетить органный концерт в Кафедральном соборе. Местный орган — самый большой в Европе! Гид подскажет, с какой пристани отправиться на речную прогулку, где купить билет на концерт и что привезти на память из Пассау, покажет музей стекла и даже собачий музей.

Организационные детали

  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Дорога в одну сторону займет около 3 часов, прогулка с гидом — около часа, свободное время в Пассау — минимум 3 часа
  • Экскурсия проводится в мини-группе на микроавтобусах. Это экономит время в пути в пользу прогулок по городу.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау
Экскурсия из Праги в баварский Пассау

Экскурсия проводится во вторник в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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Martin проводит ещё 11 экскурсий

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