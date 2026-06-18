Martin проводит ещё 11 экскурсий

Городов, которые называют «какой-то Венецией» на свете много, и в случае Пассау это звание оправдано — «Баварская Венеция» расположилась на живописной стрелке рек. Вы прикоснетесь одновременно к Дунаю и Инну, полюбуетесь темными водами Ильца и панорамами, изучите уютные улочки с гидом и насладитесь звучанием крупнейшего в Европе органа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие из Чехии в Германию

Прагу и Пассау разделяют 220 км, но дорога не покажется вам тяжелой: вы отправитесь в поездку на комфортабельных микроавтобусах и по пути узнаете о проезжаемых землях — южной Чехии, Шумавских горах, Нижней Баварии и долине Дуная. Подъезжая к Пассау, вы полюбуетесь городом и тремя реками, образующими, пожалуй, самую известную в Европе стрелку.

Пассау — город Нибелунгов на трех реках

Кто и когда основал Пассау? Чем славится этот город? Вы узнаете его историю без скучных фактов и услышите о связанных с Пассау людях. А фоном станут все главные достопримечательности. Вы зайдете в готический храм апостола Павла, увидите Кафедральный собор Св. Стефана и старинную ратушу. Найдете барочный фонтан Виттельсбахов, погуляете по набережной Дуная с видом на замок и вдоль реки Инн.

Свободное время для прогулок

После экскурсии вы сможете поплавать на кораблике по Дунаю (в теплое время года) и посетить органный концерт в Кафедральном соборе. Местный орган — самый большой в Европе! Гид подскажет, с какой пристани отправиться на речную прогулку, где купить билет на концерт и что привезти на память из Пассау, покажет музей стекла и даже собачий музей.

Организационные детали