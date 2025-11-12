Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем на прогулку по Старому городу Праги — средоточию магии и тайн, спрятанных среди мостовых и теней.



Это будет экскурсия с элементами эзотерики, философских размышлений и ритуалов принятия собственной силы.



Будем разбираться: кто такие ведьмы? Старые карги с мётлами? Или женщины, что знали язык трав и силу слова? А может быть… и вы — ведьма, просто об этом не знаете?