Приглашаем на прогулку по Старому городу Праги — средоточию магии и тайн, спрятанных среди мостовых и теней.
Это будет экскурсия с элементами эзотерики, философских размышлений и ритуалов принятия собственной силы.
Будем разбираться: кто такие ведьмы? Старые карги с мётлами? Или женщины, что знали язык трав и силу слова? А может быть… и вы — ведьма, просто об этом не знаете?
Описание экскурсии
В маршруте прогулки:
- Малая сторона — тёмная и светлая магия Пражского Града.
- Карлов мост — портал между мирами, место перехода на другой уровень.
- Речка Чёртовка — где водный поток захлёстывает волной воспоминаний.
- Остров любви и Дерево силы в парке «Кампа».
- Холм Петршин — место, где в Вальпургиеву ночь собираются ведьмы.
Вы увидите:
- Тайные знаки и метки силы, оставленные в камне и дереве.
- Зеркало Розовой ведьмы — и отражение той силы, которую вы носите в себе.
- Символы, ритуальные места и дерево, способное принять боль и вернуть тишину.
- Как рождается оберег — вы создадите его своими руками, чтобы унести с собой.
И узнаете:
- Как в Чехии отмечают свою Вальпургиеву ночь и что означает «сжигание ведьмы» в современном прочтении.
- Кто такие пражские ведомы — целительницы, хранительницы знаний и света.
- Какие символы ведьм, русалок и палачей скрыты на улицах Старого города.
- Что содержал «Молот ведьм» и как проходили средневековые суды.
- Где может открыться портал между мирами — и какие слова открывают двери.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 47 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой
