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Квест
3 часа
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
€100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
€287 за человека
Квест
2.5 часа
Увлекательная квест-экскурсия по Праге: решайте загадки и открывайте город
Погрузитесь в атмосферу Праги, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте тайны города и насладитесь уникальной экскурсией
Завтра в 12:00
5 июля в 10:00
€23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 апреля 2024Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)
- ООксана9 апреля 2024Получили незабываемые эмоции. Пилот провел исчерпывающий инструктаж и давал подробную информацию во время полета. Однозначно рекомендую!
- ННаталия8 апреля 2024Мне и дочке (10лет) очень понравился формат этой экскурсии: мы увидели много интересных деталей. Спасибо Андрею за этот квест!))
- ВВероника25 марта 2024Очень интересная экскурсия, понравилась не только ребенку, но и взрослым. Андрей умеет удерживать внимание детей, истории очень захватывающие!
- ММарина22 марта 2024Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час.
- ннаталья11 марта 2024Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот
- OOlga18 февраля 2024Хорошая экскурсия. Необычный формат. Сам маршрут понравился. Узнали интересные факты, посмотрели новые для нас места. Были с детьми (5 и
- ННина8 января 2024Экскурсия-квест оказалась очень интересным, приятным и ярким опытом: узнали много нового и под новым углом посмотрели на прекрасную Прагу 😊 Спасибо Дмитрию и команде Соны за отлично проведённое время! ❤️☺️
- ннаталья16 марта 2023Прекрасный способ познакомиться с городом! Несмотря на то, что это не первый наш визит в Прагу, нам было интересно, узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Активности»
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