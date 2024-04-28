Активности – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Праге на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
37 отзывов
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
100 за всё до 15 чел.
Поведи самолёт над Прагой
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
287 за человека
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Увлекательная квест-экскурсия по Праге: решайте загадки и открывайте город
Погрузитесь в атмосферу Праги, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте тайны города и насладитесь уникальной экскурсией
Завтра в 12:00
5 июля в 10:00
23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    28 апреля 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Замечательный гид, всегда есть в запасе загадки и вопросы. Детям очень понравилось, да и мы-родители слушали с удовольствием. Спасибо отдельное, за паузу, которую пришлось сделать для ребенка, чтоб он отдохнул:)
  • О
    Оксана
    9 апреля 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Получили незабываемые эмоции. Пилот провел исчерпывающий инструктаж и давал подробную информацию во время полета. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталия
    8 апреля 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Мне и дочке (10лет) очень понравился формат этой экскурсии: мы увидели много интересных деталей. Спасибо Андрею за этот квест!))
  • В
    Вероника
    25 марта 2024
    Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Очень интересная экскурсия, понравилась не только ребенку, но и взрослым. Андрей умеет удерживать внимание детей, истории очень захватывающие!
  • М
    Марина
    22 марта 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час.
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    Рекомендую не меньше, чтобы хватило на спокойный полноценный полёт. Так как время летит незаметно и насыщенно. Пилот Stepan отлично говорил на русском, английском и чешском. Указания чёткие и понятные. Показал несколько красивых мест, которые вы не пропустите, потому что удобная комбинация: во время достопримечательностей вы смотрите и фотографируете он пилотирует. В остальное время летите вы)) Очень здорово. Нам повезло с погодой. Ветра практически не было и в начале солнечно, потом небо немного затянуло. Рекомендую договориться и сориентироваться по погоде на удобный день и время для максимального комфорта. Трансфер с пилотом до аэродрома так же рекомендую, чтобы больше пообщаться и узнать больше интересного, плюс конечно это удобно))

    Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
  • н
    наталья
    11 марта 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот
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    Степан был очень внимательным, знающим, влюбленным в свое дело, тч рассказывал много, интересно и с юмором. И про самолеты и про то, что вы видели вокруг. Поймали закат в воздухе - так красиво! Очень рекомендую для новых ощущений! А тем, кто хотел поводить сам самолет - тем более! Это незабываемо!

    Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот
  • O
    Olga
    18 февраля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
    Хорошая экскурсия. Необычный формат. Сам маршрут понравился. Узнали интересные факты, посмотрели новые для нас места. Были с детьми (5 и
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    10): в целом им зашло хорошо, хоть и нужна была небольшая пауза. На старте нас хорошо «настроили», заинтересовали. На финише тоже встретили с приятной «премией» (дети были очень рады). Рекомендуем, подходит с детьми.

  • Н
    Нина
    8 января 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
    Экскурсия-квест оказалась очень интересным, приятным и ярким опытом: узнали много нового и под новым углом посмотрели на прекрасную Прагу 😊 Спасибо Дмитрию и команде Соны за отлично проведённое время! ❤️☺️
  • н
    наталья
    16 марта 2023
    Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
    Прекрасный способ познакомиться с городом! Несмотря на то, что это не первый наш визит в Прагу, нам было интересно, узнали
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    с дочкой много нового. Не все задания были простыми, для решения некоторых приходилось садиться на лавку и задумываться, делать записи, но это только заинтересовывало больше. Очень рекомендую! Как и взрослым, так и детям. Моей 12-летней дочери очень понравилось! спасибо, Сона и Дима!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
  2. Поведи самолёт над Прагой
  3. Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
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  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 287. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Активности», 297 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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