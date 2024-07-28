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года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы провёл больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и неутомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.