Моя экскурсия-пленэр для тех, кто любит рисовать или только хочет научиться. Мы отправимся в район Праги в стороне от главных туристических маршрутов. Здесь жили знаменитые художники, писатели и поэты. Я расскажу подробнее об этом атмосферном месте и его истории. А потом мы устроим пленэр. Помогу вам нарисовать этюд Праги акварелью или пастелью.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Мы встретимся на Малостранской площади.
- По дороге к месту проведения пленэра посмотрим на очень интересную часть района Мала-Страна, которую редко видят туристы: район мальтийских рыцарей, дворец великого магистра, стену Леннона и канал Чертовка.
- Я объясню, как и когда возникла Прага, а также откуда произошло название города.
- А ещё расскажу о центральной площади и соборе Святого Николая — центре ордена иезуитов. Вы узнаете, какие задачи выполнял орден, как иезуиты преследовали масонов в 18 веке и какое отношение к этому имеют Моцарт и Казанова.
- Наша прогулка займёт около часа. Затем мы расположимся недалеко от Карлова моста и начнём рисовать этюды.
- Я покажу технические приёмы и расскажу о законах композиции. Вы будете работать акварельными красками или художественной пастелью по желанию.
- За 2 часа создадите собственный пейзаж города и увезёте домой уникальный подарок из Праги.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и материалы для пленэра.
- В холодное время года одевайтесь теплее. Рядом есть кафе, где мы можем согреться и выпить чай или кофе. Напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 1711 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000Задать вопрос
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