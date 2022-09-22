Сотни лет, вспыхивая то там, то сям, одни казусы и курьёзы тянули за собой другие, заваливая событийными костяшками весь континент.

Так драка в кабаке спустя сотни лет могла привести к мировой войне, а случайная встреча в церкви определить судьбы нескольких материков.

Бестелесные фантомы времени живут в полуразрушенных замках, огромных дворцах и деревенских усадьбах. А города и городочки ими просто-напросто наводнены.

Помимо тьмы логических ребусов Европа богата и локальными историческими шарадами.

К примеру, экстравагантный замок Жлебы уже интересен как всякий замок с семисотлетней историей. Однако вместе с тем он пронизан невидимыми нитями, крепко увязавшими одни коллизии с другими, что, безусловно, делает знакомство с ним лишь интереснее.

Здесь можно предметно поговорить и об архитектурных тенденциях, и о гуситских войнах, и повспоминать всяких там Гогенцоллернов, Виттельсбахов и Ауэршпегов.

Сонный городок Часлав накрывает приезжих беспечным умиротворением и погружает в фэнтезийные сны. При всём при том в былые времена это местечко сыграло ключевые роли в торговых делах и в судьбоносных перипетиях.

Что же касается Кутной Горы, то это даже не вишенка на экскурсионном торте, а самая что ни на есть большущая помадная роза!

Этот город не просто фонтанчик эпизодов, а настоящий вулкан, некогда заливавшей Европу денежной лавой и королевскими указами, а потом даривший ей писателей, художников и артистов.

В малюсенький двадцатитысячный городок ежегодно стекается до полутора миллионов туристов, а это, согласитесь, сигнал о том, что интересного здесь должно быть очень много…

P. S. К слову сказать, чудесные харчевни с достойной кухней встречаются повсеместно.