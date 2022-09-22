Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора

Желающим узнать и понять Европу стоит больше по ней передвигаться

Желающим узнать и понять Европу стоит больше по ней передвигаться.

Её замки — великолепные рассказчики, маленькие города — прекрасные показчики, а сельские таверны – отличные кормители. Изведывать Старый Свет лучше комплексно, вооружившись терпением, книжками и неподдельным интересом. История Европы — это наглядный принцип домино.
Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора
Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора
Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора
Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора
Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора
Замок Жлебы, Часлав и Кутна Гора

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Жлебы
  • Часлав
  • Кутна Гора
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Описание

Сотни лет, вспыхивая то там, то сям, одни казусы и курьёзы тянули за собой другие, заваливая событийными костяшками весь континент.
Так драка в кабаке спустя сотни лет могла привести к мировой войне, а случайная встреча в церкви определить судьбы нескольких материков.
Бестелесные фантомы времени живут в полуразрушенных замках, огромных дворцах и деревенских усадьбах. А города и городочки ими просто-напросто наводнены.
Помимо тьмы логических ребусов Европа богата и локальными историческими шарадами.
К примеру, экстравагантный замок Жлебы уже интересен как всякий замок с семисотлетней историей. Однако вместе с тем он пронизан невидимыми нитями, крепко увязавшими одни коллизии с другими, что, безусловно, делает знакомство с ним лишь интереснее.
Здесь можно предметно поговорить и об архитектурных тенденциях, и о гуситских войнах, и повспоминать всяких там Гогенцоллернов, Виттельсбахов и Ауэршпегов.
Сонный городок Часлав накрывает приезжих беспечным умиротворением и погружает в фэнтезийные сны. При всём при том в былые времена это местечко сыграло ключевые роли в торговых делах и в судьбоносных перипетиях.
Что же касается Кутной Горы, то это даже не вишенка на экскурсионном торте, а самая что ни на есть большущая помадная роза!
Этот город не просто фонтанчик эпизодов, а настоящий вулкан, некогда заливавшей Европу денежной лавой и королевскими указами, а потом даривший ей писателей, художников и артистов.
В малюсенький двадцатитысячный городок ежегодно стекается до полутора миллионов туристов, а это, согласитесь, сигнал о том, что интересного здесь должно быть очень много…
P. S. К слову сказать, чудесные харчевни с достойной кухней встречаются повсеместно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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