Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время скальные образования особенно впечатляют своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия менее популярна из-за холодов, но если вы не боитесь морозов, то сможете насладиться спокойствием и отсутствием толп туристов.

Север Чехии предлагает уникальное путешествие в скальный город Адршпах. Здесь вы сможете пройтись среди величественных скал, насладиться лодочной прогулкой по озеру и вдохнуть свежий хвойный воздух. После этого вас ждет посещение живописной плотины Лес Краловстви, где можно сделать панорамные фотографии и почувствовать себя в сказке. Это путешествие станет незабываемым опытом и оставит яркие впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €350 за человека

Ваш гид в Праге

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Праги

Миновав утренние пробки, мы приедем в скальный город раньше всех. В пути проведём около 2,5 часов.

10:30–14:00 — прогулка по скальному городу Адршпах (~3,5 часа)

В пути сделаем остановки у смотровых площадок и скальных «персонажей». Если позволит погода, покатаемся на лодке по озеру между скал. И обязательно обсудим историю этих мест.

14:15–15:15 — обед (~1 час)

На выбор у вас будет два варианта:

- Ресторан рядом с парком (традиционная чешская кухня)

- Пивоварня «Краконош» (пиво + закуски)

15:45–16:30 — Плотина Лес Краловстви (~45 минут)

Прогулка по территории, панорамные фото и немного сказочного антуража — башни, ворота, мост.

16:30 — обратный путь (~2,5 часа)

19:00 — возвращение в Прагу

Организационные детали