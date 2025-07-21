Север Чехии предлагает уникальное путешествие в скальный город Адршпах.
Здесь вы сможете пройтись среди величественных скал, насладиться лодочной прогулкой по озеру и вдохнуть свежий хвойный воздух.
После этого вас ждет посещение живописной плотины Лес Краловстви, где можно сделать панорамные фотографии и почувствовать себя в сказке. Это путешествие станет незабываемым опытом и оставит яркие впечатления
Здесь вы сможете пройтись среди величественных скал, насладиться лодочной прогулкой по озеру и вдохнуть свежий хвойный воздух.
После этого вас ждет посещение живописной плотины Лес Краловстви, где можно сделать панорамные фотографии и почувствовать себя в сказке. Это путешествие станет незабываемым опытом и оставит яркие впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные скальные образования
- 🚣 Лодочная прогулка по озеру
- 🏰 Посещение плотины Лес Краловстви
- 📸 Панорамные виды для фото
- 🌲 Свежий хвойный воздух
- 🚶♂️ Прогулка среди природных скульптур
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время скальные образования особенно впечатляют своей красотой. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия менее популярна из-за холодов, но если вы не боитесь морозов, то сможете насладиться спокойствием и отсутствием толп туристов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скальный город Адршпах
- Плотина Лес Краловстви
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Праги
Миновав утренние пробки, мы приедем в скальный город раньше всех. В пути проведём около 2,5 часов.
10:30–14:00 — прогулка по скальному городу Адршпах (~3,5 часа)
В пути сделаем остановки у смотровых площадок и скальных «персонажей». Если позволит погода, покатаемся на лодке по озеру между скал. И обязательно обсудим историю этих мест.
14:15–15:15 — обед (~1 час)
На выбор у вас будет два варианта:
- Ресторан рядом с парком (традиционная чешская кухня)
- Пивоварня «Краконош» (пиво + закуски)
15:45–16:30 — Плотина Лес Краловстви (~45 минут)
Прогулка по территории, панорамные фото и немного сказочного антуража — башни, ворота, мост.
16:30 — обратный путь (~2,5 часа)
19:00 — возвращение в Прагу
Организационные детали
- Обязательно при себе иметь паспорта и страховки
- Пешеходная экскурсия по парку Адршпах длится примерно 3,5-4 часа. Будет много спусков и подъёмов по лестницам. В связи с этим, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата она противопоказана
- Дополнительно оплачиваются:
— катание на лодке по скальному озеру
— входные билеты в парковую зону
— обед
- Билеты в парк обязательно забронировать и купить онлайн заранее (в том числе для гида). Как и на какое время приобрести их, обсудим после заказа экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€130
|Группа 4-6 человек
|€450
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 372 туристов
Добрый день, я гид. Я влюблена в Прагу и Чехию, мне по душе чешский менталитет и спокойствие, в котором проживают чехи. Люблю и сама путешествовать. Очень полюбились Австрия и Германия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за прекрасный день. Красота!
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