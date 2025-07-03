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Карловы Вары

Главное отличие этого курорта, не считая лечения минеральными водами и целительными минеральными ваннами, стали прекрасная и спокойная обстановка во время отдыха, замечательный и чистый воздух и невероятно радушные горожане.

На экскурсии в Карловых Варах вы сможете лично увидеть, сколько здесь красивейших парков и стройных домов, радующих глаз своей архитектурной красотой.
Карловы Вары
Карловы Вары
Карловы Вары
Ближайшие даты:
5
июл7
июл10
июл12
июл14
июл17
июл19
июл
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия в Карловы Вары

Экскурсия в Карловы Вары из Праги – это не просто путешествие, а возможность прикоснуться к одному из самых известных курортов Чехии, расположенного в живописной исторической области Богемия. Этот город привлекает туристов своим уникальным сочетанием природных ресурсов и культурного наследия.

Природные богатства и комфортный отдых

Карловы Вары славятся своими минеральными источниками, которые способствуют восстановлению и укреплению здоровья. Здесь вы сможете насладиться:

  • Лечебными минеральными водами;
  • Целебными минеральными ваннами;
  • Чистым и свежим воздухом;
  • Приятной и спокойной атмосферой.

Очарование архитектуры и природы

Во время экскурсии у вас будет возможность увидеть множество красивейших парков и элегантных зданий, которые радуют глаз своей архитектурной гармонией. Городская архитектура в сочетании с природными пейзажами создаёт неповторимую атмосферу уюта и спокойствия.

Доброжелательные жители

Не менее важным аспектом вашего визита станет встреча с радушными местными жителями, которые всегда готовы поделиться своей культурой и традициями. Это создаёт ощущение тепла и гостеприимства, что делает ваш отдых ещё более приятным.

Посетив Карловы Вары, вы откроете для себя не только красивое место, но и получите возможность восстановить силы и насладиться атмосферой этого удивительного курорта.

Пн, Чт, Сб

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пивоваренный завод Крушовице
  • Карловы Вары
Что включено
  • Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
  • Экскурсионное обслуживание гидом
  • Обзорная экскурсия по городу
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь у Национального музея
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Чт, Сб
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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