ВАЖНО: с 12.03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией. Стоимость вход. билетов в оба обьекта 200 крон)
ВАЖНО: с 12.03 возим с замком Хише (замок + пивовар с дегустацией. Стоимость вход.
билетов в оба обьекта 200 крон) На полпути из Праги до Карловых Вар мы остановимся в Крушовице, где вы посетите с экскурсией старейший пивоваренный завод Чехии. По приезду в Карловы Вары вас ждет часовая экскурсия.
Вы увидите знаменитые колоннады: Мельничная, Рыночная, Садовая, Гейзерная и Замковая; и услышите таинственные легенды о сильных мира сего, которые здесь лечились.
У вас будет два часа свободного времени, чтобы подняться на смотровую башню, пройтись по магазинам и перекусить знаменитыми вафлями.
билетов в оба обьекта 200 крон) На полпути из Праги до Карловых Вар мы остановимся в Крушовице, где вы посетите с экскурсией старейший пивоваренный завод Чехии. По приезду в Карловы Вары вас ждет часовая экскурсия.
Вы увидите знаменитые колоннады: Мельничная, Рыночная, Садовая, Гейзерная и Замковая; и услышите таинственные легенды о сильных мира сего, которые здесь лечились.
У вас будет два часа свободного времени, чтобы подняться на смотровую башню, пройтись по магазинам и перекусить знаменитыми вафлями.
Что вас ожидает 🤩
- Гейзерная колоннада
- Город Карловы Вары
- Карловарский городской театр
- Рыночная колоннада
- Костел святой Марии Магдалены
- Сады Сметаны
- Мельничная колоннада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия из Праги в Карловы Вары. До Карловых Вар 130 км, дорога займет около 2 часов.
По приезду в город Вас ждет обзорная экскурсия по курортной зоне, которая продлится около часа. Во время прогулки по городу Вы увидите множество интересных достопримечательностей, среди которых знаменитые колоннады: Мельничная, Рыночная, Садовая, Гейзерная и Замковая. Наслаждаясь красотами архитектуры, Вы услышите забавные легенды и исторические факты о сильных мира сего, которые поправляли здоровье в этом уютном и красивом городе
Ну а в свободное время (около 2 часов), у Вас будет возможность испить и из «Тринадцатого источника», как в шутку называют местный лечебный ликер Бехеровка. Кроме того, советуем отведать горячих карловарских вафель и прогуляться по променаду с его многочисленными магазинчиками на любой вкус. Подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается захватывающий вид на окрестности и город, который часто сравнивают с фруктовым тортом, благодаря разноцветью домиков с белой кружевной лепниной.
Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги гида (экскурсия на русском языке)
- Если группа будет большая, каждый получит радионаушники
- Что не входит
- Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
- Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
- Питание
- Место начала и завершения?
- Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Важная информация
- Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
- На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
- Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
- Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Veksler L.
30 авг 2022
Отличная экскурсия
Y
Yulia V.
10 дек 2022
Были в Карловых Варах с супер гидом Алексом, рекомендую, было супер, золотой человек
A
Aleksandra G.
20 ноя 2022
Прекрасная экскурсия! Спасибо гиду Роману. Отменили заезд на пивоварню, но это даже лучше. Роман предложил достойную альтернативу - заезд в Град Локот. Красивый замок, вкусное пиво. В Карловых Варах нас провели по главным достопримечательностям, показали все источники и главный гейзер. Свободного времени хватило что б насладиться самостоятельной прогулкой.
U
Uri G.
20 фев 2022
Отличная экскурсия во всех отношениях
Д
Дмитрий М.
8 янв 2023
Время в пути в одну сторону составляет два часа. Пока ехали туда, гид Роман рассказал что мы увидим, по приезду показал нам Локоть, замок, ресторан пивоварню, потом поехали а сам город-курорт. Конечно архитектура - «огонь». Жене все понравилось, девятилетний ребенок перенёс хорошо, я остался доволен. Не сколько не пожалели что поехали.
С
Софья Т.
20 дек 2020
Замечательная экскурсия! Роман позитивный и отличный экскурсовод! Абсолютно комфортно прошёл день!
Р
Руслан Р.
20 ноя 2020
Пивоварня Крушовице, Карловы вары. Из минусов, в начале экскурсии завозят в туристический магазин где просто минут 40-50 потраченного времени, пытаются что-либо продать. В Крушовице наоборот времени не хватило, как раз этих 30-40 минут
О
Ольга П.
15 ноя 2020
Экскурсия, в целом, хорошая. Но, я считаю, в Карловых Варах очень хорошо было бы провести экскурсию на Бехеровку. Это более значимо, чем пивоварня.
I
Ivan U.
15 ноя 2020
Посетили экскурсию Карловы Вары и Крушовице. Остались очень довольны поездкой. Экскурсия стоит своих денег. Карловы Вары совершенно очаровательный курортный город. Ну а для любителей такого напитка как пиво - Крушовице обязателен к просмотру.
N
Natalia P.
14 ноя 2020
Понравилось все. Увидели очень красивые ансамбли, красивые дома, санатории. Конечно, впечатлила сама галерея. Организация на высшем уровне. Все четко, понятно. Замечательный гид - Майя, которая не только рассказала нам много интересного о курорте, но и накормила и подсказала, что где купить.
О
Ольга Ч.
12 ноя 2020
Пивоварня подняла настроение! Карловы-Вары великолепны.
Т
Татьяна М.
30 окт 2020
Наш гид была Вера, она потрясающая, очень увлеченная тем, что делает, было много интересной информации, нам все очень понравилось! Хотя отзывы были моих знакомых очень противоречивые о Карловых Варах, я осталась в диком восторге!)
Л
Любовь
10 ноя 2020
Впечатления потрясающие!!
E
Ekaterina P.
27 окт 2020
Есть посещение дополнительного музея-магазина. В принципе тоже познавательно, но это больше именно шопинг. Экскурсия отличная. Гид Тамара - молодец!
М
Михайлова Е.
19 окт 2020
Все понравилось! Экскурсовод Николай очень интересно много познавательно рассказывал историю Чехии! Спасибо!
Ещё 19 отзывов
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