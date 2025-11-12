Экскурсия «Прага: коротко о главном» предлагает вам уникальную возможность узнать историю города от первых поселений до наших дней. Гид расскажет о выдающихся королях и ключевых событиях, которые сформировали Чехию.Вы посетите

Староместскую площадь, где увидите знаменитые часы и Ратушу, а также прогуляетесь по улицам Старого города, наслаждаясь архитектурными памятниками. В завершение тура вы посетите Карлов мост, где узнаете старинные легенды и насладитесь панорамой Пражского Града и Влтавы. Пешеходная экскурсия позволяет глубже погрузиться в атмосферу города и лучше понять его культуру и традиции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старе-Место

Откуда начать знакомство с Прагой? Конечно же, с красавицы Староместской площади. Я помогу разобраться в запутанных циферблатах ее легендарных часов, расскажу об изображенных героях и самом здании Ратуши. Мы посмотрим представление курантов и после отправимся изучать улицы Старого города. Вы увидите множество памятников архитектуры: Пороховую башню, Общественный дом в стиле модерн, монастырский комплекс Клементинум, здание Сословного театра и многое другое.

Дух города

Вы познакомитесь с культурой Чехии, традициями и нравами местных жителей. Я поделюсь наблюдениями о менталитете горожан и их привычках, расскажу о популярных развлечениях и событиях, которые жители вспоминают до сих пор. Вы узнаете много нового и не успеете замерзнуть!

В завершение мы обязательно посетим Карлов мост. Рассмотрим его скульптуры, вспомним старые легенды и полюбуемся невероятной панорамой Пражского Града и живописной Влтавы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия