Погрузитесь в историю Праги, исследуя её основные достопримечательности. Узнайте о королях, событиях и традициях Чехии в пешеходной экскурсии по Старому городу
Экскурсия «Прага: коротко о главном» предлагает вам уникальную возможность узнать историю города от первых поселений до наших дней. Гид расскажет о выдающихся королях и ключевых событиях, которые сформировали Чехию.
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Староместскую площадь, где увидите знаменитые часы и Ратушу, а также прогуляетесь по улицам Старого города, наслаждаясь архитектурными памятниками.
В завершение тура вы посетите Карлов мост, где узнаете старинные легенды и насладитесь панорамой Пражского Града и Влтавы.
Пешеходная экскурсия позволяет глубже погрузиться в атмосферу города и лучше понять его культуру и традиции
Откуда начать знакомство с Прагой? Конечно же, с красавицы Староместской площади. Я помогу разобраться в запутанных циферблатах ее легендарных часов, расскажу об изображенных героях и самом здании Ратуши. Мы посмотрим представление курантов и после отправимся изучать улицы Старого города. Вы увидите множество памятников архитектуры: Пороховую башню, Общественный дом в стиле модерн, монастырский комплекс Клементинум, здание Сословного театра и многое другое.
Дух города
Вы познакомитесь с культурой Чехии, традициями и нравами местных жителей. Я поделюсь наблюдениями о менталитете горожан и их привычках, расскажу о популярных развлечениях и событиях, которые жители вспоминают до сих пор. Вы узнаете много нового и не успеете замерзнуть!
В завершение мы обязательно посетим Карлов мост. Рассмотрим его скульптуры, вспомним старые легенды и полюбуемся невероятной панорамой Пражского Града и живописной Влтавы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию можно начать в любое удобное для вас время
Экскурсия полностью пешеходная, надевайте удобную обувь
В Пражский Град мы не заходим, экскурсия проходит по Старому городу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1142 туристов
За более чем 15 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из читать дальшеуменьшить
научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. Также я организовываю экскурсии на личном авто Volkswagen Passat в разные уголки Чехии в качестве гида-водителя. И готова составить индивидуальную программу под ваш запрос. До встречи в сердце Европы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Отличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностях
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E
Evgeny
Мы провели незабываемые 2 часа в Праге с нашим гидом, Дариной. Она провела нас по городу, рассказала много интересного, ответила на все вопросы и была очень дружелюбна. Мы остались под большим впечатлением и рекомендуем её всем!
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Александр
Экскурсия с Дариной в Праге стала настоящим украшением нашего путешествия! Она — невероятно энергичный, харизматичный и увлечённый своим делом гид. Время пролетело совершенно незаметно: Дарина мастерски провела нас по самым читать дальшеуменьшить
знаковым местам города, увлекательно рассказала о его богатой истории, традициях и особенностях жизни пражских жителей. Мы узнали множество интересных фактов о культуре и кухне Чехии, а живой темп экскурсии и позитивная атмосфера сделали прогулку по-настоящему незабываемой. Дарина умеет передать любовь к городу так, что хочется возвращаться снова и снова. Огромное спасибо за потрясающий опыт и прекрасные впечатления! Свежо, интересно, ярко и приятно!
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E
Evgeniya
Замечательно! С Дариной было интересно,очень познавательно. Чувствовалось с какой нежностью и любовью она относится к истории Праги. И еще, не мало важно, Дарина дала не мало рекомендаций по покупкам и посещении музеев. .
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Ирина
Нам очень понравилась экскурсия! Дарина подстроила экскурсию под наше местопроживание и встретила нас у отеля, что было очень удобно для нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, при том, что было читать дальшеуменьшить
много полезной и, что важно, структурированной инфомации. Дарина интересно повествует, без лишних подробностей, только самые интересные факты об объекте или истории. Для нас это стало отправной точкой изучения Праги. Искренне рекомендую!
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К
Катерина
Дарина - прекрасный рассказчик, не скучно было даже ребенку. Маршрут был построен от отеля, что тоже было удобно. 2 часа прошли быстро и на одном дыхании. Искренне рекомендую!