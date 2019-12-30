Что вас ожидает

Старе-Место

Откуда начать знакомство с Прагой? Конечно же, с красавицы Староместской площади. Я помогу разобраться в запутанных циферблатах ее легендарных часов, расскажу об изображенных героях и самом здании Ратуши. Мы посмотрим представление курантов и после отправимся изучать улицы Старого города. Вы увидите множество памятников архитектуры: Пороховую башню, Общественный дом в стиле модерн, монастырский комплекс Клементинум, здание Сословного театра и многое другое.

Дух города

Вы познакомитесь с культурой Чехии, традициями и нравами местных жителей. Я поделюсь наблюдениями о менталитете горожан и их привычках, расскажу о популярных развлечениях и событиях, которые жители вспоминают до сих пор. Вы узнаете много нового и не успеете замерзнуть!

В завершение мы обязательно посетим Карлов мост. Рассмотрим его скульптуры, вспомним старые легенды и полюбуемся невероятной панорамой Пражского Града и живописной Влтавы.