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Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города

Дарина
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Дарина – ваш гид
Вы узнаете историю города от первого появления чешского народа в этих краях до сегодняшнего дня.

Я расскажу о каждой эпохе, выдающихся королях и ключевых событиях жизни страны так, чтобы у вас сложилась целостная картина.

Исследуя столицу, мы обойдем основные достопримечательности и насладимся лучшими панорамами.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прага: коротко о главном
Прага: коротко о главном

Что вас ожидает

Старе-Место
Откуда начать знакомство с Прагой? Конечно же, с красавицы Староместской площади. Я помогу разобраться в запутанных циферблатах ее легендарных часов, расскажу об изображенных героях и самом здании Ратуши. Мы посмотрим представление курантов и после отправимся изучать улицы Старого города. Вы увидите множество памятников архитектуры: Пороховую башню, Общественный дом в стиле модерн, монастырский комплекс Клементинум, здание Сословного театра и многое другое.

Дух города
Вы познакомитесь с культурой Чехии, традициями и нравами местных жителей. Я поделюсь наблюдениями о менталитете горожан и их привычках, расскажу о популярных развлечениях и событиях, которые жители вспоминают до сих пор. Вы узнаете много нового и не успеете замерзнуть!

В завершение мы обязательно посетим Карлов мост. Рассмотрим его скульптуры, вспомним старые легенды и полюбуемся невероятной панорамой Пражского Града и живописной Влтавы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию можно начать в любое удобное для вас время
  • Экскурсия полностью пешеходная, надевайте удобную обувь
  • В Пражский Град мы не заходим, экскурсия проходит по Старому городу и Малой стороне
Прага: коротко о главном
Прага: коротко о главном
Прага: коротко о главном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — перед театром Hybernia напротив Пороховой башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
За более, чем 12 лет мы с Прагой стали лучшими подружками, и я буду рада познакомить вас с этой красоткой. Я тщательно прорабатываю свои маршруты, постоянно дополняю свои знания из научной литературы, посещаю дни открытых дверей и успела побывать во многих местах, о которых знают не все местные жители. Все мои экскурсии основаны исключительно на исторических фактах, вы можете быть уверены, что получите достоверную информацию в увлекательной форме. До встречи в сердце Европы!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Дарина подстроила экскурсию под наше местопроживание и встретила нас у отеля, что было очень удобно для нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, при том, что было много полезной и, что важно, структурированной инфомации. Дарина интересно повествует, без лишних подробностей, только самые интересные факты об объекте или истории. Для нас это стало отправной точкой изучения Праги. Искренне рекомендую!

Дарина проводит ещё 2 экскурсии

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