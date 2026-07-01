Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Саксонской Швейцарии
Откройте для себя магию Саксонской Швейцарии! Песчаные плиты, вулканические толчки и уникальные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: У рецепции вашего отеля
«Именно здесь, среди стволовых гор, застыла Кёнигштайн, самая большая европейская крепость из неприступных»
9 июл в 08:00
10 июл в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
««Ты наше солнце, крепость Вышеград» — так говорят чехи»
Завтра в 13:00
9 июл в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная древняя крепость Вышеград
Начало: Чехия, Прага, улица 5 Кветня
«В самом центре Праги, но вдали от туристических толп, на скале над Влтавой стоит древняя крепость — Вышеград»
€95
€190 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Начало: В Крепости, Прага 2-Вышеград (Таборские ворота)
«Вы окунётесь в мир таинственных историй и легенд величественной и загадочной крепости»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€9.90 за человека
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