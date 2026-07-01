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1 чел. По популярности На машине 10 часов 10 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Магия Саксонской Швейцарии Откройте для себя магию Саксонской Швейцарии! Песчаные плиты, вулканические толчки и уникальные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: У рецепции вашего отеля «Именно здесь, среди стволовых гор, застыла Кёнигштайн, самая большая европейская крепость из неприступных» €455 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Ты наше солнце, крепость Вышеград Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей Начало: Метро Вышеград ««Ты наше солнце, крепость Вышеград» — так говорят чехи» €120 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 50% 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Загадочная древняя крепость Вышеград Начало: Чехия, Прага, улица 5 Кветня «В самом центре Праги, но вдали от туристических толп, на скале над Влтавой стоит древняя крепость — Вышеград» €95 €190 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Аудиогид Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости Начало: В Крепости, Прага 2-Вышеград (Таборские ворота) «Вы окунётесь в мир таинственных историй и легенд величественной и загадочной крепости» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время €9.90 за человека Другие экскурсии Праги

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