Путешествие по Праге с легендами о Големе и призраках откроет новую сторону города. Прогулка по старинным улочкам, подземельям и музею алхимии перенесёт в эпоху средневековья. Участники узнают о таинственных исчезновениях, духах и средневековой жизни. В музее алхимиков можно увидеть артефакты и узнать о поисках философского камня. Это уникальная возможность погрузиться в историю и тайны Праги, которые не оставят равнодушными
5 причин купить эту экскурсию
- 👻 Легенды о призраках и Големе
- 🏰 Прогулка по старинным улочкам
- 🔍 Исследование подземелий
- 🧪 Посещение музея алхимии
- 🕰 Погружение в средневековую атмосферу
Что можно увидеть
- Астрономические часы
- Тынский храм
- Староместская площадь
- Памятник Яну Гусу
Описание экскурсии
Старый город
- Начнём с прогулки по улочкам, где будто оживают легенды.
- Вы увидите астрономические часы, Тынский храм, Староместскую площадь, памятник Яну Гусу.
- И послушаете истории о Големе, таинственных исчезновениях и призраках старой Праги, духах, казнях и мстительном часовщике.
Подземный мир
- Отправимся в подземные залы и рассмотрим фундаменты романской и готической архитектуры.
- Выясним, как жили пражане в средневековье, и почувствуем дыхание прошлого.
Музей алхимиков и магов
- Наконец, свои секреты откроет дом алхимиков — здесь в эпоху Возрождения искали философский камень и эликсир вечной молодости.
- Вы побываете в кабинетах и лабораториях, рассмотрите артефакты и погрузитесь в мир экспериментов и великих открытий.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 200 CZK, студенты и пенсионеры — 150 CZK, дети — 70 CZK.
- Чтобы попасть в музей алхимии, экскурсию нужно начать не позднее 16.00.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Чешским национальным банком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
25 авг 2025
Очень понравилось, спасибо Ульяна! Классная экскурсия, рекомендуем)))
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
Сегодня в 19:00
22 ноя в 19:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
20 ноя в 18:00
21 ноя в 18:00
€120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Праге
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
20 ноя в 19:00
€19 за человека