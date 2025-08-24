Мои заказы

Пражские легенды, подземелья и музей алхимии

Увлекательная прогулка по таинственным улочкам Праги, подземельям и музею алхимии. Узнайте легенды о Големе и призраках, погрузитесь в атмосферу средневековья
Путешествие по Праге с легендами о Големе и призраках откроет новую сторону города. Прогулка по старинным улочкам, подземельям и музею алхимии перенесёт в эпоху средневековья. Участники узнают о таинственных исчезновениях, духах и средневековой жизни. В музее алхимиков можно увидеть артефакты и узнать о поисках философского камня. Это уникальная возможность погрузиться в историю и тайны Праги, которые не оставят равнодушными
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 👻 Легенды о призраках и Големе
  • 🏰 Прогулка по старинным улочкам
  • 🔍 Исследование подземелий
  • 🧪 Посещение музея алхимии
  • 🕰 Погружение в средневековую атмосферу
Что можно увидеть

  • Астрономические часы
  • Тынский храм
  • Староместская площадь
  • Памятник Яну Гусу

Описание экскурсии

Старый город

  • Начнём с прогулки по улочкам, где будто оживают легенды.
  • Вы увидите астрономические часы, Тынский храм, Староместскую площадь, памятник Яну Гусу.
  • И послушаете истории о Големе, таинственных исчезновениях и призраках старой Праги, духах, казнях и мстительном часовщике.

Подземный мир

  • Отправимся в подземные залы и рассмотрим фундаменты романской и готической архитектуры.
  • Выясним, как жили пражане в средневековье, и почувствуем дыхание прошлого.

Музей алхимиков и магов

  • Наконец, свои секреты откроет дом алхимиков — здесь в эпоху Возрождения искали философский камень и эликсир вечной молодости.
  • Вы побываете в кабинетах и лабораториях, рассмотрите артефакты и погрузитесь в мир экспериментов и великих открытий.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — 200 CZK, студенты и пенсионеры — 150 CZK, дети — 70 CZK.
  • Чтобы попасть в музей алхимии, экскурсию нужно начать не позднее 16.00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальше

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

Евгения
Евгения
25 авг 2025
Очень понравилось, спасибо Ульяна! Классная экскурсия, рекомендуем)))
