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Описание экскурсии

Прогулка по Старому Городу Праги

Приглашаю вас на увлекательную прогулку по старинным лабиринтам романтического Старого Города Праги! Это путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий.

Что вас ждёт?

Сказочная Староместская площадь — здесь представлены все архитектурные стили, и вы сможете насладиться красотой окружающих зданий.

— здесь представлены все архитектурные стили, и вы сможете насладиться красотой окружающих зданий. Готический костел Девы Марии перед Тыном — величественное сооружение, которое поражает своим величием и историей.

— величественное сооружение, которое поражает своим величием и историей. Храм св. Николая — обратите внимание на хрустальную люстру в форме императорской короны, она действительно впечатляет!

— обратите внимание на хрустальную люстру в форме императорской короны, она действительно впечатляет! Астрономические куранты Орлой — станьте свидетелем незабываемого минутного представления, которое происходит каждый час.

— станьте свидетелем незабываемого минутного представления, которое происходит каждый час. Мистический Карлов мост — здесь вы сможете загадать заветное желание, прогуливаясь по этому историческому мосту.

Важная информация

Прогулка проводится ежедневно в удобное для вас время. Не упустите возможность открыть для себя красоту и атмосферу Праги!