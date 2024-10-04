Уютные средневековые улочки, живописные сады, великолепные панорамные площадки для фотосессий, потрясающая архитектура, незабываемая атмосфера Праги никого не оставят равнодушным!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Прогулка по Старому Городу Праги
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по старинным лабиринтам романтического Старого Города Праги! Это путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий.
Что вас ждёт?
- Сказочная Староместская площадь — здесь представлены все архитектурные стили, и вы сможете насладиться красотой окружающих зданий.
- Готический костел Девы Марии перед Тыном — величественное сооружение, которое поражает своим величием и историей.
- Храм св. Николая — обратите внимание на хрустальную люстру в форме императорской короны, она действительно впечатляет!
- Астрономические куранты Орлой — станьте свидетелем незабываемого минутного представления, которое происходит каждый час.
- Мистический Карлов мост — здесь вы сможете загадать заветное желание, прогуливаясь по этому историческому мосту.
Важная информация
Прогулка проводится ежедневно в удобное для вас время. Не упустите возможность открыть для себя красоту и атмосферу Праги!
Согласно календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вацлавская площадь
- Костел Девы Марии Снежной
- Францисканский сад
- Карлов мост
- Клементинум
- Староместская площадь
- Пражcкий Орлoй
- Средневековая таможня
- Собор Святого Николая
- Тынский храм
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь
Завершение: Староместская площадь, у пражских курантов Орлой
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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