Обзорная экскурсия на самолете из Праги

Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета

Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета.

Благодаря такой экскурсии сможете увидеть несколько туристических маршрутов за короткое время. Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 4 авиа туристов. Бесплатный трансфер из отеля и обратно.
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
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Описание

Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета. Благодаря такой экскурсии сможете увидеть несколько туристических маршрутов за короткое время.
Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 3 авиатуристов.
Минимальное время полета 30 минут. По желанию, можно составить более длительный маршрут.
  • более чем 20 летний опыт проведения авиа экскурсий, опытные чешские пилоты — инструкторы, говорящие по-русски и по-английски, с налетом более чем 7000 часов.
  • бесплатный трансфер из отеля и обратно.
!!! А также специальное предложение — 30 минутный полет всего за 40 Eвро в профессиональном авиа тренажёре Cessna на подвижной платформе, где вы сможете ощутить себя настоящим пилотом!!!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Услуги чешских пилотов-инструкторов, говорящих по-русски
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Заранее обговорим наш маршрут
  • Подготовим план полета и выберем время с самыми подходящими погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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