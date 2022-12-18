Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета. Благодаря такой экскурсии сможете увидеть несколько туристических маршрутов за короткое время.

Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 3 авиатуристов.

Минимальное время полета 30 минут. По желанию, можно составить более длительный маршрут.

более чем 20 летний опыт проведения авиа экскурсий, опытные чешские пилоты — инструкторы, говорящие по-русски и по-английски, с налетом более чем 7000 часов.

бесплатный трансфер из отеля и обратно.

!!! А также специальное предложение — 30 минутный полет всего за 40 Eвро в профессиональном авиа тренажёре Cessna на подвижной платформе, где вы сможете ощутить себя настоящим пилотом!!!