Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета
Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета.
Благодаря такой экскурсии сможете увидеть несколько туристических маршрутов за короткое время. Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 4 авиа туристов. Бесплатный трансфер из отеля и обратно.
Благодаря такой экскурсии сможете увидеть несколько туристических маршрутов за короткое время. Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 4 авиа туристов. Бесплатный трансфер из отеля и обратно.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительная экскурсия с высоты птичьего полета. Благодаря такой экскурсии сможете увидеть несколько туристических маршрутов за короткое время.
Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 3 авиатуристов.
Минимальное время полета 30 минут. По желанию, можно составить более длительный маршрут.
- более чем 20 летний опыт проведения авиа экскурсий, опытные чешские пилоты — инструкторы, говорящие по-русски и по-английски, с налетом более чем 7000 часов.
- бесплатный трансфер из отеля и обратно.
!!! А также специальное предложение — 30 минутный полет всего за 40 Eвро в профессиональном авиа тренажёре Cessna на подвижной платформе, где вы сможете ощутить себя настоящим пилотом!!!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда и обратно
- Услуги чешских пилотов-инструкторов, говорящих по-русски
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Заранее обговорим наш маршрут
- Подготовим план полета и выберем время с самыми подходящими погодными условиями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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