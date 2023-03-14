Однодневная экскурсия в Берлин из Праги

Красота и глубина истории Берлина неоспоримы

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Красота и глубина истории Берлина неоспоримы. Он удивительно сочетает в себе старинную и современную архитектуру. А многочисленные каналы, озёра и парки — излюбленные места отдыха горожан и туристов.

На экскурсии вы увидите главные достопримечательности города и узнаете о его прошлом, настоящем и даже будущем.
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
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Что вас ожидает 🤩

  • Потсдамская площадь
  • Собор Св. Вильгельма
  • Берлинская стена
  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Красная ратуша
  • Остров музеев
  • Площадь Александра
  • Мемориал Советским войнам
  • Мемориал жертвам Холокоста
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Берлин находится в месте слияния рек Шпрее и Хафель, а многочисленные каналы, озера и леса являются излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Во время войны город очень сильно пострадал и многие архитектурные памятники были разрушены, но, тем не менее, туристы смогут увидеть много достопримечательностей. Унтер-ден-Линден, Берлинский собор, знаменитая телебашня, «Красная ратуша», Потсдамская площадь, Колонна Победы, парк Тиргартен, проспект Курфюстендамм, которому уже более сотни лет и многое другое…. Из сохранившихся старинных архитектурных сооружений можно увидеть Брандербургские ворота, готическую церковь Мариенкирхе. Из более современных памятников архитектуры наиболее интересны: Кафедральный собор, церковь памяти Вильгельма I, Рейхстаг.
В Берлине начинается автобусно – пешеходная экскурсия от Потсдамской площади, едем до зоопарка, по пути увидим Собор Св. Вильгельма, в западной части города подъезжаем до Берлинской стены, где выходим из автобуса и начинается пешеходная экскурсия, которая проходит до Рейхстага и Бранденбургских ворот. Дальше садимся в автобус и едем в восточную часть города, где остатриваем «Красную ратушу», музейный остров, площадь Александра. Во время авто-пешеходной экскурсии Вы узнаете о прошлом, настоящем и будущем, увидите основные достопримечательности города и убедитесь, как «старая» и «новая» архитектуры могут гармонировать и дополнять друг друга. Вы сможете сфотографироваться на фоне исторического Рейхстага, войдёте в Бранденбургские ворота, увидите обе части некогда разделённого, а ныне второго по величине города Европы. Ознакомитесь с фрагментом Берлинской стены, мемориалом советским воинам и жертвам Холокоста. Свободное время 3.5 часа. Возвращение в Прагу около 10 часов.

четверг, суббота 6.45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Вход в культурные объекты
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно (до 4 человек — 10 Евро, до 7 человек — 15 евро)
  • Передние место — доплата 7 евро (количество ограничено)
  • Питание
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, суббота 6.45
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия
  • На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Выездные
На выходные
На весь день
Германия

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