Прогулка в карете — идеальный способ уловить старинный дух Праги, почувствовать себя героем сказки и испытать незабываемые впечатления.
Мы проедем по Староместской площади и набережной Вталвы, пересечём Карлов мост и прокатимся по мощёным улочкам исторической части города. Продолжим прогулку пешком и закончим её самым романтичным способом — кормлением лебедей у моста.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Начнём путешествие с получаса (возможен вариант и 1 часа) в уютной карете, запряжённой лошадьми. Вы проедете по старинным мощёным улицам, окунётесь в атмосферу прошлого и увидите главные достопримечательности центра Праги. После каретной прогулки продолжим исследовать город пешком.
Вас ждёт:
- Староместская площадь со знаменитыми астрономическими часами и красивыми готическими соборами
- Карлов мост. Здесь вы загадаете желание, прикоснувшись к старинным статуям, насладитесь панорамными видами набережных и Пражского Града
- Пражская Венеция — небольшой, но очень романтичный уголок, скрытый от глаз большинства туристов
- Очаровательная старинная улочка, где создаётся ощущение путешествия в прошлое
- Кормление лебедей у воды под Карловым мостом — романтический финал нашей прогулки
Мы поговорим:
- о формировании центра Праги с её узкими улочками, готическими соборами и площадями
- особенностях Староместской площади, ратуши и её астрономических часов
- архитектурных стилях Праги: от готики до барокко
- строительстве символа города — Карлова моста и роли реки Влтавы в истории Праги
- жизни пражан в Средние века: выясним, чем занимались купцы, ремесленники и знать
- уникальных деталях в облике Праге: фонарях, мостовых и вывесках
- городской романтике: обсудим, как кареты и лошади стали частью культурного наследия Праги
- легендах и необычных персонажах, связанных с посещаемыми местами
Организационные детали
- Максимальная вместимость кареты: 4 путешественника + гид + кучер
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для компании до 4 человек:
— для 3 участников — €200 за чел.
— для 4 участников — €170 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам.
