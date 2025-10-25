5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Колдуны и ведьмы, инквизиторы и палачи — то, что сейчас кажется пражскими легендами, каких-то 6 веков назад было пражской повседневностью.
Я проведу вас по площадям и улицам Старого города, которые некогда служили местами казней и пыток, поделюсь тайнами подземелий и расскажу о нюансах средневекового правосудия — от комических до шокирующих.
Лучшие месяцы для экскурсии «Прага глазами инквизитора» - с апреля по октябрь. В это время года вы сможете насладиться прогулками по историческим улицам Праги и полностью погрузиться в атмосферу средневекового города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пороховая башня
Карлов мост
Писецкие ворота
Новоместская ратуша
Старогородская площадь
Описание экскурсии
Криминальное чешское Средневековье
Приготовьтесь узнать самое интересное, устрашающее и невероятное о пражском правосудии 14 — 16 веков. Вы услышите, как расследовали преступления средневековые «полицейские», как допрашивали и пытали заключенных, как отличались казни дворян и крестьян, мужчин и женщин, какие виды казни считались почетными, а какие — позорными. Поговорим о палитре средневековых наказаний: от выжигания клейма до сожжения на костре. А еще я расскажу, как штрафовали нерадивых палачей, какая участь ожидала колдунов и как проходили все разновидности «божьего суда» — водой, железом и поединком.
Старая Прага — от подземелий до пыточных
Мы прогуляемся по улочкам Старого города, то и дело встречая на пути места публичных казней и средневековых тюрем. Вы откроете мрачные страницы истории Пороховой башни, Карлова моста, Писецких ворот рядом с Пражским Градом, Новоместской ратуши и Старогородской площади. Узнаете о самой массовой казни в чешской истории и о нелегком ремесле легендарного палача Мыдлажа. Спуститесь в несколько средневековых подземелий и заглянете в уютные пражские дворики, которые тоже нередко становились эшафотом для преступников. Шаг за шагом вам откроется другая сторона Праги, которая сделает ваше представление о чешской столице еще более полным и многогранным.
Организационные детали
По желанию в программу можно включить посещение пражского Музея пыток (билет покупается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Старогородской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 2161 туриста
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000 читать дальшеуменьшить
года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы провёл больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и неутомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
Вячеслав провел очень интересную экскурсию, ответил на все вопросы, если вы хотите послушать не просто историю города, а что-то большее, то это идеальный вариант.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Артём
Выражаем огромную благодарность нашему гиду Вячеславу! На этой экскурсии мы узнали столько всего интересного: этого точно не узнаешь ни на одном сайте! Мы получили ответы и на дополнительные вопросы. Прошлись по самым интересным местам Праги! Если Вы интересуетесь историей и хотите узнать что-то необычное, то Вам определенно к Вячеславу. 2,5 часа пролетели, как один миг! Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Очень интересная экскурсия. Мы благодарны нашему гиду Вячеславу за глубокие знания по данной теме. Эта экскурсия дала нам возможность посмотреть на историю Праги с другой стороны. Самое ценное то, что информацию такого рода невозможно почерпнуть из открытых источников, только из книг на чешском языке.
Вам был полезен этот отзыв?
J
Jurijs
Очень понравилась экскурсия, Вячеслав отличный рассказчик, советую всем, кто хочет узнать историю Праги в интересном и увлекательном формате.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Инна
Отличный экскурсовод. Кругозор очень большой у Вячеслава, было очень интересно. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Феликс
Вячеслав, большое спасибо за прогулку, было интересно и не тяжело. Хотелось бы немного большей структурированности материала - не просто отдельные факты, а что-то вроде истории с завязкой, развитием и окончанием, читать дальшеуменьшить
потому что все немного смешалось в голове - что за чем следовало и из чего вытекало. И подземелий, о которых говорится в описании экскурсии, мы не увидели. Но на самом деле и без этого было вполне увлекательно. Еще раз спасибо.