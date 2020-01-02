5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прага глазами инквизитора

Разобраться, как работало средневековое правосудие, на авторской прогулке по Старому городу

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Колдуны и ведьмы, инквизиторы и палачи — то, что сейчас кажется пражскими легендами, каких-то 6 веков назад было пражской повседневностью.

Я проведу вас по площадям и улицам Старого города, которые некогда служили местами казней и пыток, поделюсь тайнами подземелий и расскажу о нюансах средневекового правосудия — от комических до шокирующих.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Старогородской площади
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Прага глазами инквизитора
Прага глазами инквизитора

Что вас ожидает

Криминальное чешское Средневековье
Приготовьтесь узнать самое интересное, устрашающее и невероятное о пражском правосудии 14 — 16 веков. Вы услышите, как расследовали преступления средневековые «полицейские», как допрашивали и пытали заключенных, как отличались казни дворян и крестьян, мужчин и женщин, какие виды казни считались почетными, а какие — позорными. Поговорим о палитре средневековых наказаний: от выжигания клейма до сожжения на костре. А еще я расскажу, как штрафовали нерадивых палачей, какая участь ожидала колдунов и как проходили все разновидности «божьего суда» — водой, железом и поединком.

Старая Прага — от подземелий до пыточных
Мы прогуляемся по улочкам Старого города, то и дело встречая на пути места публичных казней и средневековых тюрем. Вы откроете мрачные страницы истории Пороховой башни, Карлова моста, Писецких ворот рядом с Пражским Градом, Новоместской ратуши и Старогородской площади. Узнаете о самой массовой казни в чешской истории и о нелегком ремесле легендарного палача Мыдлажа. Спуститесь в несколько средневековых подземелий и заглянете в уютные пражские дворики, которые тоже нередко становились эшафотом для преступников. Шаг за шагом вам откроется другая сторона Праги, которая сделает ваше представление о чешской столице еще более полным и многогранным.

Организационные детали

Также по желанию в программу экскурсии можно включить посещение пражского Музея пыток (билет нужно будет приобрести дополнительно).

Прага глазами инквизитора
Прага глазами инквизитора
Прага глазами инквизитора
Прага глазами инквизитора
Прага глазами инквизитора
Прага глазами инквизитора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Старогородской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в Пражских учебных заведениях. С 2000 года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы я провел больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным Пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и не утомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Выражаем огромную благодарность нашему гиду Вячеславу! На этой экскурсии мы узнали столько всего интересного: этого точно не узнаешь ни на одном сайте! Мы получили ответы и на дополнительные вопросы. Прошлись по самым интересным местам Праги! Если Вы интересуетесь историей и хотите узнать что-то необычное, то Вам определенно к Вячеславу. 2,5 часа пролетели, как один миг! Спасибо огромное!
31 декабря 2019
Спасибо огромное! Приятно было послушать умного человека)
3 ноября 2019
Вячеслав, большое спасибо за прогулку, было интересно и не тяжело. Хотелось бы немного большей структурированности материала - не просто отдельные факты, а что-то вроде истории с завязкой, развитием и окончанием, потому что все немного смешалось в голове - что за чем следовало и из чего вытекало. И подземелий, о которых говорится в описании экскурсии, мы не увидели. Но на самом деле и без этого было вполне увлекательно. Еще раз спасибо.
2 ноября 2019
Отличный экскурсовод. Кругозор очень большой у Вячеслава, было очень интересно.Спасибо!
27 октября 2019
Очень интересная экскурсия.Мы благодарны нашему гиду Вячеславу за глубокие знания по данной теме. Эта экскурсия дала нам возможность посмотреть на историю Праги с другой стороны. Самое ценное то, что информацию такого рода невозможно почерпнуть из открытых источников, только из книг на чешском языке.

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