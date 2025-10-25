5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии «Прага глазами инквизитора» - с апреля по октябрь. В это время года вы сможете насладиться прогулками по историческим улицам Праги и полностью погрузиться в атмосферу средневекового города.

Колдуны и ведьмы, инквизиторы и палачи — то, что сейчас кажется пражскими легендами, каких-то 6 веков назад было пражской повседневностью. Я проведу вас по площадям и улицам Старого города, которые некогда служили местами казней и пыток, поделюсь тайнами подземелий и расскажу о нюансах средневекового правосудия — от комических до шокирующих.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Криминальное чешское Средневековье

Приготовьтесь узнать самое интересное, устрашающее и невероятное о пражском правосудии 14 — 16 веков. Вы услышите, как расследовали преступления средневековые «полицейские», как допрашивали и пытали заключенных, как отличались казни дворян и крестьян, мужчин и женщин, какие виды казни считались почетными, а какие — позорными. Поговорим о палитре средневековых наказаний: от выжигания клейма до сожжения на костре. А еще я расскажу, как штрафовали нерадивых палачей, какая участь ожидала колдунов и как проходили все разновидности «божьего суда» — водой, железом и поединком.

Старая Прага — от подземелий до пыточных

Мы прогуляемся по улочкам Старого города, то и дело встречая на пути места публичных казней и средневековых тюрем. Вы откроете мрачные страницы истории Пороховой башни, Карлова моста, Писецких ворот рядом с Пражским Градом, Новоместской ратуши и Старогородской площади. Узнаете о самой массовой казни в чешской истории и о нелегком ремесле легендарного палача Мыдлажа. Спуститесь в несколько средневековых подземелий и заглянете в уютные пражские дворики, которые тоже нередко становились эшафотом для преступников. Шаг за шагом вам откроется другая сторона Праги, которая сделает ваше представление о чешской столице еще более полным и многогранным.

Организационные детали

По желанию в программу можно включить посещение пражского Музея пыток (билет покупается отдельно).