Прага — это особенный город, где аромат прошлого смешивается с запахом свежей выпечки, а звонкое цоканье каблуков по мостовой живо напоминает о временах рыцарей и прекрасных дам. Готика здесь спорит с Барокко, а святые соседствуют с алхимиками.
Я покажу вам главные сокровища Старого города и расскажу красивые легенды, где вымысел вплетается в ткань истории.
Описание экскурсии
- Пражский Град — вы увидите крупнейший замковый комплекс в мире. Я расскажу, почему он стал не только символом государственности, но и олицетворением чешского национального характера
- Собор Святого Вита — мы зайдём в готический храм, который строили шесть столетий. Вы услышите, как менялась архитектура собора, и почему его считают духовным сердцем Чехии
- Собор Святого Микулаша — мы заглянем в пышную барочную церковь, где звучал орган Моцарта. Поговорим, как барокко выражало силу веры после смут и войн
- Карлов мост — пройдём по знаменитому каменному мосту. Я поделюсь городскими легендами и символами, скрытыми в его скульптурах
- Статуя Карла IV — мы остановимся у монумента основателю Карлова университета. Поговорим о пражском золотом веке — время, когда город был одним из главных центров Европы
- Клементиниум — вы узнаете, как иезуиты превратили этот комплекс в центр науки, образования и контрреформации. Я расскажу о его роли в интеллектуальной истории города
- Еврейский квартал, Старое еврейское кладбище и синагога — мы поговорим о жизни в гетто и необычных традициях захоронения в центре города
- Староместская площадь — в её декорациях разыгрывались исторические трагедии, триумфы, катастрофы и происходила смена власти
- Астрономические часы 15 века, которые до сих пор впечатляют своей точностью и сложностью. Каждый час здесь разыгрывается настоящий механических спектакль
Вы узнаете:
- Зачем иезуиты строили великолепные церкви и как это связано с борьбой за власть
- Почему Карлов мост считался мистическим местом и как на нём зарабатывали
- Как эпидемии и религиозные конфликты меняли взгляды общества
- Как устроены районы Праги и чем жила средневековая столица
- Как чешская культура сохранила свою самобытность
- Как через прикосновение, запах, звук и вкус можно почувствовать дух Праги
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи, по желанию будем заходить внутрь.
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в собор Святого Вита и на Золотую улочку (450 чешских крон за чел. или €18) и в собор Святого Микулаша (150 крон за чел. или €6). Также может потребоваться билет на общественный транспорт — 30 крон за чел. (€1,2)
- Протяжённость маршрута — 3–5 км, часто с подъёмами. Если в нашей группе будут дети и пожилые люди, я скорректирую маршрут
- В стоимость включена бутылочка питьевой воды для каждого участника. При желании остановимся в кафе или баре, чтобы выпить кофе или попробовать местное вино (не входит в стоимость)
Максим — ваш гид в Праге
Меня зовут Максим, я лицензированный гид в Праге, живу здесь с 2022 года и каждый день влюбляюсь в этот город заново. Я провожу прогулки с атмосферой, где важно, что ты видишь
