читать дальше

и как ты это проживаешь. На моих экскурсиях вы не просто услышите исторические факты, а почувствуете город. Моя миссия — чтобы вы не устали от информации, а увезли с собой эмоции, вкус, настроение и лёгкое чувство «мы были в хорошем месте с хорошим человеком". Особое внимание я уделяю деталям, персональному подходу и эстетике: — подскажу лучшие ракурсы для фото, — расскажу, где в городе уютнее всего пить кофе, — и проведу маршрутом, который запомнится не количеством фактов, а человеческой теплотой и ненавязчивыми историями. Подбираю маршрут под интересы группы, делаю экскурсии в темпе, удобном именно вам. Если хотите увидеть Прагу без спешки, со смыслом и с человеческим подходом — добро пожаловать!