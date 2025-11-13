Мои заказы

Пражские хроники на классической обзорной экскурсии

Увидеть главное в Старом городе и познакомиться с яркими персонажами легенд и истории
Прага — это особенный город, где аромат прошлого смешивается с запахом свежей выпечки, а звонкое цоканье каблуков по мостовой живо напоминает о временах рыцарей и прекрасных дам. Готика здесь спорит с Барокко, а святые соседствуют с алхимиками.

Я покажу вам главные сокровища Старого города и расскажу красивые легенды, где вымысел вплетается в ткань истории.
Описание экскурсии

  • Пражский Град — вы увидите крупнейший замковый комплекс в мире. Я расскажу, почему он стал не только символом государственности, но и олицетворением чешского национального характера
  • Собор Святого Вита — мы зайдём в готический храм, который строили шесть столетий. Вы услышите, как менялась архитектура собора, и почему его считают духовным сердцем Чехии
  • Собор Святого Микулаша — мы заглянем в пышную барочную церковь, где звучал орган Моцарта. Поговорим, как барокко выражало силу веры после смут и войн
  • Карлов мост — пройдём по знаменитому каменному мосту. Я поделюсь городскими легендами и символами, скрытыми в его скульптурах
  • Статуя Карла IV — мы остановимся у монумента основателю Карлова университета. Поговорим о пражском золотом веке — время, когда город был одним из главных центров Европы
  • Клементиниум — вы узнаете, как иезуиты превратили этот комплекс в центр науки, образования и контрреформации. Я расскажу о его роли в интеллектуальной истории города
  • Еврейский квартал, Старое еврейское кладбище и синагога — мы поговорим о жизни в гетто и необычных традициях захоронения в центре города
  • Староместская площадь — в её декорациях разыгрывались исторические трагедии, триумфы, катастрофы и происходила смена власти
  • Астрономические часы 15 века, которые до сих пор впечатляют своей точностью и сложностью. Каждый час здесь разыгрывается настоящий механических спектакль
А также мы увидим Пороховую башню, концертный зал Рудольфинум, памятник Яну Гусу, храм Девы Марии перед Тыном, дом у Чёрной Мадонны и многое другое.

Вы узнаете:

  • Зачем иезуиты строили великолепные церкви и как это связано с борьбой за власть
  • Почему Карлов мост считался мистическим местом и как на нём зарабатывали
  • Как эпидемии и религиозные конфликты меняли взгляды общества
  • Как устроены районы Праги и чем жила средневековая столица
  • Как чешская культура сохранила свою самобытность
  • Как через прикосновение, запах, звук и вкус можно почувствовать дух Праги

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи, по желанию будем заходить внутрь.
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в собор Святого Вита и на Золотую улочку (450 чешских крон за чел. или €18) и в собор Святого Микулаша (150 крон за чел. или €6). Также может потребоваться билет на общественный транспорт — 30 крон за чел. (€1,2)
  • Протяжённость маршрута — 3–5 км, часто с подъёмами. Если в нашей группе будут дети и пожилые люди, я скорректирую маршрут
  • В стоимость включена бутылочка питьевой воды для каждого участника. При желании остановимся в кафе или баре, чтобы выпить кофе или попробовать местное вино (не входит в стоимость)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Праге
Меня зовут Максим, я лицензированный гид в Праге, живу здесь с 2022 года и каждый день влюбляюсь в этот город заново. Я провожу прогулки с атмосферой, где важно, что ты видишь
читать дальше

и как ты это проживаешь. На моих экскурсиях вы не просто услышите исторические факты, а почувствуете город. Моя миссия — чтобы вы не устали от информации, а увезли с собой эмоции, вкус, настроение и лёгкое чувство «мы были в хорошем месте с хорошим человеком". Особое внимание я уделяю деталям, персональному подходу и эстетике: — подскажу лучшие ракурсы для фото, — расскажу, где в городе уютнее всего пить кофе, — и проведу маршрутом, который запомнится не количеством фактов, а человеческой теплотой и ненавязчивыми историями. Подбираю маршрут под интересы группы, делаю экскурсии в темпе, удобном именно вам. Если хотите увидеть Прагу без спешки, со смыслом и с человеческим подходом — добро пожаловать!

