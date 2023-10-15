Прага: мистическая и легендарная

Перейти на тёмную сторону города и отыскать следы его призрачных обитателей

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Что можно сделать в Праге ночью? Раскрыть тёмные тайны пражских вампиров и алхимиков. Расшифровать контракт продажи души для постройки Карлова моста.

Познакомиться со всеми фигурами самого старого действующего часового механизма Европы и прогуляться по району Чёртовых каналов. Как видите, нам будет чем заняться после захода солнца!
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Прага: мистическая и легендарная
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главными героями нашей мистической прогулки будут два таинственных района — Старый город и Мала-Страна. Для начала я опишу вам жизнь в средневековом городе со всеми вытекающими оттуда нюансами и последствиями. А затем мы погрузимся в мир легенд о пражских ведьмах, призраках и прочей чертовщине.

Вы узнаете:

  • тайны астрологов и алхимиков, которые в Средние века буквально атаковали Прагу
  • магический код цифровой пирамиды самого известного пражского моста
  • местонахождение района Чёртовых каналов
  • значение Голема для Еврейского квартала
  • и множество других таинственных вещей!

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Ночные
Летние
Карлов мост
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