Перейти на тёмную сторону города и отыскать следы его призрачных обитателей
Что можно сделать в Праге ночью? Раскрыть тёмные тайны пражских вампиров и алхимиков. Расшифровать контракт продажи души для постройки Карлова моста.
Познакомиться со всеми фигурами самого старого действующего часового механизма Европы и прогуляться по району Чёртовых каналов. Как видите, нам будет чем заняться после захода солнца!
Познакомиться со всеми фигурами самого старого действующего часового механизма Европы и прогуляться по району Чёртовых каналов. Как видите, нам будет чем заняться после захода солнца!
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Главными героями нашей мистической прогулки будут два таинственных района — Старый город и Мала-Страна. Для начала я опишу вам жизнь в средневековом городе со всеми вытекающими оттуда нюансами и последствиями. А затем мы погрузимся в мир легенд о пражских ведьмах, призраках и прочей чертовщине.
Вы узнаете:
- тайны астрологов и алхимиков, которые в Средние века буквально атаковали Прагу
- магический код цифровой пирамиды самого известного пражского моста
- местонахождение района Чёртовых каналов
- значение Голема для Еврейского квартала
- и множество других таинственных вещей!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 82 туристов
Всем большой привет из невероятной Праги. Меня зовут Павел, и я буду вашим проводником в мир чешской культуры. Безумно люблю Прагу и хочу этой любовью делиться с вами! На прогулке никому не будет скучно, ведь мы не будем перебирать сухие факты, а взглянем на настоящую чешскую жизнь изнутри.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги
Индивидуальные
Пешеходные
Мистические
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Летние
Карлов мост
Популярные места
Еврейский квартал
Похожие туры из Праги
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага
Погружение в мир призраков и городских легенд на костюмированной экскурсии
около Пороховой башни
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
€91 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
€100 за всё до 15 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду