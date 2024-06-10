Какая она — прекрасная Прага? «Злата, стобашенная, историческая, мистическая», — скажете вы. Я же хочу показать вам Прагу романтическую. Вы полюбуетесь панорамами города и известными местами.
А ещё увидите необычные локации и услышите интересные жизненные рассказы, тесно вплетённые в историю чешской столицы.
А ещё увидите необычные локации и услышите интересные жизненные рассказы, тесно вплетённые в историю чешской столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пражский Монмартр
Вы посетите район, в котором проживало и проживает столько представителей творческих профессий, сколько не видел сам парижский Монмартр.
Я расскажу:
- Какая улочка в своё время была похожа на улицу в Неаполе
- Где и почему практически все дома назывались «золотыми»
- Какое необычное здание стало известным благодаря двум романтическим историям
- Где жил знаменитый астроном, алхимик и астролог
- Кто приложил руку к началу войны Чехии со Швецией и какое романтическое событие этому предшествовало
Мала Страна
Мы спустимся сюда по одной из самых ярких улочек Праги, где почти каждому дому есть что о себе рассказать.
Вы узнаете:
- Где жил всемирно известный писатель
- В каком месте Джакомо Казанова встретился с Амадеем Моцартом и чем это закончилось
- Какая романтическая встреча заставила композитора задержаться в Праге
- Где жила жена известного режиссёра Милоша Формана
- Где снимался фильм «Амадей», получивший 8 Оскаров
- Как очень романтичная вдова стала миллионершей
И другие атмосферные места Праги
Мы пройдём по «волшебной» лестнице к чудесному острову. Там познакомимся с рыцарем, которому одна прекрасная поэтесса посвятила свои стихи. Прогуляемся по известному мосту в Праге, где вы загадаете желание! Какое? Конечно, самое романтическое.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки трамвая Pohořelec
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 440 туристов
Здравствуйте! Я киевлянка, закончила Киевский институт туризма по специальности «экскурсовод» и международную школу туризма в Праге. Очень люблю родной город и много лет передавала свою любовь гостям Киева. Но волею судьбы уехала жить в прекрасную Прагу и теперь знакомлю гостей с этим чудесным местом. Добро пожаловать в один из самых красивых городов Европы — Прагу!Задать вопрос
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