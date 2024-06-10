Прага романтическая

Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Какая она — прекрасная Прага? «Злата, стобашенная, историческая, мистическая», — скажете вы. Я же хочу показать вам Прагу романтическую. Вы полюбуетесь панорамами города и известными местами.

А ещё увидите необычные локации и услышите интересные жизненные рассказы, тесно вплетённые в историю чешской столицы.
Прага романтическая
Прага романтическая
Прага романтическая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пражский Монмартр

Вы посетите район, в котором проживало и проживает столько представителей творческих профессий, сколько не видел сам парижский Монмартр.

Я расскажу:

  • Какая улочка в своё время была похожа на улицу в Неаполе
  • Где и почему практически все дома назывались «золотыми»
  • Какое необычное здание стало известным благодаря двум романтическим историям
  • Где жил знаменитый астроном, алхимик и астролог
  • Кто приложил руку к началу войны Чехии со Швецией и какое романтическое событие этому предшествовало

Мала Страна

Мы спустимся сюда по одной из самых ярких улочек Праги, где почти каждому дому есть что о себе рассказать.

Вы узнаете:

  • Где жил всемирно известный писатель
  • В каком месте Джакомо Казанова встретился с Амадеем Моцартом и чем это закончилось
  • Какая романтическая встреча заставила композитора задержаться в Праге
  • Где жила жена известного режиссёра Милоша Формана
  • Где снимался фильм «Амадей», получивший 8 Оскаров
  • Как очень романтичная вдова стала миллионершей

И другие атмосферные места Праги

Мы пройдём по «волшебной» лестнице к чудесному острову. Там познакомимся с рыцарем, которому одна прекрасная поэтесса посвятила свои стихи. Прогуляемся по известному мосту в Праге, где вы загадаете желание! Какое? Конечно, самое романтическое.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе остановки трамвая Pohořelec
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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