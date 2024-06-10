Какая она — прекрасная Прага? «Злата, стобашенная, историческая, мистическая», — скажете вы. Я же хочу показать вам Прагу романтическую. Вы полюбуетесь панорамами города и известными местами. А ещё увидите необычные локации и услышите интересные жизненные рассказы, тесно вплетённые в историю чешской столицы.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пражский Монмартр

Вы посетите район, в котором проживало и проживает столько представителей творческих профессий, сколько не видел сам парижский Монмартр.

Я расскажу:

Какая улочка в своё время была похожа на улицу в Неаполе

Где и почему практически все дома назывались «золотыми»

Какое необычное здание стало известным благодаря двум романтическим историям

Где жил знаменитый астроном, алхимик и астролог

Кто приложил руку к началу войны Чехии со Швецией и какое романтическое событие этому предшествовало

Мала Страна

Мы спустимся сюда по одной из самых ярких улочек Праги, где почти каждому дому есть что о себе рассказать.

Вы узнаете:

Где жил всемирно известный писатель

В каком месте Джакомо Казанова встретился с Амадеем Моцартом и чем это закончилось

Какая романтическая встреча заставила композитора задержаться в Праге

Где жила жена известного режиссёра Милоша Формана

Где снимался фильм «Амадей», получивший 8 Оскаров

Как очень романтичная вдова стала миллионершей

И другие атмосферные места Праги

Мы пройдём по «волшебной» лестнице к чудесному острову. Там познакомимся с рыцарем, которому одна прекрасная поэтесса посвятила свои стихи. Прогуляемся по известному мосту в Праге, где вы загадаете желание! Какое? Конечно, самое романтическое.