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Саксонская Швейцария

Добро пожаловать в удивительный мир Саксонской Швейцарии, где уникальные скальные образования и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Национальный парк Саксонская Швейцария предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть скальные формирования, которые не встретишь больше нигде. Эта местность, известная с XVII века, сформировалась на месте древнего моря. Ветер и вода
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создали из песчаников причудливые колонны и столбы. Эльба протекает внизу, добавляя особый шарм. Саксонская Швейцария вдохновляла художников и композиторов с XIX века. Это место, где природа и история переплетаются в удивительной гармонии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные скальные образования
  • 🌿 Неповторимая флора и фауна
  • 🎨 Историческое вдохновение для художников
  • 🚶‍♂️ Живописные пешие маршруты
  • 🌊 Величественная река Эльба

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Саксонской Швейцарии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью здесь также приятно, но возможны дожди. Зимой парк тоже открыт, но стоит быть готовым к холодам и возможному снегу.
Сейчас июль — это идеальное время.
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария
Саксонская Швейцария
Ближайшие даты:
6
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июл10
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июл
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Скальные формирования
  • Река Эльба

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Саксонскую Швейцарию!

Национальный парк Саксонская Швейцария – это уникальный природный оазис, который впечатляет своей красотой и разнообразием. Здесь вы не встретите аналогичных скальных формирований, а флора и фауна поражают своим разнообразием и уникальностью.

История и происхождение

Эта живописная местность, известная под своим нынешним названием с XVII века, имеет богатую историю. В доисторические времена здесь находилось море, и в результате оседания каменного песка образовались уникальные геологические структуры. Когда море ушло, ветер и поверхностные воды начали формировать песчаники, создавая удивительные столбы и колонны с необычными формами.

Природа и пейзажи

Эльба протекает внизу под величественными скалами, добавляя живописности этому месту. Природа Саксонской Швейцарии поистине завораживает, и каждый уголок парка полон чудес, которые стоит увидеть своими глазами.

Культурное наследие

Не только туристы, но и композиторы и художники были очарованы этой местностью. В начале XIX века Саксонская Швейцария стала источником вдохновения для многих творческих личностей, что подчеркивает её значимость не только как природного объекта, но и как культурного наследия.

Посетите Саксонскую Швейцарию и откройте для себя её уникальные красоты и богатую историю!

Вт,Чт,Вс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер)
  • Экскурсионное обслуживание гидом
  • Обзорная экскурсия
Что не входит в цену
  • Вход в замок 10 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уточнять место встречи при покупке
Завершение: Уточнять место окончания при покупке
Когда и сколько длится?
Когда: Вт,Чт,Вс
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 мар 2025
Спасибо большое за прекрасную поездку. Мартин один из ЛУЧШИХ экскурсоводов (а опыт у меня есть)! Знающий, компетентный, доброжелательный, отзывчивый и просто интересный собеседник. Благодаря Мартину поездка была лёгкой, интересной и приятной. Спасибо большое.
PS. Менеджеру нужно сообщать туристам, если нужны какие-то документы. Обратите на внимание.

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