Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Саксонской Швейцарии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью здесь также приятно, но возможны дожди. Зимой парк тоже открыт, но стоит быть готовым к холодам и возможному снегу.

Национальный парк Саксонская Швейцария предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть скальные формирования, которые не встретишь больше нигде. Эта местность, известная с XVII века, сформировалась на месте древнего моря. Ветер и вода

создали из песчаников причудливые колонны и столбы. Эльба протекает внизу, добавляя особый шарм. Саксонская Швейцария вдохновляла художников и композиторов с XIX века. Это место, где природа и история переплетаются в удивительной гармонии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Саксонскую Швейцарию!

Национальный парк Саксонская Швейцария – это уникальный природный оазис, который впечатляет своей красотой и разнообразием. Здесь вы не встретите аналогичных скальных формирований, а флора и фауна поражают своим разнообразием и уникальностью.

История и происхождение

Эта живописная местность, известная под своим нынешним названием с XVII века, имеет богатую историю. В доисторические времена здесь находилось море, и в результате оседания каменного песка образовались уникальные геологические структуры. Когда море ушло, ветер и поверхностные воды начали формировать песчаники, создавая удивительные столбы и колонны с необычными формами.

Природа и пейзажи

Эльба протекает внизу под величественными скалами, добавляя живописности этому месту. Природа Саксонской Швейцарии поистине завораживает, и каждый уголок парка полон чудес, которые стоит увидеть своими глазами.

Культурное наследие

Не только туристы, но и композиторы и художники были очарованы этой местностью. В начале XIX века Саксонская Швейцария стала источником вдохновения для многих творческих личностей, что подчеркивает её значимость не только как природного объекта, но и как культурного наследия.

Посетите Саксонскую Швейцарию и откройте для себя её уникальные красоты и богатую историю!