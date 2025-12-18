Мои заказы

Самое главное о Старом городе Праги

С особым вниманием к легендарным курантам орлой
Эта прогулка — микс впечатлений, который раскроет перед вами подлинную Прагу. Первыми нас встретят древние часы орлой. Судьба этого механизма — настоящее приключение, полное мистики и невероятных фактов.

А затем вас ждут храмы и пассажи, улочки и дворики Старого города, где за каждым поворотом — не одна удивительная история!
Описание экскурсии

Старый город Праги, чьи мощёные улочки увлекут нас в сплетение историй и легенд.

На нашем пути:

  • Староместская площадь и пражский орлой
  • доминиканский монастырь и костёл Святого Ильи
  • старая таможня и костёл Святого Якуба
  • монастырь Святой Анны
  • дворец Клам-Галласов
  • иезуитский монастырь
  • фрагменты Нового города с его двориками и пассажами
  • пивоварни и элегантные кафе в пражском и австрийском стиле
  • известные арт-объекты и скрытые уголки

Вы узнаете:

  • скрытый и явный смысл сложнейшего механизма пражского орлоя
  • тайны, которые хранят древние монастыри и костёлы
  • верный способ читать по фасадам Старого города знаки эпох и скрытые символы

Организационные детали

  • Все здания осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Староместкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Праге
Я — одна из вас, любительница красивых пейзажей, интересных мест, удивительных историй, вкусных кулинарных открытий, старинных замков и городов. За 25 лет путешествий по Чехии и Австрии мне удалось собрать приличную
читать дальше

коллекцию знаний о множестве интереснейших уголков этих прекрасных стран. Не поделиться тайнами пражских и венских дворцов, не рассказать новости 10−19 века, не попугать призраками мрачных замковых аллей я не могла… Поэтому стала официальным гидом, собрала команду — и теперь мы с удовольствием делимся своими приключениями и впечатлениями с другими путешественниками. Будем рады знакомству и с вами!

