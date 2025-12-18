Эта прогулка — микс впечатлений, который раскроет перед вами подлинную Прагу. Первыми нас встретят древние часы орлой. Судьба этого механизма — настоящее приключение, полное мистики и невероятных фактов.
А затем вас ждут храмы и пассажи, улочки и дворики Старого города, где за каждым поворотом — не одна удивительная история!
Описание экскурсии
Старый город Праги, чьи мощёные улочки увлекут нас в сплетение историй и легенд.
На нашем пути:
- Староместская площадь и пражский орлой
- доминиканский монастырь и костёл Святого Ильи
- старая таможня и костёл Святого Якуба
- монастырь Святой Анны
- дворец Клам-Галласов
- иезуитский монастырь
- фрагменты Нового города с его двориками и пассажами
- пивоварни и элегантные кафе в пражском и австрийском стиле
- известные арт-объекты и скрытые уголки
Вы узнаете:
- скрытый и явный смысл сложнейшего механизма пражского орлоя
- тайны, которые хранят древние монастыри и костёлы
- верный способ читать по фасадам Старого города знаки эпох и скрытые символы
Организационные детали
- Все здания осматриваем снаружи
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Староместкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Праге
Я — одна из вас, любительница красивых пейзажей, интересных мест, удивительных историй, вкусных кулинарных открытий, старинных замков и городов. За 25 лет путешествий по Чехии и Австрии мне удалось собрать приличную
